ORLEN Deutschland GmbH

ORLEN Deutschland wird Werbepartner der Men's EHF EURO 2024 Handball in Deutschland

Elmshorn (ots)

ORLEN Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft des polnischen Multienergiekonzerns PKN ORLEN S.A.und Teil der internationalen ORLEN Gruppe, wird Werbepartner der EHF EURO 2024 der Männer, die vom 10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland stattfinden wird.

Als Teil der Vereinbarung, die von Infront, dem exklusiven Vermarktungspartner der Europäischen Handballföderation, vermittelt wurde, erhält ORLEN eine Reihe von TV-relevanten und nicht TV-relevanten Rechten bei der EHF EURO 2024.

ORLEN Deutschland ist im europäischen Handball kein Unbekannter, denn das Unternehmen ist seit 2016 Haupt- und Trikotsponsor des Machineseeker EHF Champions League-Teilnehmers und mehrfachen deutschen Meisters THW Kiel. ORLEN betreibt fast 600 star und ORLEN gebrandete Tankstellen in Deutschland.

Zum ersten Mal ist ORLEN hingegen bei der EHF EURO, dem wichtigsten Turnier der Europäischen Handballföderation, vertreten und nutzt damit die Möglichkeit, die Marken des Unternehmens auf dem deutschen und internationalen Markt noch weiter zu stärken.

EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner kommentiert die Vereinbarung: "Wir freuen uns, ORLEN als Partner für die kommende EHF EURO der Männer begrüßen zu dürfen. Die bevorstehende Europameisterschaft wird eine großartige Gelegenheit sein, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu entwickeln, während ORLEN die Gelegenheit nutzt, auf der größten Bühne des europäischen Handballs präsent zu sein und seine Marke auf dem deutschen Markt zu stärken."

"Die erstmals in Deutschland stattfindende EHF EURO 2024 ist eine einzigartige Gelegenheit und ideale Bühne, die Bekanntheitswerte unserer Marken star und ORLEN in Deutschland, aber auch europaweit auszubauen. Als langjähriger Partner des THW Kiel unterstreichen wir damit ebenfalls unser Engagement im Handballsport. Zudem passt die Partnerschaft perfekt in die strategische Ausrichtung der Internationalisierung unseres Mutterkonzerns - dem Multienergieunternehmen PKN ORLEN -, dem führenden Anbieter einer breiten Palette von Energieprodukten auf dem mitteleuropäischen Markt", sagt Dariusz Pawlik, Chief Operating Officer ORLEN Deutschland GmbH.

"Mit ORLEN hat die EHF EURO einen starken und erfahrenen Partner an seiner Seite. Durch die Attraktivität der Sportart als Kommunikationsplattform für Marken hat ORLEN nun die ideale Möglichkeit, sich fest in den Köpfen der Fans zu verankern. Für die Zusammenarbeit wünschen wir nur das Beste", ergänzt Marco Sautner, Managing Director bei Infront Germany.

Über ORLEN Deutschland GmbH

star und ORLEN - die Tankstellen der ORLEN Deutschland GmbH

Die ORLEN Deutschland GmbH wurde im März 2003 gegründet. Sie ist ein 100%iges Tochterunternehmen des polnischen Multienergiekonzerns PKN ORLEN S.A. und Teil der internationalen ORLEN Group. Derzeit betreibt das Unternehmen knapp 600 star und ORLEN Tankstellen auf dem deutschen Markt. Die ORLEN Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn zählt zu den zehn größten Tankstellenbetreibern Deutschlands und ist seit 2016 Hauptsponsor des Deutschen Handball Rekordmeisters THW Kiel.

star und ORLEN Tankstellen bieten neben Qualitätskraftstoffen auch eigene Shop-Produkte zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis an. Kunden profitieren von der B2B-Flottenkarte und erhalten an vielen Stationen weitere Services wie Autowäsche und Paketdienstleistungen. Tankstellen mit 'star café' und 'stop. café' laden zu Pausen in Wohlfühl-Ambiente ein und bieten den ganzen Tag Kaffeespezialitäten, eine große Auswahl an schmackhaften Speisen sowie warme und kalte Snacks an.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten www.orlen-deutschland.de sowie www.star.de

Original-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell