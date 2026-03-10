A&M Sales Solutions GmbH

Marvin Flenche & umsatz.io: Wie systematisches Lead Management Unternehmen vor Wachstumsblockaden schützt

Ihre CRM-Listen sind prall gefüllt, ihre Aktivität im Vertrieb bleibt hoch und trotzdem sinken ihre Abschlussquoten: Wo der Umsatz vieler Unternehmen anfangs noch stabil wächst, greifen gewohnte Prozesse mit der Zeit plötzlich ins Leere. Woran aber liegt es, dass trotz gleichbleibender Schlagzahl die Conversion einbricht? Und noch wichtiger: Wie lässt sich diese Wachstumsblockade systematisch verhindern?

Planbares Wachstum, stabile Conversion-Raten und eine effiziente Nutzung vorhandener Leads: Gerade in der Anfangsphase funktioniert all das für viele kleine und mittlere Unternehmen erstaunlich gut. Bestehende Lead-Listen werden systematisch abgearbeitet, qualifizierte Kontakte führen zu hohen Abschlussquoten und der Vertrieb liefert verlässliche Ergebnisse. Doch mit zunehmender Ausschöpfung der „besten“ Leads sinkt die durchschnittliche Qualität der verbleibenden Kontakte. Die Wahrscheinlichkeit, erneut einen hochqualitativen Lead zu erreichen, nimmt damit kontinuierlich ab, obwohl das Team genauso viel arbeitet wie zuvor. „Wenn Lead Management nur auf Zufall basiert und keiner klaren Analyse zugrunde liegt, sinkt die Abschlusswahrscheinlichkeit zwangsläufig. So bricht auch das Wachstum betroffener Unternehmen ein, was ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit auf Dauer ernsthaft gefährdet“, warnt Marvin Flenche von umsatz.io.

„Der entscheidende Hebel liegt dabei nicht in noch mehr Anrufen, sondern in der intelligenten Priorisierung der richtigen Kontakte“, fügt er hinzu. Als Mitgründer von umsatz.io beschäftigt sich Marvin Flenche seit Jahren intensiv mit Marketing- und Vertriebsprozessen für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit seinem wirtschaftsinformatischen Hintergrund und seiner Erfahrung in der Entwicklung interner Softwarelösungen hat er gemeinsam mit seinem Team jahrelange Vertriebsexpertise in ein praxisnahes System überführt. Ursprünglich für eigene Agenturkunden entwickelt, profitierten davon in den vergangenen fünf Jahren bereits rund 600 Partnerbetriebe. Der allgemeine Anspruch dabei: ein CRM bereitstellen, das Excel-Simplizität mit professioneller Vertriebssystematik verbindet – speziell für Selbstständige und KMU bis etwa 50 Mitarbeiter. Wie entsprechende Firmen ihren Vertriebserfolg auf dieser Basis maximieren und worin ihre größten Wachstumsbremsen liegen, verrät Marvin Flenche hier.

Der statistische Effekt der Lead-Erschöpfung: Woran KMU auf Dauer immer scheitern

Die eigentliche Ursache vieler Wachstumsblockaden liegt in einem oft unterschätzten statistischen Effekt: Angenommen, ein Unternehmen verfügt über 1.000 Kontakte, von denen 100 tatsächlich zur idealen Zielgruppe passen. Zu Beginn ist die Trefferquote hoch. Nach 50 erfolgreichen Abschlüssen halbiert sich jedoch die Wahrscheinlichkeit, erneut zufällig einen passenden Lead auszuwählen. Dieses Prinzip lässt sich mit einer Kiste aus 100 Bällen vergleichen, von denen 10 grün sind: Werden die grünen Bälle nach und nach entnommen, sinkt die Chance auf einen weiteren Treffer signifikant. Genau dieser Effekt tritt im Vertrieb ein, wenn Leads ohne Priorisierung kontaktiert werden. So verschlechtert eine derart randomisierte Kontaktaufnahme die Conversion im Zeitverlauf, weil schlichtweg keine Analyse darüber erfolgt, welche Merkmale erfolgreiche Abschlüsse teilen.

Dabei fehlt es in vielen Unternehmen jedoch nicht nur an jeglicher Auswertung, Segmentierung und Filterung. Denn erschwerend kommt hinzu, dass sie sich meist auf fehleranfällige CRM-Lösungen oder gar Excel-Listen verlassen. Unsicherheit über Implementierungskosten besserer Systeme, vermeintlich lange Einrichtungsphasen und die Sorge vor Datenverlust oder Intransparenz führen dazu, dass Entscheidungen und damit auch die notwendigen Veränderungen hinausgezögert werden. Folgerichtig fehlt es auch weiterhin an Automatisierung, Nachverfolgung von Anrufen, Tracking von Ergebnissen oder Schnittstellen zu externen Anwendungen. Das Zusammenspiel dieser Missstände überfordert kleine Teams auf Dauer und birgt das Risiko, dass wertvolle Umsatzchancen dauerhaft verloren gehen.

Datenbasierte Priorisierung als Wachstumshebel: So erhöhen Unternehmen ihren Vertriebserfolg systematisch

Besserung kommt demnach in aller Regel erst mit einer systematischen Analyse abgeschlossener Kunden: Welche Merkmale teilen sie? Welche Eigenschaften erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit? Auf dieser Basis lassen sich klare Priorisierungskriterien definieren und in einem CRM-System wie umsatz.io abbilden. Leads mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit werden bevorzugt kontaktiert, Filter- und Listensysteme steuern die Reihenfolge der Bearbeitung gezielt. Zufällige Abarbeitung weicht damit einer strukturierten Pipeline mit individuellen Eigenschaftsfeldern, klaren Statusangaben und vollständigem Anruf-Tracking. Bestehende Daten aus Excel oder anderen Systemen können bei umsatz.io zudem importiert werden, wodurch der Set-up-Aufwand gering bleibt. Über eine Schnittstelle zu Sepia lassen sich darüber hinaus mehr als 2.000 externe Anwendungen anbinden.

Mit umsatz.io steht betroffenen Unternehmern somit ein System zur Verfügung, das exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Standardtemplates mit integrierter Vertriebssystematik, flexibel konfigurierbare Pipelines und eine durchdachte Kontenstruktur ermöglichen eine zentrale Übersicht über mehrere Teams oder Kunden. Gerade bei hoher Schlagzahl im Vertrieb und großen Kontaktmengen sorgt die zentrale Datenhaltung für Transparenz über Kontaktstatus und Kennzahlen. Regelmäßige Schulungen und Anleitungsvideos unterstützen außerdem eine effiziente Nutzung. So bietet sich KMU ein einfach nutzbares, fehlerarmes CRM als zentrales Steuerungsinstrument für nachhaltige Umsatzsteigerung.

