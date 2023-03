ORLEN Deutschland GmbH

Zum 1. Februar 2023 wurde Jaroslaw Marczak in die Geschäftsführung der ORLEN Deutschland GmbH berufen

Der 40-Jährige ist als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig

Jaroslaw Marczak ist ein erfahrener Manager im internationalen Geschäftsumfeld. Er ist Spezialist für Fusionen und Ausgliederungen und verfügt über ausgeprägte Managementkompetenzen. Marczak hat 20 Jahre Erfahrung in Verwaltungsrats- und Managementpositionen in Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen notiert sind. Er ist spezialisiert auf die Digitalisierung und prozessuale Transformation von Unternehmen. Als Mitglied des Lenkungsausschusses überwachte Jaroslaw Marczak unter anderem den "Carve-Out"-Prozess der Ausgliederung von Siemens Energy aus dem Siemens AG Konzern.

Jaroslaw Marczak (Chief Executive Officer) ergänzt die bisherige Geschäftsführung der ORLEN Deutschland GmbH bestehend aus Dariusz Pawlik (Chief Operating Officer) sowie Oskar Skiba (Chief Financial Officer). Piotr Guzial, bisher Chief Development Officer der ORLEN Deutschland, ist zum 10. Februar 2023 auf die Position des Chief Executive Advisors gewechselt und berichtet direkt an den neuen Geschäftsführer Jaroslaw Marczak.

Innerhalb der Geschäftsführung der ORLEN Deutschland GmbH sind die Verantwortlichkeiten für die Ressorts wie folgt verteilt: Jaroslaw Marczak verantwortet die Bereiche Human Resources, IT, Strategic Projects und das Security Office. Daruisz Pawlik sind die Bereiche Supply/Wholesale/Logistics, Retail Fuels, Corporate Communications und Marketing zugeordnet. Oskar Skiba verantwortet die Bereiche Supervisory & Management Board, Business Controlling, Customer & Partner Services, Finance & Accounting, Taxes, Legal, Compliance and Data Protection sowie das Procurement. Piotr Guzial, betreut weiterhin die Bereiche Board Advisors, Non Fuel Business, New Business & Payment Development, Net Development, Technique und On-Site Inspection.

