"logo!"-Kinderreporterin interviewt Olaf Scholz

Anlässlich des Weltkindertags trifft die elfjährige "logo!"-Kinderreporterin Polina Olaf Scholz in Berlin zum Interview: Am Dienstag, 20. September 2022, 19.50 Uhr, zeigt KiKA das Gespräch mit dem Bundeskanzler im Rahmen der ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!". Polina möchte wissen, wie es in Deutschland und der ganzen Welt um die Rechte der Kinder steht: Warum gibt es in einem wohlhabenden Land wie Deutschland dennoch viele Kinder, die arm sind? Außerdem fragt Polina den Bundeskanzler, wie wichtig es ihm ist, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert sind.

Das ganze Interview und weitere Informationen und Aussagen von Olaf Scholz gibt es am Sendungstag auf logo.de und bei Instagram unter @zdflogo.

