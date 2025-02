priwatt GmbH

priwatt launcht Orbit - die smarte Steuerzentrale für Balkonkraftwerke, Speicher und dynamische Stromtarife

Leipzig (ots)

Automatisierte Steuerung steigert den Eigenverbrauch um durchschnittlich bis zu 20 %*

Integration von Speichersystemen ermöglicht bis zu 100 % Eigenverbrauch

Kompatibel mit namhaften Herstellern und steuerbar per App

In Zusammenarbeit mit 6.500 NutzerInnen entwickelt und getestet

priwatt, einer der führenden Anbieter für Balkonkraftwerke, erweitert sein Angebot um Orbit, ein speziell für Balkonkraftwerk-NutzerInnen entwickeltes Home-Energie-Management-System (HEMS). Orbit vernetzt, steuert und optimiert den Energiehaushalt, basierend auf Verbrauchs- und Produktionsdaten. Das Ziel: Mehr Eigenverbrauch, niedrigere Stromkosten und eine effiziente Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms. Orbit wurde in enger Zusammenarbeit mit Balkonkraftwerk-NutzerInnen entwickelt und bereits von 6.500 Haushalten getestet.

"Mit Orbit bringen wir das digitale Herz unseres Energie-Kosmos auf den Markt", sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von priwatt. "In den kommenden Jahren wird ein Energiemanagementsystem fester Bestandteil jedes smarten Haushalts sein - es spart Zeit, senkt Stromkosten und trägt zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Unser Energiemanager Orbit vernetzt den gesamten Energiehaushalt mit der priwatt-Produktvielfalt - von Balkonkraftwerken über Solaranlagen bis hin zu Speichern und unserem dynamischen Stromtarif. Alle Komponenten lassen sich intelligent über Orbit steuern, um den eigenen Verbrauch kosteneffizient und nachhaltig zu optimieren."

Automatisierte Steuerung für maximalen Eigenverbrauch

Orbit reagiert in Echtzeit auf Sonneneinstrahlung und steuert internetfähige Stromverbraucher wie Wärmepumpen oder Klimageräte - dank der Funktion "Run on Solar". Durch die Festlegung individueller Leistungsschwellen, lässt sich die Solar-Eigennutzung um durchschnittlich bis zu 20%* steigern.

Für NutzerInnen mit dynamischen Stromtarifen, wie priFlex von priwatt, bietet Orbit einen weiteren Vorteil: Die App passt den Stromverbrauch an den aktuellen Strompreis an. Strom für flexible Verbraucher wird dann aus dem Stromnetz bezogen, wenn er besonders günstig ist - möglich macht das die Funktion "Run on Price".

Speicher-Integration für maximale Unabhängigkeit

Orbit ermöglicht es, Solarstrom und künftig auch günstigen Netzstrom gezielt zu speichern, wenn die Strompreise niedrig sind. In Kombination mit Batteriespeichern wie der Anker Solarbank 2 Pro lässt sich der Solarstrom-Eigenverbrauch auf bis zu 100 % steigern. Das bedeutet für NutzerInnen dynamischer Stromtarife zusätzlich mehr Unabhängigkeit von Strompreisspitzen am Strommarkt und eine aktivere Rolle bei der Stabilisierung des Stromnetzes.

Einfache Integration - auch ohne zusätzliche Hardware

Orbit bietet eine standortunabhängige, App-basierte Steuerung aller relevanten Energiegeräte. Kompatible, internetfähige Haushaltsgeräte lassen sich direkt über die Hersteller-Apps einbinden. Ältere Geräte können durch smarte Steckdosen nachgerüstet und in das System integriert werden. Damit bietet Orbit eine benutzerfreundliche Lösung für eine breite Zielgruppe.

Neben Produkten von priwatt lassen sich auch Balkonkraftwerke und Solaranlagen anderer Anbieter in Orbit integrieren. Auch NutzerInnen dynamischer Stromtarife anderer Anbieter können mit Orbit ihren Energiehaushalt marktpreisabhängig steuern - intelligent, kosteneffizient und ohne direkte Tarifintegration in Orbit. Der Energiemanager ist bereits mit den Geräten führender Hersteller wie Miele, Anker, TSUN, BMW, Porsche und vielen weiteren kompatibel - und das Angebot wächst stetig.

Orbit ist für priwatt Balkonkraftwerk- und priFlex-KundInnen dauerhaft kostenlos nutzbar, für priwatt Solar-KundInnen im ersten Jahr gratis. Eine Übersicht der Abo-Modelle, kompatiblen Hersteller und weitere Informationen gibt es hier: Alle Informationen rund um Orbit.

*Anwendungsbeispiel: priFlat Duo ohne Speicher. Der Nutzungsgrad ist abhängig von den integrierten Stromverbrauchern.

Über priwatt:

priwatt ist ein 2020 in Leipzig gegründetes Green-Energy- Unternehmen mit dem Ziel, die private Energiewende für alle zu ermöglichen. Mit seinen einfach zu montierenden Stecker-Solaranlagen für Balkon, Garten, Fassade oder Hausdach hat priwatt einen Weg gefunden, diese Vision zu verwirklichen: einfach, bezahlbar und profitabel. Das Energie- managementsystem Orbit ergänzt diese Technologie perfekt und ermöglicht es, die Strom- verbräuche aller smarten Geräte im Haus optimal an die eigene Stromerzeugung anzupassen. priwatt zählt mittlerweile rund 70.000 KundInnen. Damit gehört das Leipziger Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitenden zu den Marktführern in dieser rasant wachsenden Branche.

Original-Content von: priwatt GmbH, übermittelt durch news aktuell