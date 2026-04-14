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CIVIS Medienstiftung

CIVIS Medienpreis 2026 | CIVIS CINEMA AWARD
Publikumspreis für europäische Filmproduktionen - Jetzt abstimmen vom 14. bis 19. April 2026

Köln (ots)

Auch 2026 zeichnet der CIVIS CINEMA AWARD europäische Kinofilme aus, die sich mit Migration, Integration, kultureller Vielfalt sowie - verbunden damit - gesellschaftlichem Zusammenhalt und Demokratie auseinandersetzen. Das Publikum entscheidet: Beim CINEMA Voting vom 14. bis 19. April 2026 kann das Publikum online abstimmen und attraktive Preise gewinnen.

Zur Wahl stehen in diesem Jahr sechs herausragende europäische Filmproduktionen:

  • Amrum - Regie: Fatih Akin (Bombero International | Warner Bros. Entertainment) Link
  • Das Verschwinden des Josef Mengele - Regie: Kirill Serebrennikov (CG Cinéma International, Hype Studios, Lupa Film | DCM Film Distribution) Link
  • Die Barbaren - Willkommen in der Bretagne - Regie: Julie Delpy (The Film | Weltkino Filmverleih) Link
  • Die Stimme von Hind Rajab - Regie: Kaouther Ben Hania (Mime Films, Tanit Films, JW Films | STUDIOCANAL) Link
  • Extrawurst - Regie: Marcus H. Rosenmüller (Lieblingsfilm | STUDIOCANAL) Link
  • Gelbe Briefe - Regie: Ilker Çatak (if... Productions | Alamode Filmverleih) Link

Die Stimmabgabe ist online unter www.civiskinopreis.eu möglich. Unter allen Teilnehmer:innen des Votings verlost CIVIS attraktive Gewinne.

Der Gewinnerfilm des CIVIS CINEMA AWARD 2026 wird am 18. Mai im Rahmen der Verleihung des Europäischen CIVIS Medienpreises bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet im Kontext der re:publica 26 in Berlin statt. Sie wird per Livestream übertragen, ist anschließend in der ARD Mediathek abrufbar und wird im Ersten sowie von einer Reihe weiterer Sender ausgestrahlt.

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, ausgeschrieben. Medienpartner sind ORF, SRG SSR, ARTE, 3sat, Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU. Zu den Kooperationspartnern gehören die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Postcode Lotterie sowie die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt.

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Pressekontakt:

CIVIS Medienstiftung
für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa
Ferdos Forudastan

+49 221 2775870 | info@civismedia.eu | www.civismedia.eu

Original-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuell

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