Das Unternehmen SOLEK von Zdeněk Sobotka baut sein größtes Solarkraftwerk Leyda. Es wird jährlich fast 200 GWh grüne Energie erzeugen

Prag, 12. März 2024 (ots/PRNewswire)

SOLEK, das Unternehmen des tschechischen Pioniers für erneuerbare Energien Zdeněk Sobotka, baut sein bisher größtes Projekt. Die Photovoltaikanlage Leyda mit einer Leistung von 95,2 erstreckt sich über eine Fläche von 120 Hektar, was 150 Fußballfeldern entspricht, und befindet sich in San Antonio, 90 km von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Die neue Anlage wird einen wichtigen Beitrag zu den Dekarbonisierungszielen des Landes leisten und einen fortschrittlichen Markt für erneuerbare Energien darstellen.

Chile ist eines der Länder mit einem sehr modernen, nachhaltigen Energiesektor, der einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien nutzt. Das neue Kraftwerk von SOLEK Leyda wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten und helfen, die Dekarbonisierungsziele des Landes zu erreichen. Die SOLEK-Gruppe hatte Gelegenheit, eine Delegation des tschechischen Ministers für Industrie und Handel, Jozef Síkela, auf dem Gelände der Leyda zu empfangen. "Mit dem rasanten Wachstum der erneuerbaren Energien steigen auch die Anforderungen an das Energienetz. Sie ist eine der Herausforderungen im Prozess der Modernisierung des Energiesektors. Chile stellt sich diesen Herausforderungen bereits und kann uns in dieser Hinsicht als Vorbild dienen. Sie hat viele Probleme gelöst, die auch in der Tschechischen Republik im Hinblick auf die Transformation unseres Energiesektors anstehen. Ich freue mich, dass wir unsere Erfahrungen mit den chilenischen Kollegen teilen können", sagte Jozef Síkela .

Die Wirtschaftsdelegation des tschechischen Ministers ist gekommen, um die Aktivitäten tschechischer Unternehmen wie SOLEK zu unterstützen, die sich aktiv an den Dekarbonisierungsplänen Chiles und anderer Länder Südamerikas beteiligen wollen. "Es ist sicherlich erfreulich zu sehen, dass tschechische Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zur Modernisierung des lokalen Energiesektors leisten, und es war mir eine Ehre, ihre Bemühungen bei den Verhandlungen mit ihren chilenischen Kollegen zu unterstützen", fügte Minister Síkela hinzu. Zu seinen Geschäftspartnern gehören auch Vertreter von Unternehmen aus den Bereichen IT, Energie und Schwerindustrie. Die zweite Station dieser Geschäftsreise wird Uruguay sein.

Das Photovoltaik-Kraftwerk von SOLEK in Leyda wird jährlich 185 GWh Ökostrom erzeugen, was dem Verbrauch von 23.000 Haushalten entspricht, und 71.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen. Der Strom aus Leyda wird zu den ehrgeizigen Plänen Chiles beitragen, bis zum Jahr 2050 netto emissionsfrei zu werden.

"Chile nimmt die erneuerbaren Energien ernst und hat große Ambitionen in diesem Bereich, weshalb wir dort große Projekte realisieren können. Leyda ist unsere bisher größte Investition. Ich glaube, dass wir weiterhin Kraftwerke in dieser Größenordnung bauen werden. SOLEK ist seit zehn Jahren auf dem chilenischen Markt vertreten. Mit dieser Erfahrung und dem Vertrauen der Finanzinvestoren investieren wir weiterhin in Projekte für erneuerbare Energien, nicht nur in Chile, sondern auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Kolumbien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Rumänien und anderen Ländern, einschließlich der Tschechischen Republik", sagt Zdeněk Sobotka, Gründer und CEO von SOLEK ( ).

Der Bau des chilenischen Portfolios wird in Partnerschaft mit den internationalen Banken BNP Paribas und Natixis finanziert. BlackRock Debt Fund stellte außerdem eine Mezzanine-Finanzierung bereit.

Sobald die Anlage in Leyda in Betrieb ist, wird sie den erzeugten Strom im Rahmen eines 15-jährigen Stromabnahmevertrags (PPA) mit ENEL Generación Chile liefern. Dabei handelt es sich um einen langfristigen Energieliefervertrag zwischen einem Ökostromerzeuger und einem Kunden mit vordefinierten Bedingungen.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit den höchsten Standards auf dem Markt und unter Berücksichtigung von Umweltaspekten entwickelt. Während der Bauarbeiten werden voraussichtlich 400 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen. Die Anlage soll im vierten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden.

Die SOLEK-Gruppe konzentriert sich nun auf neue und vielversprechende Bereiche wie die Entwicklung von schwimmenden PV-Systemen, Agrovoltaik und Batteriespeichern. SOLEK ist ein führendes Energieunternehmen, das sich mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Solarkraftwerken in Europa und Lateinamerika beschäftigt. Es betreibt in Chile fast 40 Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 250 MW. Bis Ende 2023 hat die gesamte SOLEK-Gruppe 486 MW an Solarkraftwerken angeschlossen oder im Bau.

