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In der Lebensmittelinnovation ist die nächste Herausforderung die Skalierung

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Düsseldorf (ots)

Deutschlands Lebensmittelsystem zählt zu den weltweit stärksten, weist aber kritische Lückenin der Effizienz der Lieferkette und der Klimaresilienz auf. Der Global Resilient Food Systems Index zeigt, dass selbst stabile Systeme wie das deutsche (weltweit auf Platz 7 rangiert) durch Störungen destabilisiert werden können. Der Economist Impact Index hebt Stärken bei Erschwinglichkeit und Stabilität hervor und zeigt Möglichkeiten, die Resilienz durch verbesserte Klimaanpassung und innovative Skalierungslösungen weiter zu stärken.

Deutschlands Lebensmittelsysteme weisen solide Grundlagen auf

Deutschlands Lebensmittelsystem hat solide Grundlagen bei Erschwinglichkeit und Versorgungsstabilität, gestützt auf robuste landwirtschaftliche Produktion und effektive inländische Verteilungssysteme, die solide zugrundeliegende Strukturen widerspiegeln. Das zeigen neue Recherchen der Wochenzeitung "The Economist", einem führenden Wirtschaftsmagazin, unterstützt durch das Unternehmen Cargill.

Der Resilient Food Systems Index (RFSI) ordnet 60 Länder nach ihrer Fähigkeit, trotz Störungen ausreichend, erschwingliche und nahrhafte Lebensmittel bereitzustellen. Deutschland rangiert mit einer Gesamtpunktzahl von 73,5 auf einer Skala von 100 auf Platz 7 von 60 - deutlich über dem globalen Durchschnitt von 63,88 und positioniert das Land unter den weltweit führenden Lebensmittelsystemen mit starken Grundlagen. Diese Einstufung spiegelt Deutschlands außergewöhnliche Leistung in Schlüsselbereichen wider: Die Erschwinglichkeit einer gesunden Ernährung erreicht 98,3 für die Gesamtbevölkerung und 99,5 für die unteren 40 %, wodurch das Land zu den weltweit gerechtesten Ernährungssystemen zählt. Deutschland erreicht bei der Reaktionsfähigkeit auf Klimarisiken 59 Punkte und liegt damit unter dem weltweiten Durchschnitt, wobei das Land besonders anfällig für physische Klimarisiken (40,6) ist, was die Fähigkeit zur Bewältigung künftiger Schocks beeinträchtigen könnte.

Die nächste Phase: von Innovation zur Skalierung

Europa mangelt es nicht an Ideen, wenn es um Lebensmittelinnovation geht. Die herausfordernde Aufgabe besteht darin, vielversprechende Konzepte in Produkte umzuwandeln, die zuverlässig hergestellt, realistisch bepreist und von Verbrauchern akzeptiert werden können. Diese Herausforderung wird dringender, da Lebensmittelhersteller mit steigendem Kostendruck, zunehmend komplexer Regulierung und wachsenden Erwartungen hinsichtlich Ernährung, Transparenz von Zutaten und Lieferketten-Resilienz zu navigieren haben.

Deutschlands spezifische Innovationsherausforderungen

Für Lebensmittelhersteller wird diese Herausforderung immer dringlicher. Besonders in Deutschland bleibt die Rezepturänderung auf der Agenda, da Unternehmen auf die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in verarbeiteten Lebensmitteln reagieren. Die Reduzierung dieser Inhaltsstoffe ist selten eine einfache Eins-zu-eins-Substitution; Zucker, Fett und Salz spielen oft mehrfache Rollen bei Geschmack, Textur, Mundgefühl, Konservierung, Verarbeitung und Verbraucherakzeptanz. Der Übergang von Konzept zu Kommerzialisierung bedeutet, technische, fertigungstechnische, behördliche und kommerzielle Fragen gleichzeitig zu lösen.

Deshalb wird die nächste Phase der Lebensmittelinnovation weniger von Ideenfindung allein und mehr von Ausführung abhängen. Neue Produkte und Technologien müssen in der Fabrik, in der gesamten Lieferkette und bei Verbrauchern funktionieren.

Das Skalierungsproblem

Viele vielversprechende Lebensmittelideen verlieren an Schwung, wenn sie von Konzept in kommerzielle Produktion übergehen. Ein Durchbruch kann in technischen Tests gut abschneiden, dann aber auf praktische Herausforderungen rund um Skalierung, Beschaffung, Regulierung, Kosten oder Anwendungsleistung stoßen. Um Innovation erfolgreich auf den Markt zu bringen, müssen diese Probleme zusammen gelöst werden.

Um diese Lücke zu schließen, braucht es Partner, die sowohl die wissenschaftliche als auch die kommerzielle Seite verstehen. Cargill ist ein Familienunternehmen, das Lebensmittel, Zutaten, Agrarlösungen und Industrieprodukte bereitstellt, um die Welt zu ernähren. Diese Breite gibt Cargill einen Überblick über Zutaten, Anwendungen, Lieferketten und Kundenbedürfnisse. Es hilft Herstellern, Zutaten-Wissenschaft mit Anwendungstests, Lieferungssicherung und kommerzieller Ausführung zu verbinden, damit vielversprechende Konzepte von technischer Möglichkeit zu Produkten werden, die in Fabriken und auf Regalen funktionieren.

Technologie und Partnerschaft als Lösungen

Als wahrer Verfechter der Lebensmittelsicherheit muss Cargill diese Störungen nicht nur beheben, sondern auch vorausschauend berücksichtigen. Ein Schlüssel zur Stärkung der Lieferketten-Resilienz auf operativer Ebene ist künstliche Intelligenz; ein anderer ist die Entwicklung strategischer Partnerschaften.

Künstliche Intelligenz zur Stärkung der Lieferketten-Resilienz

Digitale Tools und KI können technischen Teams helfen, Optionen in frühen Stadien einzugrenzen, Formulierungsvarianten zu modellieren oder Laborarbeit auf die vielversprechendsten Wege zu konzentrieren. Dies ermöglicht es, Unsicherheiten in einem frühen Stadium zu reduzieren und Ressourcen auf Lösungen zu konzentrieren, die einen besseren Weg zur Validierung, Herstellung und Kommerzialisierung bieten.

Die praktischen Vorteile sind erheblich: Teams können schneller zwischen technischer Machbarkeit und kommerzieller Umsetzung navigieren - genau das, was Deutschland benötigt, um die Effizienz seiner Lieferkette von derzeit 46,8 auf Weltniveau zu erhöhen.

Partnerschaft als Schlüsselfaktor

Partnerschaft wird dabei zunehmend zentral. Cargill arbeitet mit Startups, Technologieentwicklern und Kunden im gesamten Lebensmittelsystem zusammen, um Ideen mit kommerziellem Potenzial zu skalieren. Durch Partnerschaften, Innovationszentren und technische Anwendungskompetenz in ganz Europa hilft das Unternehmen, frühe Wissenschaft mit Fertigung, Formulierung und Markt-Realitäten zu verbinden.

Praktische Beispiele erfolgreicher SkalierungEverSweet: Fermentation als Lösung zur Zuckerreduktion

Fermentation ist ein Beispiel dafür, wie traditionelle Methoden an der Grenze zur neuen Lebensmittelwissenschaft stehen. Fermentationsbasierte Zutaten können mit einem wissenschaftlichen Durchbruch beginnen, aber ihr Langzeitwert hängt davon ab, ob sie konsistent produziert, in reale Anwendungen integriert und zu tragbaren Kosten geliefert werden können. Für Hersteller ist die Gelegenheit praktisch: Fermentation kann Reformulierung, Geschmack und Leistung unterstützen, vorausgesetzt, sie kann über technische Versprechen hinaus zu kommerzieller Umsetzung gelangen.

EverSweet-Stevia-Süßstoff (ein Produkt von Avansya, ein Joint Venture von dsm-firmenich und Cargill) zeigt, wie das in der Praxis aussehen kann. EverSweet ist ein fermentationsbasierter, kalorienfreier Stevia-Süßstoff. Durch Fermentation hergestellt, ermöglicht EverSweet Zuckerreduktion, während es das Geschmackserlebnis unterstützt, das Verbraucher erwarten. Das ist wichtig auf Märkten wie Deutschland, wo Initiativen im Bereich öffentliche Gesundheit und Industrie weiterhin Zuckerreduktion in Kategorien wie Getränke, Molkerei und Süßwaren fördern.

Damit ist EverSweet ein anschauliches Beispiel für die allgemeine Herausforderung bei der Neuformulierung. Der Erfolg hängt davon ab, dass praktische Fragen hinsichtlich des Geschmacks, der Rezeptur, der Leistungsfähigkeit und der Vermarktung geklärt werden, damit verbesserte Nährwertprofile auch weiterhin zu Produkten führen, die die Verbraucher wiedererkennen und genießen.

NextCoa (TM): Nachhaltige Schokoladealternativen

Im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Voyage Foods arbeitet Cargill daran, NextCoa (TM), eine Alternative zu Schokolade für Süßwaren, in größerem Maßstab zu produzieren. Im Vergleich zu Schokolade weist NextCoa(TM) einen um bis zu 67 % geringeren CO2-Fußabdruck, eine um 93 % geringere Flächenbelastung und einen um 99 % geringeren Wasserverbrauch auf.

Für Hersteller von Schokolade, Backwaren und Süßwaren führen die Schwankungen auf dem Kakaomarkt und sich wandelnde Geschäftserwartungen dazu, dass die Nachfrage nach flexiblen Zutatenoptionen steigt. Die Herausforderung besteht darin, neue Ansätze in bewährten Anwendungen zum Erfolg zu führen, sensorische Erwartungen zu erfüllen und den Anforderungen der industriellen Produktion gerecht zu werden. Neue Ansätze schaffen Mehrwert, wenn sie Herstellern helfen, auf den Druck des Marktes zu reagieren und dabei die Akzeptanz bei den Verbrauchern im Mittelpunkt zu behalten.

Von der Wissenschaft zur Produktion

Die nächste Phase der Lebensmittelinnovation wird weniger auf Ideenfindung und mehr auf praktische Umsetzung angewiesen sein. Neue Zutaten und Technologien müssen im Labor, in der Fabrik, in der gesamten Lieferkette und bei Verbrauchern wirksam funktionieren.

Systemisches Denken

Technologie kann diesen Weg von der Idee bis zur Umsetzung unterstützen, auch wenn sie nur ein Teil eines umfassenderen Systems zur Unternehmensskalierung ist. Digitale Tools und künstliche Intelligenz können technischen Teams helfen, Optionen einzugrenzen, Formulierungsentscheidungen zu modellieren und Laborarbeit auf die vielversprechendsten Wege zu konzentrieren. Der Wert ist praktisch: Teams dabei helfen, Unsicherheit früher zu reduzieren und Ressourcen auf Lösungen mit einem stärkeren Weg zur Validierung, Herstellung und Kommerzialisierung zu konzentrieren.

Resilienz durch skalierte Innovation

Deutschlands 7. Platz im globalen RFSI zeugt von seinen soliden Grundlagen in den Bereichen Erschwinglichkeit, Qualität und Versorgungssicherheit. Hinter diesem beeindruckenden Ranking verbirgt sich jedoch eine entscheidende Herausforderung: Die Lücken bei der Effizienz der Lieferkette (46,8/100, fast 20 Punkte unter dem globalen Durchschnitt von 66,6/100) und der Klimaresilienz (59/100, mit einer physischen Risikoexposition von 40,6/100) könnten diese Erfolge untergraben, wenn es zu Störungen kommt.

Die nächste Phase der Lebensmittelinnovation wird Unternehmen und Ökosysteme bevorzugen, die von Wissenschaft zu Fertigung, sicherer Versorgung und Transformation von Innovation in kommerzielle Umsetzung übergehen können. Die Gelegenheit besteht darin, wissenschaftliche Ideen mit industrieller Disziplin zu verbinden. Durch sein Netzwerk europäischer Innovations- und Anwendungszentren arbeitet Cargill mit Herstellern zusammen, um Zutaten-Wissenschaft, Anwendungskompetenz, Lieferketten-Wissen und kommerzielle Umsetzung zu verbinden, damit mehr Innovationen in großem Maßstab auf den Markt gelangen.

Dies ist nicht nur eine Frage der technischen Machbarkeit. Es ist eine Frage der Koordination - zwischen Forschung und Produktion, zwischen einzelnen Maßnahmen und Systemintegration, zwischen lokalen Innovationen und globaler Auswirkung. Resilienz wird nicht durch einzelne Maßnahmen erreicht. Sie wird durch Systeme erreicht, die funktionieren.

Original-Content von: Cargill, übermittelt durch news aktuell