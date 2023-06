XMDS Holding B.V.

Fintech-Unternehmen XMDS setzt seinen Wachstumskurs fort

XMDS erwirbt Self-Service-Zahlungsanbieter KUARIO auf dem Weg zum führenden europäischen Fintech-Player

Haarlem, Niederlande (ots)

XMDS-Holding, ein europäisches Softwareunternehmen im Bereich Fintech und Faretech, hat den führenden niederländischen Anbieter von Self-Service-Zahlungen KUARIO übernommen, um sein Portfolio an mobilen Zahlungslösungen zu ergänzen und auf die steigende Nutzung von Selbstbedienungsautomaten zu reagieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist XMDS mit der Marke Ximedes führend in der Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen mit Schwerpunkt auf Open Banking und Open Public Transport. In den vergangenen Jahren hat XMDS eine Reihe strategischer Akquisitionen von Softwarefirmen durchgeführt, um sich als führendes europäisches Fintech-Unternehmen zu etablieren. Mit seinem Fintech-Angebot, zu dem das White-Label-E-Commerce-Zahlungsgateway Ginger, das EMV-Gateway Vayapay und die Closed-Loop-Zahlungslösung Pecunda gehören, unterstützt XMDS Banken und Unternehmen beim Aufbau neuer Services und nutzt die Möglichkeiten von Fintech-Lösungen.

Cloudbasierte Plattform von KUARIO als ideale Schnittstelle zwischen Cloud-Serviceanbietern und Finanzinstituten

KUARIO passt genau in diese Strategie. Die cloudbasierte Plattform unterstützt appbasierte Konto- und Identitätszahlungstransaktionen einschließlich Gerätemanagement, Überwachung, Berichterstattung und Abrechnung. Das Unternehmen stellt Kunden die weltweit erste globale Lösung bereit, um mehrere Arten von Self-Service-Maschinen in der Cloud und Kunden mit dem Handy bezahlen lassen. KUARIO beherrscht dabei alle Arten von SB-Automaten, egal ob Vending, Multifunktionsdrucker, Kaffee, Schließfächer, EV-Ladegeräte und mehr. Dabei können alle Zahlungsmittel integriert werden - ob das Bezahlen mit dem Mobiltelefon oder mit Debit- / Kreditkarten.

Die Lösung ermöglicht Kunden die Verwaltung aller Transaktionen an einem Ort und vereinfacht so das Finanzmanagement. Dabei ist es völlig flexibel integrierbar, ohne dass lokale Software installiert werden muss. Tier-1-Unternehmen wie Ricoh, HP, Epson, Konica Minolta, die Hochschule Esslingen, die Schweizerische Post, die Universität Wageningen und das ROC Nijmegen zählen zu KUARIOs zufriedenen Kunden.

XMDS bündelt sein Leistungsspektrum im Bereich Zahlungslösungen durch die Akquisition von KUARIO, um umfassende End-to-End-Lösungen anzubieten.

Diese Akquisition stärkt die Fähigkeit von XMDS, End-to-End-Lösungen auf den Markt zu bringen, indem sie eine SaaS-basierte Zahlungslösung mit seinen bestehenden Softwareentwicklungskapazitäten und Paymentprodukten kombiniert. Für Pecunda-Kunden bietet sie beispielsweise ein hervorragendes Migrationsszenario für Open-Loop-Zahlungen. Die Transaktionsvolumina im digitalen Zahlungsverkehr nehmen weiterhin zu, da immer mehr Menschen SB-Kioske nutzen, was Zahlungsunternehmen verstärkt unter Druck setzt, eine bessere Kundenerfahrung durch integrierte Zahlungslösungen zu bieten.

René Hodde, Gründer und CEO von XMDS: "KUARIOs unternehmerisches Bekenntnis zu Technologie, Einfachheit und Transparenz passt perfekt zu unseren Zielen. Die KUARIO-App ist benutzerfreundlich und bietet eine robuste Zahlungsschnittstelle. Ich freue mich darauf, unseren bestehenden und zukünftigen Kunden lizenzbasierte Zahlungsdienste auf effiziente und schnelle Weise anzubieten."

Ritske Clewits, CEO von KUARIO: "Wir sind stolz darauf, dass KUARIO sich zu einem vertrauenswürdigen Partner für führende und große Unternehmen entwickelt hat. Mit steigenden Transaktionsvolumina im digitalen Zahlungsverkehr im Zuge der zunehmenden Nutzung von Selbstbedienungskiosken ist es unser Ziel, eine umfassende mobile Zahlungslösung anzubieten. Durch die Bündelung unserer Kräfte und dem Know-how von XMDS entsteht ein starkes Fintech-Unternehmen, das bereit ist für seine nächste Phase: die Einführung in ganz Europa."

Die Übernahme von KUARIO durch XMDS fügt sich in eine Reihe strategischer Investitionen ein, um sich als führender europäischer Fintech-Anbieter zu etablieren. Zu den weiteren kürzlich getätigten Unternehmenskäufen gehören die neu gegründeten Firmen Vayapay, Ginger und Pecunda, alles innovative Unternehmen, die Fintech- und Faretech-Produktangebote vorantreiben. Die Parteien machen keine Angaben zu den Bedingungen oder Details der Übernahme.

XMDS wird aktiv von seinem Anteilseigner Cape Investment Partners (CIP) unterstützt - einer unternehmerisch geführten Investment Plattform mit Sitz in Amsterdam, die ambitionierte Managementteams dabei unterstützt, Wachstumsinitiativen auf nachhaltige, ausgewogene und langfristige Weise zu realisieren. CIP stellt weiterhin Ressourcen zur Verfügung, um die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne von XMDS zu unterstützen.

Über XMDS:

XMDS ist ein Fintech- und Faretech-Unternehmen, das Softwaretechnologie mit Schwerpunkt auf Open Banking und Open Public Transport-Systeme anbietet. XMDS wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haarlem (NL). XMDS ist in den Niederlanden, Deutschland und Skandinavien tätig mit dem Ziel, innovative transaktionsbasierte Produkte und Dienstleistungen in ganz Europa bereitzustellen. Als schnell wachsender Akteur in der Fintech-Branche unterstützt XMDS Banken bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen, um auf dem Fintech-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Faretech-Markt revolutioniert XMDS die Mobilitätsbranche durch die Bereitstellung von Technologielösungen, die eine Vielzahl von Dienstleistungen ermöglichen, von mobilen Ticketing-Systemen bis hin zu Mobility-as-a-Service-Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über KUARIO:

KUARIO ist eine innovative mobile Zahlungsplattform für Selbstbedienungskioske, Verkaufsautomaten, Druckereien und Cateringfirmen. Die cloudbasierte KUARIO-Plattform unterstützt konten- und identitätsbasierten Zahlungsverkehr einschließlich Gerätemanagement, Überwachung, Berichterstattung und Abrechnung. Die KUARIO-Plattform ist gemäß der Zahlungsdiensterichtlinie lizensiert für die Durchführung von Zahlungstransaktionen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Bezahlinstrumenten und/oder der Annahme von Zahlungstransaktionen. Typische Anwender sind Druckereien, Wäschereien, Schließfach- und Vending-Automatenanbieter. KUARIO ist ein Spin-off der inepro B.V. Die KUARIO-Plattform unterscheidet sich von anderen dadurch, dass sie vollständig cloudbasiert ist, einfache APIs und ein transparentes SaaS-Modell bietet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von KUARIO.

Über Cape Investment Partners:

Cape Investment Partners (CIP) ist eine unternehmerisch agierende Investmentplattform mit einem konsequenten Fokus auf maßgeschneiderte Wertschöpfungspotenziale. CIP verwaltet Vermögenswerte von über 150 Mio. EUR in Direktinvestitionen. Die Partner von CIP verfügen gemeinsam über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich mit einer erstklassigen Erfolgsbilanz bei Direktinvestitionen. Das Deal-by-Deal-Modell von CIP bietet eine optimale Verbindung der Interessen von Investoren und Unternehmern sowie einen maßgeschneiderten Ansatz für langfristige Wertschöpfungsprozesse. CIP setzt eigenes Kapital ein und hat Zugang zu einem beträchtlichen Pool an Mitteln erfolgreicher Unternehmer, vermögender Familien und Einzelpersonen.

