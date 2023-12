A&M Sales Solutions GmbH

Digitale Tools im Mittelstand: 5 Dinge, die jedes Unternehmen über den Winter digitalisieren sollte

Die Digitalisierung ist längst nicht mehr nur ein Trend, den Großkonzerne verfolgen. Auch im Mittelstand eröffnen sich immer mehr Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und das Unternehmen auf Herausforderungen vorzubereiten. Insbesondere der Winter gibt die Gelegenheit, digitale Tools einzuführen, um besser zu arbeiten.

"Wer sich jetzt ordentlich aufstellt, hat im kommenden Jahr einen echten Wettbewerbsvorteil", sagt Vertriebs- und Marketingprofi Marvin Flenche. "Gerade zum Jahreswechsel ist die Akzeptanz hoch und man hat auch die Ruhe, Systeme einzuführen. In diesem Beitrag verrät er, welche 5 Dinge jedes Unternehmen über den Winter digitalisieren sollten.

1. Kundeninteraktion

Die systematische Erfassung sämtlicher Kundeninteraktionen - von Telefonaten und E-Mails bis hin zu persönlichen Beratungen - in einem Customer Relationship Management (CRM)-System ist ein wichtiger Schritt, um den Kundenservice auf ein höheres Niveau zu heben. Ein solches Vorgehen ermöglicht es nicht nur, jede Art des Kundenkontaktes nachzuvollziehen und zu analysieren, sondern verbessert auch das Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Indem alle Kommunikationspunkte im CRM-System zugänglich gemacht werden, kann ein Unternehmen sicherstellen, dass es auf jede Anfrage zeitnah reagiert, was zu einer stärkeren Kundenbindung führt.

2. Vertriebsprozess-Automatisierung

Jedes Unternehmen kennt es: Aufgaben, die sich regelmäßig wiederholen und die nicht wirklich vielseitig sind. Das ist zum Beispiel der Fall beim Nachverfolgen von Leads oder dem Erstellen von Angeboten. Durch den Einsatz intelligenter Softwarelösungen können genau diese Aufgaben übernommen werden. Das beschleunigt nicht nur die Prozesse, sondern reduziert auch die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler drastisch. Das führt zu einer Steigerung der Effizienz innerhalb des Vertriebsteams. Automatisierte Systeme sorgen dafür, dass kein potenzieller Kunde übersehen wird und jedes Angebot passgenau erstellt wird. Somit ermöglicht die Vertriebsprozess-Automatisierung dank CRM es Vertriebsmitarbeitern, sich auf komplexere und wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren.

3. Vertriebscontrolling

Den Überblick über die Verkaufsaktivitäten zu haben, ist für jedes Unternehmen grundlegend wichtig. Dank der Nutzung eines CRM-Systems kann man genau das erreichen. Denn mit dieser Technologie können Unternehmen den Fortschritt ihrer Verkaufsaktivitäten in Echtzeit verfolgen und somit direkte Einsicht in die aktuelle Performance erhalten. So lassen sich Stärken ausbauen und Schwachstellen identifizieren. Zudem unterstützt das CRM bei der Datenanalyse und bietet wertvolle Einblicke, die für eine feinjustierte Vertriebsstrategie unerlässlich sind. Auf diese Weise bildet das Vertriebscontrolling über ein CRM-System das Rückgrat für eine datengesteuerte, dynamische Vertriebsführung.

4. Integrierte Kommunikation

In Unternehmen finden täglich zahlreiche Interaktionen statt, sei es die Terminvereinbarung mit Kunden, komplexe Anfragen oder Änderungswünsche. Auch hier kommt das CRM-System zum Einsatz, um die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens sowie mit Kunden zu vereinfachen. Denn dadurch entsteht eine Plattform, auf der alle Kommunikationsstränge zusammenlaufen. Das Ergebnis ist ein reibungsloser Informationsfluss, der sicherstellt, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden zeitnah und unkompliziert miteinander kommunizieren können. Darüber hinaus werden durch diese Integration Datenlücken vermieden und die Effizienz gesteigert, da der Informationsaustausch automatisiert und damit schneller und weniger fehleranfällig wird. Auf diese Weise können Unternehmen nicht nur eine bessere Teamzusammenarbeit fördern, sondern auch die Kundenzufriedenheit steigern, da Anfragen und Bedürfnisse schneller erkannt und bearbeitet werden können.

5. Terminvereinbarung

Die Implementierung eines Terminplanungssystems in ein CRM-System ist eine effiziente Strategie, um den Prozess der Terminvereinbarung zu optimieren. Kunden und Interessenten erhalten dadurch die Möglichkeit, eigenständig und automatisiert Meetings oder Besprechungen mit ihrem Vertriebsteam zu koordinieren. Das ist nicht nur eine benutzerfreundliche Variante, sondern spart auch wertvolle Zeit, indem der sonst übliche Aufwand für den Austausch von E-Mails oder Anrufen zur Terminfindung entfällt. Wer ein solches Terminplanungssystem mit in das CRM-System aufnimmt, wird daher schnell eine erhöhte Kundenzufriedenheit wahrnehmen. Außerdem ermöglicht die Einbettung in das CRM, dass sich Vertriebsmitarbeiter genau auf anstehende Termine vorbereiten können.

Über Marvin Flenche und umsatz.io:

Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht. Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/

