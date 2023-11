Target Mobility GmbH

Auto fahren und dabei Geld verdienen - eine neue App für Fahrzeugüberführungen ist jetzt verfügbar

In den letzten Jahren boomte die Wirtschaft. Auch in der Logistikbranche wurden die Arbeitskräfte knapp. Zuletzt fehlten in der EU mehrere Zehntausende professionelle Fahrer und immer noch werden in der Branche händeringend angestellte oder selbstständige Fahrer gesucht. Dies gilt auch besonders für den Bereich der Fahrzeuglogistik. Denn durch die wachsende Zahl an Mobilitätsangeboten steigt der Bedarf, Fahrzeuge termingerecht von A nach B zu bringen, um zum Beispiel den Fuhrpark einer Autovermietung optimal auszurichten oder Neukunden des stark wachsenden Segments der Autoabos zu bedienen.

Das Mobility-Logistik Unternehmen Movacar startete im Oktober mit der neuen Plattform "Movacar PRO" ein Angebot, von dem alle profitieren können, die mit Fahrzeugüberführungen Geld verdienen möchten oder dies bereits tun.

"Movacar PRO richtet sich an selbstständige Einzelfahrer und Unternehmen gleichermaßen", erklärt Eustach von Wulffen, einer der Gründer von Movacar. Die Anmeldung für die neue Plattform funktioniert ganz einfach über ein Online-Formular. Um die Qualität bei den Überführungen zu sichern, ist neben dem Führerschein auch ein polizeiliches Führungszeugnis sowie der Nachweis einer Gewerbeanmeldung nötig. Auch diese Dokumente lassen sich bequem online einreichen und bereits nach wenigen Tagen erhält der Fahrer Zugriff auf Movacar PRO. "Bei der Entwicklung von Movacar PRO haben wir daran gedacht, das Leben der Fahrzeugüberführer so einfach wie möglich zu machen", sagt Karl Markiewicz, Mitgründer von Movacar. Hunderte von Transportaufträgen sind sofort verfügbar und können von interessierten Fahrern direkt gebucht werden - größtenteils zum Festpreis. Unternehmen mit mehreren Mitarbeitenden können die Aufträge auch ihren Fahrern zuweisen und ersparen sich so in der Disposition eine Menge Aufwand. Zudem ist es möglich, angenommene Fahraufträge über die Plattform zu einem fairen Aufpreis zu versichern.

Tourenplaner spart Leerfahrten

Besonders praktisch und effektiv ist der Tourenplaner von Movacar PRO. Mit ihm lassen sich lückenlose Touren aus einzelnen Fahrten zusammenstellen. So finden die Transportdienstleister z. B. einen Auftrag von Hamburg nach Frankfurt, von dort einen Anschlussauftrag nach Düsseldorf und schließlich einen weiteren Transportauftrag von Düsseldorf an den Ausgangsort Hamburg.

100% digital

Von der Auftragsannahme bis zur Abrechnung funktioniert alles digital und vollkommen ohne Papierkram. Damit die Fahrer unterwegs ihren Auftrag einfach und schnell dokumentieren können, stellt Movacar PRO eine eigene App zur Verfügung. Egal, ob man den Abholzeitpunkt eines Fahrzeugs bestätigen, einen Tankbeleg hochladen oder den Fahrzeugzustand dokumentieren möchte - alles funktioniert ganz bequem vom Smartphone aus.

Ein weiterer Vorteil von Movacar PRO: die Anmeldung und Nutzung ist kostenlos. Für die Nutzung der Plattform fallen auch keine Provisionszahlungen an.

Interessierte sollten sich jetzt schnell registrieren unter www.movacar.de/pro

