Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH

Hänel und Gopcevic neue Führungskräfte bei Kommunal-Verlag, Zimper Media und LSZ

Wien (ots)

Unternehmensgruppe von Michael Zimper holt Top-Experten für Digitalisierung und Internationalisierung

Der Österreichische Kommunal-Verlag, die Zimper Media GmbH und die LSZ GmbH konnten kürzlich zwei Spitzenkräfte engagieren: Niksa Gopcevic (*1980) ist nun als Chief Digital Officer in allen drei Unternehmen tätig. Aaron Hänel (*1987) ist neuer Chief Operating Officer für den Kommunal-Verlag und Zimper Media in Österreich und Deutschland. Gemeinsam werden sie das digitale Portfolio der Unternehmensgruppe weiterentwickeln und ausbauen. Michael Zimper, CEO von Zimper Media, Kommunal-Verlag und LSZ, freut sich über die Neuzugänge: „Aaron Hänel und Niksa Gopcevic stärken uns in der laufenden Digitalisierung des Angebots unserer Gruppe für hochkarätige und klar definierte Zielgruppen. Wir setzen dabei auf digitale Zielgruppenansprache und die inhaltliche Weiterentwicklung unseres Konferenzangebots, insbesondere in unseren Kernmärkten Österreich und Deutschland.“

Niksa Gopcevic (43) war zuletzt als Chief Digital Strategist bei der Styria Media Group AG tätig, frühere Karrierestationen führten ihn in die Werbung und Telekommunikations-Branche. Der breite Ausbildungshintergrund des viersprachigen Managers umfasst Studienabschlüsse in Rechts- und Politikwissenschaften sowie Wirtschaft in Kroatien, Österreich und den Vereinigten Staaten.

Aaron Hänel (36) war 2016-2022 Leiter Business Services und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei arvato financial solutions (Bertelsmann) in Wien, für das Unternehmen war er bereits seit 2013 tätig. Seine Studien in Strategic Entrepreneurship an der Southampton Business School und der Unternehmensführung an der FH Wien hat er mit Auszeichnung abgeschlossen.

Der Österreichische Kommunal-Verlag versteht sich als der erste fachliche Ansprechpartner für Menschen, Unternehmen und Institutionen, die ihre Projekte und Visionen für die Öffentlichkeit verwirklichen möchten. Für die Zielgruppen der Entscheider:innen in Gemeinden und Bau bietet der Verlag 360 Grad-Kommunikationslösungen aus Online- und Printmedien sowie Events, Konferenzen etc. www.kommunalverlag.at

Das 1988 gegründete Unternehmen LSZ GmbH veranstaltet heute österreichweit über 40 Kongresse und Fachkonferenzen pro Jahr, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Neue Konferenzthemen 2022/23 umfassen Nachhaltigkeit, Produktion und User Experience. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR- und Marketing- sowie Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

Original-Content von: Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell