Eulerpool Research Systems erreicht Meilenstein von 250.000 Euro monatlichem Abonnementvolumen (MRR) und festigt Position als Europas führender Anbieter von Finanzkennzahlen

Regensburg

Das Aktienanalyse-Tool und gleichzeitig Anbieter von Finanzkennzahlen Eulerpool feiert einen bedeutenden Erfolg: Im laufenden Monat hat das monatliche Abonnementvolumen die Marke von 250.000 Euro überschritten. Damit etabliert sich Eulerpool als eines der am schnellsten wachsenden Technologie- und Daten-Start-ups in Europa. Das spezialisierte Tool konzentriert sich auf die umfassende Sammlung, Aufbereitung und Darstellung von Finanzkennzahlen und Wirtschaftsnachrichten. Es erleichtert den Analyseprozess von Wertpapieren erheblich und ermöglicht damit auch Privatinvestoren einen einfacheren Zugang zu fundierten Kursanalysen.

Gründer und Geschäftsführer Michael C. Jakob: "Natürlich sind wir über diesen Meilenstein enorm stolz. Doch darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Bei Eulerpool Research Systems setzen wir uns kontinuierlich neue Ziele, um unsere Mission weiterzuführen: Aktienanalyse für jeden einfach und verständlich zu gestalten. Ein ambitioniertes Vorhaben für die Zukunft ist die Expansion in 20 weitere Länder. Unser Ziel ist es, eine starke Aktionärskultur aufzubauen, die weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht - ein Erfolg, den wir bereits mit der AlleAktien Investment Research erreicht haben. Es ist uns ein Anliegen, dass auch in Zukunft jedem die Möglichkeit geboten wird, Aktien eigenständig zu analysieren und Zugang zu hochwertigen Daten und Kennzahlen zu erhalten. Wir streben danach, erstklassige Finanzkennzahlen nicht nur für Privatanleger erschwinglich zu machen, sondern auch unseren Kunden aus den Bereichen Medien, Bank- und Vermögensverwaltung hochwertige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt unser Fokus insbesondere auf einer gründlichen Marktforschung anhand fundamentaler Kennzahlen, denn jede Aktienanalyse ist nur so viel wert wie die Kennzahlen, die dabei verwendet wurden."

Eulerpool bietet Investoren und Privatanlegern hochwertige Kennzahlen, Analysen, News und Daten zu über 2.000.000 Wertpapieren, darunter Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Krypto, Private Markets und Derivate. Nutzer erhalten im "Eulerpool Terminal" einen detaillierten Einblick in die Finanzkennzahlen ihrer bevorzugten Unternehmen und können Kurse, Dividenden und Fundamentaldaten über einen langen Zeitraum zurückverfolgen. Dabei deckt die Aktienanalyse-Webseite das gesamte Spektrum der Finanzdaten ab und wird kontinuierlich erweitert. Zusätzlich bietet Eulerpool seinen Abonnenten ein Screening-System zur Aktiensuche sowie unabhängigen Finanzjournalismus der eigenen Redaktion unter "Eulerpool News", der zusätzlich von ihrem professionellen Analystenteam eingestuft wird. Der selbst entwickelte "Fair Value" zeigt mithin an, ob eine Aktie derzeit kaufenswert ist. Damit erhalten Privatinvestoren die Möglichkeit, ohne aufwendige Recherche eine rentable Anlagestrategie zu entwickeln, Qualitätsaktien zu entdecken oder sinnvolle Einstiegszeitpunkte zu erkennen - ein Vorteil, der bisher nur Analysten der großen Bankhäuser vorbehalten war.

Die hochwertigen Finanzkennzahlen bietet Eulerpool Research Systems als professionelle FactSet, Refinitiv oder Morningstar Alternative auch Banken, Neobrokern, Vermögensverwaltern, Asset Managern, Medien und dritten Finanzplattformen an, die auch hochwertige, verlässliche Kennzahlen setzen wollen. Kunden schätzen an Eulerpool die hohe Datenqualität, den hilfreichen Kundensupport und die schnelle, unkomplizierte API-Integration. Sobald sich ein Kunde für die Finanzdaten von Eulerpool entschieden hat, sind sie sofort startbereit. Kunden brauchen in der Regel weniger als sieben Tage, bis die Finanzdaten in vollem Einsatz sind. Diese Geschwindigkeit wird von Kunden neben der ausgewiesen hohen Datenqualität aller Branchen geschätzt.

Das rasante Wachstum von Eulerpool Research Systems lässt sich nicht nur darauf zurückführen, dass es auf Eulerpool.com eine riesige Menge an Finanzkennzahlen kostenlos gibt. Sondern ist auch ein Ergebnis ihres ausgeprägten Kundenfokus und der intuitiven Softwaregestaltung. Die Experten versuchen alle Anfragen in weniger als 24 Stunden zu beantworten und sind jederzeit für ihre Klienten da. Eulerpool hat sich das Ziel gesetzt, eine Finanzsoftware zu entwickeln, die nicht nur funktional, sondern auch benutzerfreundlich ist - Finanzsoftware, die Spaß macht. Diese Philosophie spiegelt sich in der breiten und tiefen Palette der Kennzahlen wider, die Eulerpool seinen Nutzern bietet.

Auf Eulerpool kann man nicht nur Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Cashflow Statements der letzten 50 Jahre einsehen, sondern auch auf Schätzungen der nächsten 10 Jahre zugreifen. Volle Dividendenhistorie und Dividendenschätzungen inklusive Dividendenkalender, Insiderkäufe und Aktienfinder. Diese umfassende Datentiefe und -breite, kombiniert mit der Benutzerfreundlichkeit der Plattform, leistet wichtige Pionierarbeit und fördert maßgeblich die Aktionärskultur. Mit Daten, die bis zum Jahr 1989 zurückreichen, ermöglicht Eulerpool einen detaillierten Rückblick auf fast 80.000 Aktien und bietet gleichzeitig einen Ausblick in die Zukunft. Indem Investoren Median-Schätzungen zu Umsatz, EBIT und Gewinn bis zum Jahr 2030 präsentiert werden, erhalten Nutzer wertvolle Perspektiven auf die Entwicklung von Unternehmen in den kommenden Jahren. Dies ermöglicht es ihnen, fundierte Investmententscheidungen zu treffen und echte Renditen zu erzielen.

"Eulerpool ist für alle, die auch hochwertige und korrekte Finanzdaten setzen wollen - oder müssen. Durch unsere Analysewerkzeuge, wie den anschaulichen Charts, historischen Bewertungen, Echtzeitdaten und den Eulerpool Fair Value, wollen wir auch Kunden, die sich noch nicht gut im Aktienmarkt auskennen, den Einstieg erleichtern. Wir möchten ihnen verständlich veranschaulichen, welche Aktien aktuell einen Kauf wert sind. Die Überschreitung der Grenze von 250.000 Euro in unseren Abonnements bestärkt uns in unserem Angebot und motiviert uns, unser Tool weiter zu optimieren, um jedem den Zugang zum Aktienmarkt zu ermöglichen", sagt Michael C. Jakob.

Mehr Informationen zu Eulerpool finden Interessierte unter: https://eulerpool.com/

