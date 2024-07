Eulerpool Research Systems

Eulerpool Research Systems führt die GOSIN ein: Eine offene, freie und kostenlose Alternative zur ISIN

Regensburg (ots)

Eulerpool Research Systems, der Anbieter von Finanzkennzahlen und einem fortschrittlichen Aktienanalyse-Tool, präsentiert die Global Securities Identification Number, kurz GOSIN. GOSIN bietet Investoren, Finanzinstituten und anderen Marktteilnehmern einen kostenlosen und einfach zugänglichen Standard zur eindeutigen Identifizierung von Wertpapieren auf globaler Ebene. Diese Initiative stellt eine Alternative zur International Securities Identification Number (ISIN) dar und erfüllt zugleich die modernen Anforderungen der Finanzmärkte.

Gründer von Eulerpool Research Systems, Michael C. Jakob: "Wir freuen uns, GOSIN präsentieren zu können. Als offener Standard steht GOSIN allen Nutzern kostenlos zur Verfügung, ohne Lizenzgebühren oder Nutzungseinschränkungen. Die strukturierte und klare Formatierung ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und Prozesse. Mit dem Ländercode, einer verschlüsselten Identifikation des Wertpapiers und einer Prüfziffer bietet GOSIN erweiterte Informationen, die eine schnelle und eindeutige Identifikation sicherstellen. Durch die Verwendung von Hash-Funktionen und Prüfziffern gewährleistet GOSIN zudem hohe Sicherheitsstandards und minimiert das Risiko von Fehlerquellen."

Die Identifikation von Wertpapieren ist mit GOSIN klar, eindeutig und strukturiert: Der Ländercode, bestehend aus den ersten zwei Zeichen gemäß dem ISO-3166-1 Alpha-2 Standard, kennzeichnet das Herkunftsland des Wertpapiers. Die nächsten zehn Zeichen sind ein SHA-256-Hash der ISIN (ohne die ersten beiden Zeichen), der die Identität des Wertpapiers verschlüsselt und sichert. Eine abschließende Prüfziffer gewährleistet die Validität der gesamten GOSIN. Ein Beispiel für eine GOSIN könnte GODE7E1A2B3X sein, wobei "DE" für Deutschland steht, "7E1A2B3" den gehashten Teil der ISIN darstellt und "X" die Prüfziffer ist. Alle Finanzkennzahlen und Aktienanalyse-Tools werden kostenlos auch auf der Unternehmenswebseite von Eulerpool Research Systems präsentiert.

Besonders zeichnet sich die GOSIN dadurch aus, dass sie als offener Standard entwickelt wird und für jedermann frei zugänglich ist. Damit setzt Eulerpool, eines der am schnellsten wachsenden Technologie- und Daten-Start-ups in Europa, neue Standards für Transparenz und Zugänglichkeit in der Finanzwelt. Das spezialisierte Tool konzentriert sich auf die umfassende Sammlung, Aufbereitung und Darstellung von Finanzkennzahlen und Wirtschaftsnachrichten.

"Wir sind stolz darauf, Banken, Vermögensverwaltern und Medienunternehmen Zugang zu erstklassigen und verlässlichen Finanzkennzahlen, Texten und Nachrichten zu ermöglichen. Dies erleichtert den Analyseprozess von Wertpapieren und ermöglicht auch Privatinvestoren einen einfacheren Zugang zu fundierten Kursanalysen. Unternehmen, die Interesse haben, können sich unter gosin@eulerpool.com melden und erhalten Zugang zum Code für die automatische Konvertierung von ISINs zu GOSINs", so Michael C. Jakob.

Über Eulerpool Research Systems:

Eulerpool Research Systems ist ein führender Anbieter von Finanzdaten und Analysen, der detaillierte und präzise Informationen über eine Vielzahl von Anlageklassen bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die Investoren und Finanzanalysten mit hochwertigen Daten und umfassenden Analysen unterstützt, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Zu den Dienstleistungen von Eulerpool Research Systems gehören die Bereitstellung von Echtzeit-Marktdaten, historische Daten, Fundamentalanalysen, Bewertungsmodelle und verschiedene Tools zur Analyse von Finanzmärkten. Die Plattform richtet sich an institutionelle und private Investoren, die genaue und verlässliche Finanzdaten benötigen, um ihre Investmentstrategien zu optimieren.

Mehr Informationen zu Eulerpool unter: https://eulerpool.com/

