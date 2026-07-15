PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Grünwelt Energie mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Grünwelt Energie

Grünwelt Energie gibt wichtige Tipps für Stromvertrag und Gasvertrag beim Umzug

Düsseldorf (ots)

Ein Wohnungswechsel erfordert auch hinsichtlich des Stromvertrags vorausschauende Planung, damit beim Einzug die Frage der Weiterbelieferung geklärt ist und am Ende nicht sogar doppelte Kosten anfallen. Grünwelt Energie informiert Verbraucher über Fristen und To-dos.

Rechtzeitige Prüfung schützt vor doppelten Kosten

Beim Umzug ist der Blick in die bestehenden Verträge für Strom und auch Gas besonders wichtig. Wer in der Grundversorgung ist, profitiert von kurzen Kündigungsfristen. Bei Sonderverträgen außerhalb der Grundversorgung sieht die Lage anders aus, da hier meist feste Laufzeiten vereinbart sind. Verträge laufen am neuen Wohnort in der Regel unverändert weiter. Daher meldet der Verbraucher die neue Adresse sowie das Einzugsdatum am besten frühzeitig an den Energieversorger. Grünwelt Energie empfiehlt seinen Kunden, den Umzug mindestens zwei Wochen vorher, beispielsweise über das Kontaktformular zu melden. Eine rechtzeitige Mitteilung verhindert, dass Verträge parallel laufen und unnötige finanzielle Belastungen entstehen. Zudem kann so frühzeitig abgeklärt werden, ob auch am neuen Wohnort eine Belieferung erfolgen kann.

Zählerstände richtig dokumentieren

Für einen reibungslosen Übergang am Tag der Schlüsselübergabe sorgt die präzise Erfassung der Zählerdaten. Verbraucher notieren am Tag des Auszugs die Zählerstände für Strom und Gas in der alten Wohnung. Genau dieselbe Erfassung erfolgt direkt beim Einzug im neuen Heim. Diese Werte übermitteln Kunden zeitnah an den jeweiligen Lieferanten sowie an den zuständigen Netzbetreiber. So wird sichergestellt, dass nur die tatsächlich genutzte Energie bezahlt wird. "Ein Umzug bietet auch eine gute Gelegenheit, um auf nachhaltige Energie umzusteigen und den Wechsel auf Ökostrom in Betracht zu ziehen", schließt Grünwelt Energie.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Pressekontakt:

Grünwelt Wärmestrom GmbH
Girmes-Kreuz-Str. 55
41564 Kaarst
Deutschland
https://www.gruenwelt.de
Email: info@gruenwelt.net

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Grünwelt Energie mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Grünwelt Energie
Weitere Storys: Grünwelt Energie
Alle Storys Alle
  • 18.06.2026 – 10:20

    CO2-Preis beeinflusst Kosten von Strom und Gas: Grünwelt Energie klärt auf

    Düsseldorf (ots) - Ökoenergieanbieter Grünwelt Energie erläutert den Hintergrund der aktuellen CO2-Bepreisung und geht auf die Auswirkungen auf Verbraucher ein. Der fortlaufende Anstieg der CO2-Abgabe verteuert auch im Jahr 2026 die Ausgaben für Strom und Gas. Eine wesentliche Neuerung ist der Wegfall der staatlich festen Preisvorgabe. Stattdessen bewegt sich die ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:05

    Grünwelt Energie erklärt den Stromverbrauch in deutschen Haushalten

    Düsseldorf (ots) - Wie viel Strom verbrauchen Haushalte in Deutschland durchschnittlich und welche Anwendungsbereiche dominieren? Ökostromanbieter Grünwelt Energie informiert. Der Stromverbrauch hängt maßgeblich von der individuellen Lebenssituation ab. Ein Single-Haushalt verbraucht im Schnitt zwischen 1.300 und 2.100 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, während der ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:05

    Stromspar-Mythen: Grünwelt Energie erklärt häufige Irrtümer

    Düsseldorf (ots) - Ökostromanbieter Grünwelt Energie weist auf Mythen rund um das Thema Stromsparen hin und gibt Verbrauchern Tipps, welche Maßnahmen im Alltag tatsächlich funktionieren. Grünwelt Energie hat gängige Strom-Spar-Tipps im Haushalt geprüft und hilft, echte Sparpotenziale von nutzlosen Ratschlägen zu unterscheiden: - Licht/Lampen: Der Mythos, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren