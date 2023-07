Storyboard GmbH

Storyboard wird Publishing-Partner des Zukunftsinstituts

München, Frankfurt, Wien (ots)

Das renommierte Zukunftsinstitut mit Sitz in Frankfurt und Wien nimmt mit der storyboard GmbH die Weiterentwicklung seiner Publishing-Angebote in Angriff. Studien, Reports, Trendberichte und andere Veröffentlichungen in digitaler sowie gedruckter Form sollen mithilfe der storyboard-Expert:innen auf ein neues Level gehoben werden.

Als erstes gemeinsames Projekt wurden die Forschungsergebnisse aus dem Zukunftsinstitut Megatrend Research von storyboard als gedruckte Megatrendstudie Globalisierung sowie ergänzendes digitales Working Tool Megatrendstudio Globalisierung aufbereitet. Dadurch können die Forschungsergebnisse in der Tiefe verstanden und in Form praktischer Zukunftsplanung umgesetzt werden: Link zur Studie Globalisierung

Weitere Themenfelder werden in den kommenden Monaten u.a. sein: New Work, Konnektivität und der jährliche Zukunftsreport für das kommende Jahr.

Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts: Wir freuen uns sehr, mit storyboard den perfekten Publishing-Partner für unseren Aufbruch in die Neuerfindung der Zukunftsforschung an unserer Seite zu haben. Unser Anspruch ist, unsere belastbaren und anwendbaren Erkenntnisse möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, um sie bei ihrer Zukunftsgestaltung zu unterstützen. Die Expertise von storyboard hilft uns dabei,komplexe Entwicklungen mit geeigneten Narrativen auf den Punkt zu bringen, um Entscheider:innen in Organisationen größtmöglichen Mehrwert zu liefern.

Christine Fehenberger, Geschäftsführerin storyboard GmbH: Die Arbeit des Zukunftsinstituts fasziniert und inspiriert uns schon lange. Wir freuen uns sehr, jetzt Teil dieser zukunftsorientierten und -optimistischen Forschung und Arbeit zu sein. Gemeinsam mit den Experten und Wissenschaftlern des Zukunftsinstituts tauchen wir und unsere Autoren tief in die Megatrends und aktuellen Entwicklungen verschiedener Branchen sowie zukünftiger Möglichkeits- bzw. Handlungsräume ein.

Über das Zukunftsinstitut: Das Zukunftsinstitut ist der renommierte Partner für Menschen und Organisationen, die Zukunft erkennen, verstehen und gestalten wollen. Seit der Gründung 1998 prägt es die Trend- und Zukunftsforschung wie auch das öffentliche Denken über Zukunft maßgeblich. Das Zukunftsinstitut bietet Orientierung bei Fragen zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Im Kern stehen hierbei die Megatrends, eines der international erfolgreichsten Modelle der Zukunftsarbeit. www.zukunftsinstitut.de

Über Storyboard: Die Storyboard GmbH hat sich als Content Marketing Agentur auf die Entwicklung und Produktion von Medien und Inhalten für Unternehmen, Organisationen und Marken spezialisiert. Mit ca. 50 festangestellten Mitarbeitenden realisiert Storyboard verschiedenste Projekte und deckt dabei die komplette Bandbreite erforderlicher Kompetenzen ab: Beratung, Kreation, Redaktion, Bildredaktion und Projektmanagement. www.storyboard.de

