Marienplatz-Galerie und Bundeswehr tun es wieder - Schwerin in grün "reloaded"

Die Bundeswehr bezieht erneut Stellung in der Marienplatz-Galerie bei der Neuauflage von Schwerin in Grün vom 11. bis 16. November. Anlässlich des 69. Gründungstages der Bundeswehr am 12. November präsentiert sich die Bundeswehr in der Öffentlichkeit. Etwa 20 Dienststellen aus Heer, Luftwaffe, Marine sowie weiteren militärischen und zivilen Organisationsbereichen der Bundeswehr sind in der Marienplatz-Galerie vor Ort. Das Ziel ist, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und die vielfältigen Aufgaben und Menschen in der Bundeswehr zu zeigen. Zahlreiche Ausstellungstücke werden präsentiert, um Auftrag sowie Funktionsweisen anschaulich zu erklären. Wer sich beruflich für eine Tätigkeit in der Bundeswehr interessiert, ob in Uniform oder in Zivil, kann sich individuell und qualifiziert beraten lassen. Wir freuen uns auf Sie!

Vor zwei Jahren wurde "Schwerin in grün" erstmalig durchgeführt. Die überaus ermutigende Resonanz bewog nunmehr beide Seiten zu einer Neuauflage der Veranstaltung. Der Centermanager der Marienplatz-Galerie, Henner Schacht, freut sich auf die Woche mit der Bundeswehr. "Vor zwei Jahren haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Veranstaltung gemacht. Von unseren Kunden, den Ladeninhabern sowie deren Beschäftigten haben wir ein überaus positives Feedback erhalten." Für die Bundeswehr ist "Schwerin in grün" etwas Besonderes. "Normalerweise laden wir zu Tagen der offenen Tür in Kasernen ein, da kommen wir nur mit den Menschen in Kontakt, die sich extra auf den Weg zu uns machen. Hier sind wir mitten in der Stadt, mitten in der Gesellschaft und kommen direkt und unverhofft mit Passanten ins Gespräch, das ist toll", so der Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, Flottillenadmiral Ulrich Reineke.

Im persönlichen Kontakt hat die Bundeswehr viel Zustimmung erfahren. Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Ansichten kennenzulernen und auszutauschen. Großgerät wie ein offenes und bewegliches Triebwerk des Eurofighter, das sich besonders gut eignet, um das Funktionsprinzip eines Jet-Triebwerks zu veranschaulichen, wird zu sehen sein. Ein ferngesteuerter Roboter,mit dem Kampfmittel und behelfsmäßige Sprengvorrichtungen auf Abstand entdeckt, identifiziert, bewertet und beseitigt werden, wird präsentiert. Die Ausrüstung des "Infanteristen der Zukunft" wird vorgeführt und auch Scharfschützen werden ihren herausfordernden Auftrag anschaulich erklären. Die Marine bringt eine Rettungsinsel mit, der Sanitätsdienst zeigt Erste Hilfe-Maßnahmen. Passanten können sich an einer Simulationspuppe in der Herz-Lungen-Wiederbelebung probieren und diese mit Fachleuten gemeinsam auswerten. Jugendoffiziere informieren über sicherheitspolitische Zusammenhänge und laden zur Diskussion ein. Zusätzlich wird ein Quiz angeboten, bei dem als Preise exklusive Eindrücke bei Heer, Luftwaffe und Marine zu gewinnen sind. Neben der Bundeswehr sind der Reservistenverband sowie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Aussteller dabei.

Am Montag, Mittwoch und Donnerstag finden zudem abends ab 18:00 Uhr - Ende etwa 19:30 Uhr im Cube Store (2. Obergeschoss) - zu verschiedenen Themen öffentliche Informationsveranstaltungen statt:

11.11., Montag: Gefallenengedenken in Deutschland und Europa. Geschichte und Gegenwart.

13.11., Mittwoch: Das Meer als Austragungsort geopolitischer Konflikte - Gefährdungen und Schutzmaßnahmen von maritimen Infrastrukturen.

14.11., Donnerstag: Die Geschichte der Werder-Kaserne in Schwerin.

