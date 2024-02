Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

So pflegen Sie Brille und Kontaktlinsen richtig

Baierbrunn (ots)

Wie die Brillengläser waschen? Wie sollten Kontaktlinsen gereinigt und desinfiziert werden? Was ist bei Tages- und Monatslinsen zu beachten? Im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt Augenoptikermeisterin Mandy Marchwat Tipps.

Gute Hygiene schützt Kontaktlinsen und Augen

Brillen sollten täglich gewaschen werden, um Staub und Fett von Gläsern und Fassung zu entfernen - einfach unter lauwarmem Wasser und mit Spülmittel oder Seife ohne Handbalsam - sonst schmiert es. Anschließend mit einem sauberen, zarten Tuch aus Mikrofaser, Baumwolle oder Papier trocknen. Antibeschlagsprays oder Tücher hinterlassen auf Brillengläsern einen feinen Film, der das Beschlagen verhindert. Manche empfinden den Film allerdings als störend. Wichtig ist der richtige Rundumschutz für die wertvolle Sehhilfe: Ein passendes Etui schützt Gläser und Fassung vor Verschmutzung - und davor, dass sie kaputtgehen.

Gute Hygiene schützt sowohl Kontaktlinsen als auch Augen. "Komfortabel sind All-in-one-Produkte, die in einem Schritt reinigen und desinfizieren", sagt Augenoptikermeisterin Mandy Marchwat. Vorsicht - kein Leitungswasser verwenden! Denn Kalk oder Eisen können die Poren von weichen Linsen verstopfen. Keime im Wasser können zudem zu Infektionen der Augenhornhaut führen. "Legen Sie die Linsen nachts in spezielle Behälter mit frischer Reinigungs- und Desinfektionslösung", empfiehlt Marchwat. "Die Behälter tagsüber trocknen lassen und regelmäßig mit Seifenlösung reinigen." Tages- und Monatslinsen sollten nur so lange verwendet werden, wie auf der Packung angegeben - dann entsorgen. Denn diese Linsen leiern aus, verlieren ihre optischen Eigenschaften und können verkeimen. "Hygienemängel können zu schweren Infektionen führen", warnt Mandy Marchwat.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich.

