SkyHire GmbH

Die richtigen Mitarbeiter finden: Wie sich mit einem effektiven Einstellungsprozess Zeit und Geld einsparen lassen

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Yusuf und Engin Emik haben sich als Gründer und Geschäftsführer der SkyHire GmbH auf die Vermittlung qualifizierten Personals für Unternehmen aus den Bereichen Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing spezialisiert. Hier erfahren Sie, wie effektive Einstellungsprozesse Zeit und Geld bei der Mitarbeitersuche sparen.

Branchenübergreifend hält der Fachkräftemangel die Unternehmen weiterhin in Atem. Die Auftragslage in vielen Bereichen ist hoch, doch die nötigen Fachkräfte fehlen, um diese zu bewältigen. In der heutigen Zeit ist es daher wichtiger denn je, schnell und effektiv Talente zu finden und einzustellen. Dabei ist der "War for Talents" mit einigen Hindernissen gespickt. So müssen Unternehmen schnell sein, um die besten Kandidaten nicht an ihre Mitbewerber zu verlieren. Entscheidend dabei ist neben modernen und effektiven Maßnahmen zur Mitarbeitersuche vor allem auch der weitere Prozess. "Unternehmen tun gut daran, ihre Bewerbungs- und Einstellungsprozesse zu optimieren", wissen auch Yusuf und Engin Emik. Sie sind die Gründer und Geschäftsführer der SkyHire GmbH sowie erfahrene Personalvermittler für die Bereiche Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing. Sie kennen die Marktlage damit genau und haben im Folgenden verraten, worauf es bei einem effektiven Einstellungsprozess ankommt und wie Unternehmen dabei Zeit und Geld sparen können.

1. Schnelles Feedback

Zuallererst geht es in einem effektiven Einstellungsprozess um ein schnelles Feedback. Das gilt sowohl für den Eingang der Bewerbung als auch für den weiteren Prozess. So gilt es, den Kandidaten unverzüglich nach Eingang der Bewerbung eine kurze Rückmeldung zu geben. Die Kandidaten wissen, dass ihre Bewerbung angekommen ist und zeitnah gesichtet wird. Doch auch das Bewerbungsgespräch sollte nicht lange auf sich warten. Dabei ist es wichtig, den Kandidaten immer über den aktuellen Stand seiner Bewerbung zu informieren - das vermittelt Interesse und Wertschätzung. Schließlich ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, die Kandidaten nicht warten zu lassen, um sie nicht an seine Mitbewerber zu verlieren.

2. Fachbereichsverantwortliche in das Bewerbungsgespräch einbeziehen

Um auch den weiteren Prozess so effizient wie möglich zu gestalten und die Eignung des Kandidaten zu gewährleisten, ist es sinnvoll, einen Verantwortlichen des jeweiligen Fachbereichs am Bewerbungsgespräch teilhaben zu lassen. Dieser verfügt über den nötigen Einblick und kann so beurteilen, ob sich ein Kandidat auch aus fachlicher Sicht für die offene Stelle eignet.

3. Digitale Möglichkeiten nutzen

Um Zeit und Geld zu sparen, sollten sich Unternehmen außerdem die digitalen Möglichkeiten zunutze machen und das erste Gespräch zeitnah virtuell vereinbaren. So können alle Parteien schnell und bequem von zu Hause oder vom Büro aus teilnehmen. Eine Dauer von etwa 30 Minuten reicht aus, um den Kandidaten kennenzulernen und zu entscheiden, ob ein zweites Gespräch sinnvoll ist. Auch hier gilt es, ein schnelles Feedback zu geben und das potenzielle Zweitgespräch zeitnah zu vereinbaren.

4. Bewerberbedürfnisse in den Mittelpunkt rücken

Es ist ebenfalls wichtig, auf die Bedürfnisse der Kandidaten einzugehen. Haben diese beispielsweise eine lange Anreise, bietet es sich an, die Kosten für die Anfahrt und die Übernachtung zu übernehmen. Zudem dürfen auch weitere Aspekte, wie eine angenehme Arbeitsatmosphäre, ein faires Gehalt und andere für die Bewerber wichtige Faktoren nicht außer Acht gelassen werden. Für Unternehmen gilt hierbei, die Bedürfnisse zu identifizieren und sie bestmöglich zu erfüllen.

5. Wertschätzung ist das A und O

Zusätzlich dürfen Unternehmen auch die Wertschätzung ihrer Kandidaten nicht vergessen. Ein freundliches Auftreten und eine angenehme Gesprächsatmosphäre können dabei bereits den Unterschied ausmachen. Die Kandidaten fühlen sich wertgeschätzt, was die Chancen, dass sich die Bewerber am Ende für dieses Unternehmen entscheiden.

6. Auf die Hilfe eines Experten setzen

Um die Prozesse darüber hinaus zu beschleunigen und die Qualität zu gewährleisten, tun Unternehmen gut daran, sich erfahrene Experten einer Personalvermittlungsagentur zur Seite zu stellen. Schließlich haben diese den nötigen Einblick in den Markt und können passive Kandidaten besser erreichen, als es den Unternehmen selbst möglich wäre. Zudem verfügen sie über die nötigen Insights, um den Unternehmen nur qualifizierte und passende Kandidaten vorzustellen. Das führt zu einer erheblichen Ersparnis an Zeit, Geld und anderen Ressourcen, die Verantwortliche an anderer Stelle investieren können.

Sind auch Sie auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften für Ihr Unternehmen und wünschen sich erfahrene Experten an Ihrer Seite, die Sie dabei unterstützen? Melden Sie sich jetzt bei Yusuf und Engin Emik von der SkyHire GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: SkyHire GmbH, übermittelt durch news aktuell