Florian Janko: Innovative Lösung für Mitarbeiterschulung im Handwerk

Florian Janko ist E-Learning-Experte, Inhaber eines Handwerksbetriebs und Gründer der E-Learning-Plattform SEM2GO. Mit seinem Angebot ermöglicht er es Unternehmen, anstehende Schulungen oder regelmäßige Sicherheitsunterweisungen ihrer Mitarbeiter schnell, unkompliziert und flexibel online zu absolvieren und löst damit ein großes Problem der Branche. In diesem Artikel verrät der Experte, wie die Zusammenarbeit mit der Online-Akademie SEM2GO in der Praxis abläuft, welche Expertise hinter der Schulungsplattform steckt und wie groß seine Ziele für die Zukunft sind.

Handwerker und handwerksnahe Unternehmen kennen das Problem: Mitarbeiter müssen in ihre Fachbereiche eingearbeitet, regelmäßig unterwiesen und für gewisse Tätigkeiten zusätzlich qualifiziert oder ausgebildet werden. Die gesetzlichen Vorschriften in diesem Bereich sind nicht nur umfangreich, sie stellen oft auch eine große Herausforderung für die Betriebe dar. Denn Schulungen, Unterweisungen und Ausbildungen kosten nicht nur viel Geld, sie nehmen auch Zeit in Anspruch, in der teure Arbeitsausfälle entstehen. Florian Janko kennt das Problem aus eigener Erfahrung und hat - ursprünglich für den eigenen Bedarf - eine Lösung entwickelt, die ein wahrer Game Changer für seine Branche ist.

Der Experte für E-Learning, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Inhaber eines Betriebs für elektrotechnische Sicherheitsprüfungen hat mit SEM2GO eine Online-Akademie in Form einer E-Learning-Plattform entwickelt, mit der Menschen sich nicht nur voll automatisiert und digital, sondern auch zeit- und ortsunabhängig weiterbilden können. So profitieren seine Kunden nicht nur von geringerem Planungsaufwand, sondern können die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter auch so organisieren, dass ihnen weder unnötig Zeit noch Geld verloren geht. Umgekehrt wissen die Mitarbeiter es in der Regel zu schätzen, die notwendige Pflicht rechtlich-regulatorischer Schulungen im eigenen Tempo und in entspannter Atmosphäre absolvieren zu können. Mit dem innovativen Angebot von SEM2GO will Florian Janko bereits in wenigen Jahren zum größten E-Learning-Anbieter in der Branche werden - und seine Chancen stehen gut.

Kunden profitieren von individueller Zusammenarbeit und flexiblen Schulungsangeboten

Das Angebot von SEM2GO richtet sich vorrangig an gewerbliche Kunden und Unternehmen, ist aber auch für Privatpersonen geeignet. Von Handwerkern über Küchenmonteure bis hin zu Maschinenbauern zählen alle Personen zur Zielgruppe, die elektrische Anschlüsse vornehmen müssen oder in irgendeiner Form mit dem Bereich Elektro in Berührung kommen, denn diese Tätigkeiten erfordern eine gewisse Qualifikation. Im Geschäftsalltag kommt es immer wieder vor, dass Unternehmen Aufträge erhalten, für die ihre Mitarbeiter diese spezielle Zusatzqualifikation benötigen. Die eigenen Mitarbeiter gesetzeskonform zur EuP, kurz für elektrotechnisch unterwiesene Person, zu machen, ist in der Regel in mehrerer Hinsicht aufwendig. Denn ein Dozent, der zwecks Schulung in den Betrieb kommt, kostet Geld und gleichzeitig entsteht ein erheblicher Arbeitsausfall für mehrere Mitarbeiter.

Mit SEM2GO bietet Florian Janko eine schnelle, unkomplizierte und günstige Lösung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch entsprechende Schulung der Mitarbeiter. Alle Kurse finden vollautomatisiert und online statt, sodass sie zeit- und ortsunabhängig absolviert werden können. Neben der Ausbildung zur EuP bietet SEM2GO auch weitere Kurse im Bereich Elektrotechnik sowie Unterweisungen, Weiterbildungen und Ausbildungen in verschiedenen Fachbereichen an. Jeder Kurs beinhaltet kleine Quizfragen zur Verständniskontrolle sowie eine dem Umfang des Lerninhaltes angepasste Menge von Abschlussfragen. Wer diese am Ende zuverlässig beantworten kann, erhält sein Abschlusszertifikat direkt in digitaler Form. Die Zusammenarbeit mit SEM2GO ist dabei sehr individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. "Beispielsweise haben wir gerade einen Kunden, bei dem unser Elektromeister eine praktische Schulung vor Ort an den eigenen Geräten durchführt, weil es in diesem Fall gewünscht war", erzählt Florian Janko.

SEM2GO: Online-Akademie als innovative Lösung für den Eigenbedarf wird zum Game Changer für die Branche

Die sehr intensive und individuelle Zusammenarbeit unter Berücksichtigung aller Kundenwünsche hebt SEM2GO deutlich von anderen Anbietern am Markt ab. Darüber hinaus zeichnen den E-Learning-Anbieter eine hervorragende Erreichbarkeit sowie kurze Reaktionszeiten und die schnelle Beantwortung von Fragen aus. Ein Team von Experten für jeden Fachbereich stellt sicher, dass die Schulungsinhalte stets auf dem neuesten Stand sind. "Für das Thema Datenschutz arbeiten wir beispielsweise mit einer Anwältin aus München zusammen", verrät Florian Janko. Die Idee zu SEM2GO hat der Experte ursprünglich aus eigenem Bedarf heraus entwickelt.

Als Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens, das sich auf die Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln spezialisiert hat, stand Florian Janko, der außerdem Fachkraft für Arbeitssicherheit ist, immer wieder vor der Herausforderung, seine Mitarbeiter anlernen, termingerecht unterweisen und für gewisse Tätigkeiten qualifizieren zu müssen. Die interne Schulungsplattform, die er sich für seinen Betrieb gewünscht hätte, hat er kurzerhand selbst erschaffen und bietet diese innovative Dienstleistung mit SEM2GO jetzt auch anderen Unternehmen an. "Wenn wir eigene Mitarbeiter schulen können, sollen auch externe Mitarbeiter davon profitieren", so der Gründer der Lernplattform. In der nächsten Zeit möchte er sein Angebot noch weiter ausbauen, um mit SEM2GO in zwei bis drei Jahren der größte Dienstleister für digitales Lernen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit zu werden.

