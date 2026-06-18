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CO2-Preis beeinflusst Kosten von Strom und Gas: Grünwelt Energie klärt auf

Düsseldorf (ots)

Ökoenergieanbieter Grünwelt Energie erläutert den Hintergrund der aktuellen CO2-Bepreisung und geht auf die Auswirkungen auf Verbraucher ein.

Der fortlaufende Anstieg der CO2-Abgabe verteuert auch im Jahr 2026 die Ausgaben für Strom und Gas. Eine wesentliche Neuerung ist der Wegfall der staatlich festen Preisvorgabe. Stattdessen bewegt sich die Gebühr nun innerhalb einer Spanne von 55 bis 65 Euro je Tonne CO2. Für Gaskunden bedeutet dies einen Aufschlag von rund 1,00 bis 1,18 Cent pro Kilowattstunde auf den Arbeitspreis. Die CO2-Abgabe wurde 2021 eingeführt, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Wirkung der CO2-Bepreisung auf die Gaskosten

Gaslieferanten müssen für die bei der Verbrennung entstehenden Emissionen Zertifikate erwerben. Diese Aufwendungen werden in den Arbeitspreis einkalkuliert und über die Heizkostenabrechnung an die Verbraucher weitergegeben. Nach den stufenweisen Festpreisen der vergangenen Jahre wird der Preis über den aktuellen Korridor reguliert, bevor das System perspektivisch in einen börsenbasierten Handel übergeht. Das Preisgefüge verschiebt sich so immer mehr zugunsten regenerativer Alternativen wie Biogas oder Wärmepumpen.

Was bedeutet die CO2-Abgabe für den Strommarkt?

Bei der Stromerzeugung greifen parallel europäische und nationale Regelungen zur CO2-Erfassung. Durch die steigenden Kosten für fossile Brennstoffe gewinnen regenerative Quellen im Wettbewerb automatisch an Attraktivität. Die generierten Abgaben fließen in den staatlichen Klima- und Transformationsfonds. Diese Gelder kommen Verbrauchern auf indirektem Weg wieder zugute, da sie klimafreundliche Entlastungen finanzieren - wie den bereits umgesetzten Wegfall der EEG-Umlage. Dies dämpft die Preise und begünstigt gleichzeitig den Einsatz regenerativen Stroms im Wärme- und Verkehrssektor in Hinblick auf Heizungstechnologien und beispielsweise E-Autos.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

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