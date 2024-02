Jetzt online: Informationskanal auf Bundeswehr.de zur NATO-Großübung Steadfast Defender und Quadriga 2024

Berlin (ots) - Die Bundeswehr beendet den Amtshilfeeinsatz zur Unterstützung beim Winterhochwasser in Sachsen-Anhalt. Der Landkreis Mansfeld-Südharz wird am Freitag, den 12. Januar, den am 30. Dezember 2023 ausgerufenen zivilen Katastrophenalarm aufheben. Nach der Entscheidung der Behörden ist damit eine weitere Unterstützung durch Soldatinnen und Soldaten vor Ort ...

mehr