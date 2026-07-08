Loady GmbH

Strategische Partnerschaft: Cargoclix und Loady kooperieren bei Logistikdaten und Prozessintegration

Freiburg i.Br./Mannheim (ots)

Das Mannheimer Startup Loady und der Softwareanbieter Cargoclix verknüpfen künftig ihre Systeme, um Stammdaten und operative Logistikprozesse enger zusammenzuführen.

Ausgangspunkt der gemeinsamen Gespräche war das Thema Zeitfenstermanagement.

Das Mannheimer Startup Loady und der Softwareanbieter Cargoclix aus Freiburg im Breisgau kooperieren künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bei der Verknüpfung von Logistikdaten und operativen Prozessen entlang der Lieferkette. Über Loady tauschen Unternehmen bereits heute Logistikanforderungen zu mehr als 20.000 Produkten, 500 Standorten und Lieferhinweise von über 50.000 Geschäftspartnern digital mit ihren Transportpartnern aus. Cargoclix bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung operativer Logistikprozesse ein und zählt heute über 200.000 Nutzer sowie mehr als 3.000 Kundenstandorte weltweit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem Zeitfenstermanagement, digitale Fahrer- und Standortprozesse sowie Transport- und Tendermanagement.

Ausgangspunkt der Gespräche zwischen beiden Unternehmen war das Thema Zeitfensterbuchung. Im weiteren Austausch zeigte sich, dass die Schnittmengen auch die digitale Fahrerabfertigung, die Standortkommunikation sowie Transport- und Tenderprozesse betreffen.

"Mit Loady entsteht eine einheitliche Datenbasis für logistische Anforderungen, von der unsere Kunden profitieren können", sagt Prof. Dr. Victor Meier, beratender Gesellschafter bei Cargoclix. "Bei Zeitfenster-, Yard- und Fahrerprozessen reduziert die Verfügbarkeit standardisierter Informationen Rückfragen und Verzögerungen. Darin sehen wir Potenzial für unsere gemeinsamen Kunden", macht er deutlich.

Für Loady ist die Zusammenarbeit auch eine Entscheidung gegen den Aufbau einer eigenen Zeitfenstermanagement-Lösung. "Wir werden regelmäßig gefragt, warum Loady kein eigenes Slotbooking anbietet", sagt Stefanie Kraus, CEO und Mitgründerin von Loady. "Die Antwort: Anbieter wie Cargoclix treiben dieses Thema seit vielen Jahren erfolgreich voran. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden die passenden Lösungen für ihre Prozesse zugänglich zu machen, statt Funktionen doppelt zu entwickeln."

Viele Kunden beider Unternehmen setzen bereits heute parallel auf Cargoclix-Lösungen für Transportmanagement, Frachteinkauf und Standortabwicklung sowie auf Loady für den Datenaustausch entlang der Lieferkette. Beide Unternehmen wollen die Zusammenarbeit in den kommenden Monaten ausbauen und gemeinsame Integrations- und Anwendungsszenarien für ihre Kunden entwickeln.

Über Loady

Die 2023 gegründete Loady GmbH aus Mannheim schafft die Grundlage für die nächste Generation digitaler Logistikprozesse. Durch die Standardisierung und digitale Bereitstellung von Logistikanforderungen ermöglicht Loady deren systemübergreifende Nutzung entlang der Lieferkette - vom Frachteinkauf über die Beauftragung und Disposition bis zur Lieferung und Kontrolle. So wird logistisches Wissen zu einer digitalen Ressource für effiziente Zusammenarbeit, Automatisierung und den Einsatz von KI. Bereits heute sind in Loady Logistikanforderungen zu mehr als 20.000 Produkten und 500 Standorten in Europa, Nordamerika und Lateinamerika in 17 Sprachen verfügbar.

Über Cargoclix

Cargoclix ist ein führender Anbieter digitaler Lösungen für Transport- und Logistikprozesse. Seit 1998 unterstützt das Unternehmen Industrie, Handel und Logistikdienstleister dabei, ihre Prozesse einfach, effizient und durchgängig zu digitalisieren - vom strategischen Frachteinkauf und Transportmanagement über die Anlieferplanung bis zur Steuerung von Fahrzeugen, Fahrern und Abläufen auf dem Werksgelände.

Heute nutzen mehr als 200.000 Anwender die Lösungen von Cargoclix an über 3.000 Standorten weltweit. Alle Produkte stehen als Software as a Service (SaaS) in der Cloud zur Verfügung. Durch ihren modularen Aufbau können Unternehmen mit einzelnen Prozessen starten und die Digitalisierung ihrer Logistik schrittweise erweitern.

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