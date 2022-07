ezfunnels

Said Shiripour Erfahrungen mit "Perfect Agency Business"

Berlin

Bei Said Shiripour handelt es sich um einen erfolgreichen Unternehmer und den CEO von EZFunnels. Als 10-Jähriger zog der im Iran geborene Said mit seiner Familie nach Deutschland. Bereits in jungen Jahren wollte er ein erfolgreicher Geschäftsmann sein. Er glaubte, dass das der Weg zum Erfolg sei und er dadurch die Möglichkeit haben würde, für seine Familie zu sorgen.

An der Universität belegte er einen Kurs in Wirtschaftsingenieurwesen. Durch den Druck seiner Familie und aufgrund seines eigenen Traums, erfolgreich zu werden, schrieb er sich für ein Studium ein. Doch für ihn schien es nicht das Richtige zu sein. Er langweilte sich und fand heraus, dass sein Interesse etwas anderem galt: Online Business. Hier hatte er das Gefühl, dass es in der Zukunft Bestand hatte.

Eineinhalb Jahre hielt er es an der Universität aus. Dann brach er sein Studium ab und informierte sich über die Dinge, die er selbst für nützlich hielt - darunter Online Business. Er begann mit der Arbeit als Affiliate-Vermarkter. Dies gab ihm einen ersten Vorgeschmack auf Erfolg.

Er hatte sich recht zügig als Affiliate-Marketer etabliert und nutzte seine Erfahrungen und sein Wissen, um einen Kurs zu entwickeln. Evergreen System brachte mehr als 3,7 Millionen Euro auf DigiStore 24 ein und gilt als der umsatzstärkste Onlinekurs auf der Plattform in den Jahren 2014 und 2015.

Dank des Erfolgs des Evergreen-System konnte Said noch mehr über die Welt des Online Business lernen. Er investierte das verdiente Geld in andere Kurse, um sich stets weiterzubilden. Schließlich entwickelte er selbst 50 weitere Onlinekurse zu den verschiedensten Themen rund um Online Business und digitales Marketing. Auch 4 E-Books - unter anderem "Perfect Agency Business" - wurden von ihm geschrieben.

Ehrliche Bewertung von "Perfect Agency Business"

Das Buch "Das perfekte Agentur Business" ist sehr nützlich, da es einen soliden Überblick über alle Grundlagen gibt, die Unternehmer brauchen, um ein erfolgreiches Agenturgeschäft zu gründen. Es ist nicht nur eine ausführliche Anleitung enthalten, wie man einen Trichter erstellt oder ein Online-Geschäft aufbauen. Auch tiefergehende technische Punkte werden angeführt, wie man sie in anderen E-Books nicht findet.

So erhalten Leser eine Anleitung dazu, wie sie ihre eigene Online-Agentur gründen können, wie Anzeigen schalten und wie sie Social Media Marketing am besten nutzen. Es wird das grundlegende Konzept der Lead-Generierung vermittelt. Auf jeden einzelnen Punkt, der benötigt wird, um Besucher zu generieren, sie in Leads zu verwandeln, die einen Kauf tätigen und zu zahlenden Kunden werden, wird in dem Buch eingegangen.

Es ermöglicht den Lesern, den erfolgreichen Unternehmer Said Shiripour besser kennenzulernen. Seine Erfahrungen in den Bereichen Online-Marketing, Online Business, Affiliate-Marketing und Agency Business sind sehr wertvoll.

Was ist der Vorteil einer Agentur?

Der größte Vorteil einer Agentur ist es, dass Unternehmer nicht für einen Kunden arbeiten. Vielmehr erledigt ein Team von Mitarbeitern diese Arbeit für den Unternehmer. Dadurch kann man sich selbst um andere Angelegenheiten im Leben und im Unternehmen kümmern. Der Großteil der Arbeit wird durch die Mitarbeiter bewältigt.

In einem Agenturgeschäft ist Talent das A und O. Deshalb sollten Unternehmer sicherstellen, dass ihr Team fähig ist und effizient arbeitet. Im ersten Schritt gilt es, den Bedarf oder das Problem auf dem Markt zu ermitteln. Sobald man den Bedarf kennt, sucht man sich Mitarbeiter mit entsprechenden Talenten, die sie dazu befähigen, die Probleme zu lösen.

Unternehmer haben die Möglichkeit, Mitarbeiter in Teil- oder Vollzeit oder auch auf freiberuflicher Basis zu beschäftigen. Viele fangen klein an und arbeiten sich nach und nach hoch zu einem erfolgreichen Agenturgeschäft.

Lohnt es sich?

Die Frage drängt sich auf: Wie sehr lohnt sich "Perfect Agency Business"? Es kann Anfängern sowie all denjenigen, die gerade dabei sind, sich ein Agenturgeschäft aufzubauen, dabei helfen, einen tieferen Einblick zu erhalten. Wer noch mehr Argumente braucht, um sich das Buch zu kaufen, sollte nur einmal einen genaueren Blick auf Said Shiripours Erfolg mit seinem Agenturgeschäft werfen.

Said Shiripour's Erfolg mit der Agentur

Said Shiripour hat mit keinen Kenntnissen über das Agenturgeschäft begonnen. Heute hat er über 5 Millionen Euro damit verdient. Er ist in der Lage, Leads zu generieren, Trichter zu bauen und Anzeigen zu schalten, die ihm zu immer größerem Erfolg verhelfen. Unternehmer sollten es sich nicht entgehen lassen, seine Gedanken in Form seines Buches auf sich wirken zu lassen. Auf seinem Youtube Kanal, bringt er frischen Unternehmern bei, wie sie ihr Agentur Business mit wenig Startkapital aufbauen können.

