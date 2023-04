HUMANSTARSapp GmbH

HUMANSTARSapp bietet Banken und Dienstleistern mit sensiblen Kundendaten und höchsten Anforderungen an Diskretion die sicherste Mitarbeiter-App

Nürnberg (ots)

Anwender geben der führenden Mitarbeiter-App HUMANSTARSapp Bestnoten auf Bewertungsplattformen wie Capterra, OMR Reviews und G2 - Business Software Reviews. Ein Grund für die guten Noten sind die hohen Sicherheitsstandards. Sicherheit ist gleichzeitig für viele Unternehmen das wichtigste Entscheidungskriterium, wenn sie sich mit dem Thema Mitarbeiter-App beschäftigen. HUMANSTARSapp positioniert sich in Sachen Sicherheit als führende Mitarbeiter-App und erklärt anhand von Kundenbeispielen, worauf es ankommt.

Cyberangriffe sind eine reelle Bedrohung für Unternehmen und das sorglose Verhalten von Mitarbeitenden wird immer wieder als mögliches Einfallstor für Angreifer angeprangert. HUMANSTARSapp hat in den ersten drei Monaten des Jahres aufgrund vieler Nachfragen festgestellt: Banken und andere Dienstleister mit sensiblen Kundendaten, fürchten sich ebenso wie Städte und Kliniken mehr als bislang vor einem IT-Shutdown nach einem Cyberangriff. Dem Thema Sicherheit in der Mitarbeiter-Kommunikation kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu.

Das Wichtigste, wenn es denn zu einem Angriff gekommen ist: "Mitarbeitende können innerhalb der arbeitsplatzunabhängigen Informations- und Arbeitsplattform HUMANSTARSapp mit eigenen Mobilgeräten entsprechend der Devise ByoD (Bring your own Device) DSGVO-konformkommunizieren, auch im Fall eines IT-Shutdowns nach Cyber-Angriff auf bestehende interne Systeme", betont Dr. Marcel Setzer, Gründer und Inhaber der HUMANSTARSapp. Hinzu komme, dass Plattformen, bei denen alles auf Servern in den USA stattfindet, aufgrund der fehlenden DSGVO-Konformität in Deutschland mittlerweile ein Imageproblem hätten. "Bei HUMANSTARSapp behalten wir alles auf deutschen Servern. Sicherheit und Datenschutz sind für uns Positionierungsmerkmale im Wettbewerb. Dem Thema messen wir auch deshalb eine große Bedeutung zu, weil die Anfänge der HUMANSTARSapp im Banken-Bereich liegen."

HUMANSTARSapp - die ideale Lösung für Banken und Dienstleister mit sensiblen Kundendaten

Das HUMANSTARSapp IT-Sicherheits- und Datenschutzkonzept wurde mit der VR-Bank Starnberg entwickelt. Das bedeutet: höchste Sicherheitsstufen (MaRisk/EU-DSGVO) und externe Penetrationstests mehrmals pro Jahr. "In puncto IT-Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein und verzichten bei der gesamten Plattform bewusst auf Rich-Text-Editoren mit Javascript und HTML, die in allen hybriden Mitarbeiter-Apps - Browseranwendung in nativem Gewand - zum Einsatz kommen. Das Verarbeiten von Fremdcode (Javascript) ist auf allen nativen Apps unperformant und kann bei älteren Geräten zum Absturz führen. Da diese Programmiersprachen auf Mobilgeräten kein Standard sind, eröffnet es zudem Möglichkeiten, Schadsoftware in die App einzuspielen. Dies belegen unsere regelmäßigen externen Penetrationstests", so Dr. Marcel Setzer. HUMANSTARSapp bietet die aktuelle Mitarbeiter-App aus Stabilitäts- und Sicherheitsgründen daher ausschließlich als voll-native App (analog LinkedIn, Facebook, WhatsApp etc.) mit nativem Editor an. "Die Daten unserer Kunden liegen innerhalb unseres geschlossenen Systems zu 100 Prozent auf Servern in Deutschland, zertifiziert nach ISO27001 (keine Cloudlösung), und werden direkt von uns betreut. Auch unsere Sub-Unternehmer befinden sich ausschließlich in Deutschland. Alternativ können unsere Auftrggeber über eine VPN-Tunnelverbindung (per Desktop mit LAN auch ohne Internetzugang) auf ihre Daten der Plattform zugreifen oder ihre Daten liegen auf Wunsch On-Premise auf ihrem Server."

Beispiel: Volksbank Raiffeisenbank

Josef Pölt ist als Vorstand der Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG unter anderem verantwortlich für die IT. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeiter. "Auch wenn wir aufsichtsrechtlich keine große Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit haben, weil wir als Bank der Aufsicht durch die BaFin unterstehen, mit strengen Vorgaben für unsere IT, konnten wir durch die HUMANSTARSapp vieles in unserer Kommunikation vereinfachen. Viele Themen der Unternehmenskommunikation laufen seit 2017 hauptsächlich über die HUMANSTARSapp. Bei der HUMANSTARSapp engagieren wir uns sehr in der Weiterentwicklung und auch dafür, dass die App in immer mehr Unternehmen zum Einsatz kommt. Wir sind hier weit mehr als nur eine Referenz. Für uns ist die HUMANSTARSapp das wichtigste Kommunikationsmittel in der Bank für viele Inhalte. Und wenn ich einem Unternehmer zurufen soll, warum er sich guten Gewissens für die HUMANSTARSapp entscheiden kann, sage ich: einfach, schnell, günstig. Und die Zusammenarbeit mit dem Team von Marcel Setzer ist sehr, sehr gut, seit vielen Jahren. Aus Überzeugung habe ich die HUMANSTARSapp schon in vielen Gremien persönlich vorgestellt und damit sicher sehr zur Verbreitung beigetragen."

Beispiel: PSD Bank

Patricia Frisch und Frank Tiefel sind in der Organisationsentwicklung der PSD Bank Nürnberg für die digitale Transformation des Unternehmens zuständig. Bereits seit 2018 nützt die HUMANSTARSapp der internen Kommunikation der rund 270 Mitarbeitenden. "Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Die App läuft komplett außerhalb unseres eigenen Netzes, die Daten sind trotzdem supersicher und liegen auf zertifizierten Servern in Deutschland. Für uns in der Bank sind Vertrauen, auch im Umgang mit Daten, und die Bankintegrität wichtige Bestandteile unseres Geschäfts. Die Kommunikation ist schneller, zielführender und wesentlich transparenter geworden. Das stärkt das Vertrauen in unsere Unternehmens- und Kommunikationskultur."

Beispiel: Peras GmbH

Elke Stein arbeitet seit über 40 Jahren, derzeit als Produktmanagerin, bei der Peras GmbH, einem hochspezialisierten Anbieter für Dienstleistungen rund um das Personalwesen. Ein Tool für die Peras-interne Kommunikation zu etablieren, war für sie eine Herzensangelegenheit. Im vollen Betrieb für die 280 Mitarbeiter ist die App seit Sommer 2021. "Die Mitarbeiter-App ist wie eine Heimat für unsere Job-Family. Auf die HUMANSTARSapp gestoßen sind wir durch einen Zufall: Einer unserer Kunden, eine von uns betreute VR-Bank, hat sie uns empfohlen und die Begeisterung ist dann schnell auf uns übergesprungen. Das zeigt mir auch, wie flexibel die Software für Gestaltungen ist. Denn eine Bank hat ganz andere Bedürfnisse als ein Personaldienstleister."

Beispiel: Sparkasse

Dr. Michael Reinhart ist stellvertretender Pressesprecher bei einer der ältesten Sparkassen Bayerns, der Sparkasse Ansbach. Er sagt: "Die App ist eine Ergänzung zu unserem Intranet. Mit ihr haben wir allerdings jetzt die Möglichkeit, mit Bildern, Videos und Ton versehene Informationen schnell zu platzieren. Das ist in der Umgebung der Finanzinformatik etwas schwieriger. Im Verbund der Sparkassen haben wir einen Finanzdienstleister, die Finanzinformatik. Deshalb gab es bei der Einführung der App einige Vorgaben zu beachten, bis wir die App in unseren Kosmos integrieren konnten. Da geht es um Datenschutz und IT-Sicherheit. Und Daten sind unser höchstes Gut, da besteht eine große Sensibilität. Auch hier war die Unterstützung von HUMANSTARS einfach klasse. Sie haben sich echt angestrengt, mit uns ins Geschäft zu kommen. Wir haben hier den Weg für andere Sparkassen geebnet und ich kann die HUMANSTARSapp heute jeder Sparkasse empfehlen."

Eine praktische Lösung für viele Branchen

Datenschutz und Sicherheit sind für Unternehmen jeder Größenordnung ein zentrales Anliegen. HUMANSTARSapp ist deshalb auch keine Lösung ausschließlich für Großunternehmen, sondern insbesondere im Mittelstand und in datensensiblen Branchen erfolgreich. Als Baukastensystem stellt sich HUMANSTARSapp auf alle Anforderungen ein. Dr. Marcel Setzer: "Für HUMANSTARSapp ist die Größe des Unternehmens nicht entscheidend. Wichtig ist allein, dass die Mitarbeitenden über Mobiltelefone verfügen, auch wenn es private Handys sind. Damit kann via HUMANSTARSapp sicher und datenschutzkonform kommuniziert werden."

Hintergrund: Als einer der Marktführer für Mitarbeiterkommunikations-Tools und Social-Intranet-Software unterstützt HUMANSTARSapp Unternehmen dabei, Mitarbeitende über an im Unternehmen bereits bestehende Systemesicher zu verbinden. Das Familienunternehmen HUMANSTARSapp in Boxdorf bei Nürnberg wurde 2002 von Dr. Marcel Setzer gegründet. Ursprünglich als Ideenwerkstatt im renommierten Tagungshotel Schindlerhof der Familie Kobjoll gedacht, ist die HUMANSTARSapp GmbH als Spin-off heute einer der führenden, vielfach ausgezeichneten und zertifizierten Anbieter in Deutschland für Social-Intranet-Software, mit über 750 Kunden auf der ganzen Welt. Im Einsatz ist die HUMANSTARSapp bei mittelständischen und Großunternehmen aller Branchen, Banken, Kanzleien, Verbänden, medizinischen Einrichtungen, Städten und Gemeinden / Kommunalunternehmen, Kunst und Kultur, Schulen sowie Vereinen in 120 Ländern. www.HUMANSTARS.app

Original-Content von: HUMANSTARSapp GmbH, übermittelt durch news aktuell