VOSSEN präsentiert seine erste Küchentextilkollektion im Herzen Wiens

Jennersdorf (ots)

Prominente Kochbegeisterte testen die neuen Küchenhelfer in genussvollem Rahmen

In der legendären Schnitzelakademie von Figlmüller präsentierte der österreichische Premiumtextilhersteller VOSSEN seine erste Küchentextilkollektion. Unter der Leitung von Figlmüller-Küchenchef Markus Brunner bereiteten Viktoria Lauterbach, Silvia Schneider, Arabella Kiesbauer, Karin Teigl, Caroline Athanasiadis, Patricia Kaiser, Toni Polster, Stefan Koubek und Dominik Heinrich echte Wiener Klassiker zu und testeten die neuen VOSSEN-Küchentextilien auf Herz und Nieren. Mit der neuen Küchentextilkollektion bringt VOSSEN seine jahrzehntelange Erfahrung aus der Badtextilwelt in die Küche. Die Kollektion umfasst exklusive Küchentücher, eine funktionelle Kochschürze, Ofenhandschuhe, Topflappen und Küchenhelfer. Funktionalität, Farben und Design stehen dabei gleichermaßen im Mittelpunkt.

