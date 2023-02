Star Troopers Publishing Group GmbH

Schweizer Star Troopers AG zeigt Kaufinteresse an Printtiteln der Bertelsmann SE (RTL Gruppe)

Zürich (ots)

Der Verwaltungsratspräsident der Schweizer Medienholding Markus POSSET möchte Mitarbeiter:innen und Betriebsrat in sein Kaufmodell einbinden

Die Star Troopers AG mit Hauptsitz in Zürich hat ihr DACH und BALKAN Engagement seit Jahresbeginn stark ausgebaut. „In puncto Medien richtet sich der Blick ganz klar auch nach Deutschland“, bestätigt Posset das Kaufinteresse an den kompletten Magazintiteln der Bertelsmann SE, die unter anderem mit Stern, Brigitte, Bunte, Geo, Business Punk oder Capital ein breites Portfolio aufweisen. Man sei im direkten Kontakt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Mitgesellschafter Christoph Mohn und habe schriftlich bereits das Interesse bekundet. „Der Vorstand der Bertelsmann SE wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden schon informiert und wird die nächsten Schritte für Gespräche einleiten“, erklärt Posset. Ziel der möglichen Beteiligung der Star Troopers AG sei es, neue Ecosysteme und Lizenzen rund um die Marken und Magazintitel und die Fortsetzung der Digitalisierungsstrategie auszubauen, sowie die Neuausrichtung des kompletten eigenständigen Vertriebs (Print und Online) voranzutreiben. Das Know-how und die Wertschöpfung durch die Star Troopers Tochterunternehmen und deren Partner wären garantiert. Ein Partizipation-Modell für die Mitarbeiter:innen mit Standortgarantie und voller Einbindung des Betriebsrats (Anm.: Hier gab es bereits Gespräche mit dem Betriebsrat) wäre die zu favorisierende Variante: „Schließlich sind die Mitarbeiter:innen das eigentliche Asset bei den genannten Magazintiteln“, weiß der Medienmanager. (Anm.: Markus Posset gilt als erfahrener und gut vernetzter Medienmanager und Brückenbauer, welcher auch gute Kontakte zur Gewerkschaft und zur SPD-Medienholding DDVG und zu deren Chef Matthias Linnekugel pflegt.)

Über die Star Troopers Media, Entertainment & Investment AG

Die Star Troopers Gruppe wurde ursprünglich 2014 in St. Moritz (Graubünden) in der Schweiz für ein Family Office und deren Beteiligungen gegründet. Die Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG setzt ihren Fokus auf ein modernes Medien- und Entertainmenthaus mit starkem Onlinebezug. Derzeit ist die Star Troopers Gruppe europaweit an insgesamt 33 eigenständigen Unternehmen in den Bereichen Medien, Advertising, Online-Marketing, Buchverlag, Licensing, Contentproduktion, Filmproduktion, Start-ups, Event, Gaming sowie an angrenzenden Unternehmensfeldern im Digitalsektor beteiligt. Ebenso unterstützt die Star Troopers AG Gründer und Start-ups aus (Online-) Medien und Entertainment mit Know-how durch Experten, bestehende Netzwerke zu Entscheidungsträgern und/oder mit Investmentkapital zum Aufbau und/oder zur Weiterentwicklung. Ein Börsengang der Star Troopers AG ist für 2. Quartal 2025 in der Schweiz geplant.

Unter den neuen Verwaltungsräten der Star Troopers AG befinden sich: Egbert Fleischer (Aufsichtsratsvorsitzender BAWAG Bank AG, Aufsichtsrat Wiener Börse AG), Gabriele Kindl (frühere WOMAN Magazin-Chefin), Anton Czermak (Geschäftsführer Beacon Invest GmbH), Georg Pangl (CEO österr. Fußball Bundesliga a.D., CEO Pangl Football Group), Franz Binderlehner (Geschäftsführer Gewerkschaft VIDA), Michael Kapfer (Geschäftsführer GGK MULLENLOWE), Christof Tressl (Geschäftsführer Kraus GmbH), Andreas Kraus (Geschäftsführer NDA Holding) und Hannes Rosenberger (Eigentümervertreter).

Über Markus Posset:

Markus Posset startete seine berufliche Laufbahn mit 15 Jahren als Lehrling bei den österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) als Nachrichtentechniker. Berufsbegleitend schloss er drei Studienabschlüsse in Wirtschaft (Magister), Sales und Marketing (Executive MBA) sowie in Arbeits- und Prozesspsychologie (MSc) ab. Seit dem Jahr 2000 ist er in verschiedenen Management- und Geschäftsführerpositionen in der Werbe-, Medien- und Verlagsbranche in Österreich, Deutschland und im Balkanraum tätig. Posset war unter anderem COO der Echo Medienhaus Gruppe, Managing Director der Verlagsgruppe News (VGN – vormals Gruner & Jahr Beteiligung – u. a. damit Chef der beiden österreichischen Leitmedien „profil“ und „Trend“), sowie Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich.

Markus Posset wurde mit Entschließung des österreichischen Bundespräsidenten Dr. Alexander van der Bellen vom 14. Jänner 2021 als jüngster Medienmanager in Europa das "Goldene Verdienstzeichen seitens der Bundesrepublik Österreich" für seine Verdienste für die Medienwirtschaft verliehen.

Mit Bestellungsschreiben des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama durch den österreichischen Bundespräsidenten Dr. Alexander van der Bellen wurde Markus Posset mit 5. Mai 2021 zum neuen "Honorarkonsul der Republik Albanien in Österreich"bestellt.

Markus Posset ist seit dem Jahr 2021 aktives Unterstützungsmitglied des Rechtsstaats- und Antikorruptionsvolksbegehrens in Österreich und tritt für freien, unabhängigen und demokratiepolitischen Journalismus ein. www.antikorruptionsbegehren.at

Weiters ist Posset als Lektor für "Journalismus & Medienmanagement" auf der Fachhochschule Wien tätig und hat im November 2022 das Standardwerk über Medienökonomie im Springer Garbler Verlag: „Medienökonomie – a lles, was Sie über Print, Fernsehen, Radio und Internet wissen müssen“ herausgebracht.

