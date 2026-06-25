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P3 entwickelt einen RF Digital Twin auf der souveränen Cloud-Infrastruktur der Deutschen Telekom

Bonn/Stuttgart (ots)

Deutschlandweite 3D-Simulation von Mobilfunknetzen durch P3 soll Netzplanung, Rollout-Entscheidungen und operative Netzoptimierung datenbasiert unterstützen.

P3 bereitet einen Piloten zur Entwicklung eines deutschlandweiten Digital Twin für Mobilfunknetze vor. Ziel der Initiative ist es, reale Netz- und Messdaten mit Topologie- und Gebäudedaten in einem physikbasierten 3D-Modell zusammenzuführen. Dadurch sollen Netzplanung, Ausbauentscheidungen und die Netzoptimierung künftig stärker simulationsbasiert, datengetrieben und mit Hilfe von KI-Agenten erfolgen.

Der geplante RF Digital Twin bildet eine digitale Repräsentation der Mobilfunkumgebung ab und ermöglicht die Simulation relevanter Netzparameter wie Abdeckung, Kapazität, Interferenzen und Energieeffizienz. Auf dieser Grundlage können technische, operative und wirtschaftliche Auswirkungen von Netz-, Rollout- und Investitionsentscheidungen bereits vor der Umsetzung bewertet werden.

Ein besonderer Fokus der Initiative liegt auf digitaler Souveränität. Die Verarbeitung von Daten, Simulationen und KI-Workloads soll vollständig innerhalb der T Cloud in Deutschland erfolgen. Damit adressiert der Pilot zentrale Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und resiliente digitale Infrastrukturen.

Technologisch basiert der Ansatz auf einem modernen Digital-Twin-Stack mit NVIDIA-Technologie. Vorgesehen sind unter anderem 3D-Funk-Visualisierung, Beam-Modelling und zeitbasierte Szenario Simulationen. Die Ergebnisse sollen über webbasierte Interfaces, APIs und perspektivisch immersive Zugriffsmöglichkeiten für Engineering- und Management-Stakeholder nutzbar gemacht werden.

"Mit diesem Pilot wollen wir zeigen, wie KI, reale Netzdaten und digitale Zwillinge zusammenwirken können, um Mobilfunknetze schneller, effizienter und nachhaltiger zu planen und zu optimieren", sagt Hakan Ekmen, CEO P3 communications. "Entscheidend ist für uns, dass technologische Innovation und digitale Souveränität gemeinsam gedacht werden - made in Germany und mit klarem Fokus auf messbaren Kundennutzen."

"Eine vertrauenswürdige und souveräne Cloud-Infrastruktur ist die zentrale Voraussetzung für industrielle KI-Anwendungen in Europa", sagt Lars Neumann, SVP T Cloud, Deutsche Telekom. "Mit T Cloud kann P3 Daten sicher, skalierbar und souverän verarbeiten - und schafft damit die Grundlage für die nächste Generation industrieller KI."

Die Nutzung der T Cloud knüpft an laufende Gespräche zwischen P3 und der Telekom im Umfeld von KI-Infrastruktur, Cloud, souveränem Rechenzentrumsbetrieb und AI-basierten Industrielösungen.

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