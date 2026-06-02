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Eis-Desserts ohne Wartezeit: Gorenje definiert Eiszubereitung neu

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Garching (ots)

Nie wieder auf den Eis-Genuss warten: Mit der neuen Gorenje 3-in-1 Instant-Eismaschine sind erfrischende Slushies, köstliches Eis und fein gehobeltes Shaved Ice in nur einer Minute fertig. Kein Einfrieren am Vorabend, kein Vorkühlen und keine lange Vorbereitung nötig. Mit dieser Innovation geht Gorenje über die Möglichkeiten klassischer Eismaschinen hinaus und etabliert eine neue Produktkategorie für geeiste Desserts und Drinks.

Ein warmer Sommerabend, spontaner Besuch von Freunden oder einfach Lust auf etwas Erfrischendes: Nicht jeder Genussmoment lässt sich planen. Mit der neuen 3-in-1 Instant-Eismaschine von Gorenje entstehen aus alltäglichen Zutaten in kürzester Zeit erfrischendes Eis, fruchtig frische Slushies oder fein gehobeltes Shaved Ice - ganz ohne Vorbereitungszeit.

Das Besondere: Während herkömmliche Eismaschinen vorgekühlte Behälter, bereits gefrorene Zutaten oder lange Zubereitungszeiten erfordern, macht die Innovation von Gorenje geeiste Dessertkreationen auf Knopfdruck in rund einer Minute verfügbar. Ausgestattet mit fortschrittlicher Ultra-Cooling-Technologie und einem integrierten Hochleistungs-kompressor liefert die Instant-Eismaschine sofort perfekt zubereitete Eiskreationen - und vereint dabei Leistung, Präzision und Geschwindigkeit auf einem neuen Niveau.

Dabei sind der eigenen Kreativität kaum Grenzen gesetzt: Die Maschine verwandelt auf Wunsch Säfte, Kaffee, Softdrinks, Cocktails, Joghurt oder sogar Proteinshakes in geeiste Köstlichkeiten. Wie die perfekte Konsistenz aussehen soll, entscheidet der Nutzer selbst: Mit bis zu 60 einstellbaren Rotationsgeschwindigkeiten lässt sich jede Zubereitung individuell anpassen - von Shaved Ice über fein geschichtete Eiscreme bis hin zu erfrischenden Slushies. Die Bedienung erfolgt intuitiv über ein LED-Display und einen zentralen Express-Drehregler. Einfach die gewünschte Flüssigkeit in den 1-Liter Behälter geben, Lieblingskonsistenz wählen und genießen.

Immer einsatzbereit & einfach zu reinigen

Da kein Vorfrieren erforderlich ist, können kleine Portionen für den täglichen Genuss ebenso unkompliziert zubereitet werden wie größere Mengen. Mit einer Produktionsleistung von bis zu 35 Kilogramm pro Tag ist die 3-in-1 Instant Eismaschine der Star auf jedem Kindergeburtstag oder auf der großen Sommer-Party mit Familie und Freunden.

Auch nach der Zubereitung bleibt der Komfort im Fokus: Herausnehmbare Komponenten sowie eine Selbstreinigungsfunktion erleichtern die Reinigung und sorgen dafür, dass das Gerät schnell wieder einsatzbereit ist. Mit ihrem schlanken, platzsparenden Design findet die 3-in-1 Instant-Eismaschine in jeder Küche Platz. Gleichzeitig arbeitet sie energieeffizient mit 200 Watt Leistung.

Der Sommer kann also kommen!

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