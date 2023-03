Tourismusverband Mondsee-Irrsee

4 Jahreszeiten rund um Mondsee und Irrsee - Teil 1 der "Frühling"

Bild-Infos

Download

Mondsee (ots)

Oft erlaubt es auch im Urlaub die Zeit nicht, genauer hinzuschauen und Neues abseits der Touristenpfade zu entdecken. Doch gerade der Lebensraum rund um den Mondsee und Irrsee lädt dazu ein.

Alpakas, Hummeln und Rothirsche

Wenn die Tage länger werden und auf den Wiesen das erste frische Gras des Jahres angeboten wird, freut sich auch die Tierwelt auf die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings. Ein Tipp für einen Spaziergang mit tierischen Begegnungen startet entweder beim Gasthof Aichingerwirt - bekannt für seine schottischen Hochlandrinder und Duroc-Schweine, die nebenan auf der Weide wohnen, oder beim Hotel Eichingerbauer - wo etliche imposante Rothirsche ein naturbelassenes Gelände bevölkern. Oben in Grünwinkel lebt Dieter - er ist der Chef der Yak-Herde beim Edingerhof und ist dort ebenso wie die hofeigenen Alpakas das ganze Jahr über anzutreffen. Der Blick ins Tal schweift über die Einstellpferde, Esel und Schafherde vom Bachbauern und den Hofladen der Teufelmühle hin zum Forellenhof Schwaighofer. Weiter geht es entlang des naturgeschützten Langmoos Richtung Gasthof Ölgraben, wo Wagyu-Rinder vom Brandstättergut das frische Grün genießen. Das Ziel ist aber die Hummelwiese oben am Irrsberg - ein einzigartiges Naturerlebnis für Groß und Klein.

Das Moor erwacht

Im Frühling erwachen die streng geschützten Moore rund um Mondsee und Irrsee zu neuem Leben. Hier finden sich zwei verschiedene Arten von Mooren - das so genannte Hochmoor, welches ausschließlich von Regenwasser gespeist wird und das Verlandungsmoor, welches an ein Gewässer anschließt und auch durch dieses mit Wasser versorgt wird. Der beste Blick ins Moor lässt sich bei der Vogelbeobachtungshütte am Nordmoor in Oberhofen am Irrsee erhaschen. In der witterungsgeschützten Informationshütte werden besondere Pflanzen- und Vogelarten vorgestellt. Im Frühling lassen sich seltene Arten wie Brachvogel und Rotmilan bei der Brautschau ganz besonders gut beobachten.

Es grünt so grün das Green

Kaum werden die Wiesen wieder grün, beginnt auch die Golfsaison im Mondseeland und eine besonders naturverbundene Spezies erwacht "der Golfer". Ab diesem Zeitpunkt wird einer der schönsten Spazierwege am Golfclub "Am Mondsee" rund um den Drachensee für die Allgemeinheit geschlossen und steht ab dann zur Ausübung des Golfsports zur Verfügung. Beide Golfplätze "Golfclub Am Mondsee" und "Golfclub Drachenwand" ermöglichen es, Interessierten bei Schnupperstunden das Golfspiel auszuprobieren und es kann auch gleich der Platzreifekurs absolviert werden. Ganz großartig ist bei beiden Plätzen das Engagement für die Kinder und Jugendlichen. Mindestens einmal wöchentlich findet ein Training statt und dann übernehmen die Nachwuchsspieler mit viel Spaß und Freude die Driving Range oder das Putting Green. Noch ein Tipp - die Restaurants der beiden Golfclubs sind öffentlich zugänglich und ob ihrer einzigartigen Terrassen mit Panoramablick und ausgezeichneten Küchen zu einem beliebten Ziel auch für Nicht-Golfer geworden.

Ostern mit der Familie in der Natur Urlaub am Bauernhof ab EUR 299,- (exkl. Ortstaxe und Endreinigung)

3 - 5 Nächte in einer Ferienwohnung

1x Broschüre "Sag hallo zu Kuh & Co"

1x Kinderbuch "Ferien am Bauernhof"

1x Malbuch und Buntstifte

12 Buttons mit Tieren

6 Ostereier gefärbt

1 Plüschhase pro Kind

Gerne stellt der Tourismusverband ein unverbindliches Angebot zusammen. Einfach den gewünschten Aufenthaltstermin und die Anzahl der Personen (inkl. Alter der Kinder) per E-Mail an info@mondsee.at senden oder telefonisch unter: +43 6232 2270

Original-Content von: Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuell