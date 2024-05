NDR Norddeutscher Rundfunk

Aufgrund des großen Erfolgs: vier neue Folgen von "Die Nordreportage: Polizeistreife Nord"

Hamburg (ots)

Die ersten vier Teile der NDR Doku-Serie "Die Nordreportage: Polizeistreife Nord", die im Januar 2023 Premiere hatten, stießen auf sehr große Resonanz - in der ARD Mediathek, im "NDR Doku Channel" auf YouTube und im NDR Fernsehen. Aufgrund dieses Erfolges gibt es nun eine Fortsetzung mit vier weiteren Folgen aus allen vier NDR Landesfunkhäusern, also aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die 30-minütigen Folgen kommen am 30. Mai in die ARD Mediathek, vom 3. bis zum 6. Juni sind sie jeweils um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Im "NDR Doku Channel" auf YouTube werden sie ebenfalls ab dem 3. Juni veröffentlicht.

Alle vier Folgen schildern Fälle aus den vier Bundesländern. Erneut dabei sind die Polizeibeamten Hans Hartung, Christoph Auerbach und Tim Poddig aus Stralsund. Seit mehreren Jahren sind sie gemeinsam in der Hansestadt auf Streife. Das junge Stralsunder Team muss täglich viele Einsätze bewältigen - 15.000 waren es im vergangenen Jahr. Häufig sind es Straftaten wie Betrug, Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte, aber auch Verkehrsunfälle und Dauerausreißer, und die sie sich kümmern müssen. Die Anzahl ihrer Fälle nimmt jährlich zu und immer öfter werden sie und auch Rettungskräfte angegriffen, beschimpft und in ihrer Arbeit behindert.

Ob bei Großdemos, Risikofußballspielen oder großen Veranstaltungen: Die Einsatzhundertschaft aus Eutin in Schleswig-Holstein ist immer dann im Einsatz, wenn die Lage riskant werden kann - zum Beispiel beim sogenannten Risikofußballspiel Holstein Kiel gegen Hansa Rostock, wenn verfeindete Fans aufeinandertreffen könnten. Bei der Suche nach einer vermissten Person in Husum. Oder auch bei einem ungeklärten Mordfall auf der Insel Sylt: Neue Hinweise rücken den Dorfteich in Wenningstedt in den Fokus - liegen dort die Schlüssel und das Mobiltelefon des Opfers? Polizeitaucher Robin durchsucht gemeinsam mit sieben anderen Tauchern den großen Teich auf der Nordseeinsel. Die 1. Einsatzhundertschaft gibt es bereits seit 75 Jahren in Schleswig-Holstein. Sie ist so oft im Einsatz, dass mittlerweile sogar eine zweite Hundertschaft für den Norden aufgebaut wird.

Breite Reifen, lauter Auspuff und Straßenrennen durch die Innenstadt: Christian und Miklas sind die Tuning- und Poser-Spezialisten der Polizei Hannover und jagen Fahrinnen und Fahrer, die in ohrenbetäubend lauten Fahrzeugen die Straßen unsicher machen. Im Frühling beginnt die Autoposer-Saison: Je mehr Menschen auf Straßen und Bürgersteigen unterwegs sind, desto öfter protzen die Poser mit ihren dröhnenden Boliden. Besonders gefährlich: Immer häufiger stellen die Beamten Straßenrennen fest.

Waffen-Tabu, Alkoholkonsumverbot, verstärkte Videoüberwachung - die "Allianz sicherer Hauptbahnhof" in Hamburg greift ab sofort härter durch als zuvor. Die Quattro-Staffel aus Bundes- und Landespolizei sowie Hochbahn- und Deutsche Bahn-Security will vermehrt Intensivtäter dingfest machen. So wollen sie das Sicherheitsgefühl für Touristen, Anwohner und Pendler spürbar verbessern. Hinzu kommt eine brandneue Notruf-App, die derzeit im Testbetrieb läuft. "Die Nordreportage: Polizeistreife Nord" begleitet zwei Beamte des Polizeikommissariats 11 bei ihren täglichen und nächtlichen Streifzügen, während turbulenter Schwerpunktkontrollen sowie rund um das brisante Hamburger Fußball-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Am Hamburger Hauptbahnhof ermittelte die Polizei allein im vergangenen Jahr rund 150.000 Straftaten, darunter 11.000 Diebstähle und 250 Messer-Attacken.

Ab Donnerstag, 30. Mai in der ARD Mediathek; von Montag, 3. Juni bis Donnerstag, 6. Juni, jeweils um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen; ab 3. Juni im "NDR Doku Channel" auf YouTube

Die Folgen stehen zur Ansicht im Vorführraum des NDR Presseportals ( www.NDR.de/presse).

