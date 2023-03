VOIGT SALUS.

Berliner Experte für Gebäudeautomation durch Investor gerettet

Nach fünf Wochen: Lösung für die insolvente AURICON GmbH steht

Berlin (ots)

Im Verfahren der Berliner AURICON Technische Dienste GmbH gibt es bereits wenige Wochen nach Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens eine Lösung: Nachdem das Amtsgericht Charlottenburg dem Antrag des Unternehmens mit Beschluss vom 20. Januar 2023 stattgegeben hatte, übernahm zum 1. März ein Investor den Betrieb. Es handelt sich dabei um die Berliner LIVOS Gruppe, die vor allem in der Immobilienwirtschaft tätig ist. "Wir sind erleichtert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Partner und Gläubiger der AURICON GmbH nun wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Dass diese Lösung hier in nur fünf Wochen gelungen ist, zeigt wie effizient ein Insolvenzverfahren sein kann, wenn die Voraussetzungen stimmen und alle Beteiligten konsequent an einem Strang ziehen", sagt der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei Voigt Salus. Sein Team rund um Rechtsanwältin Stephanie Hotopp und Rechtsanwalt Jakob Krischer unterstützte ihn bei der erfolgreichen Sanierung.

Investor bringt Perspektive und Synergien

Durch den Asset Deal mit der LIVOS Gruppe bleibt der Standort der AURICON Technische Dienste GmbH in Berlin erhalten. Zudem werden alle bestehenden Arbeitsverträge übernommen und auch die Kundenaufträge und Projekte können durch die Übernahme weitergeführt werden. Aufgrund der besonderen Ausrichtung des Investors auf die Immobilienwirtschaft ergeben sich für AURICON auch strategische Vorteile. "Es freut uns, dass wir dem Unternehmen und den Menschen dahinter schnell wieder eine Perspektive geben konnten. Mit der Spezialisierung von AURICON unter anderem auf Gebäudeautomation und unserer Expertise werden sich in Zukunft zahlreiche gemeinsame Marktchancen und Synergien ergeben", heißt es aus der LIVOS Gruppe.

Den vorausgegangenen Investorenprozess verantwortete M&A-Experte Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, zusammen mit seinem Team. "Wir alle können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, zumal die Schieflage von AURICON in eine gesamtwirtschaftlich schwierige Zeit fiel. Ich denke, letztlich haben das tiefe Know-how des Berliner Spezialisten, sein breites Leistungsspektrum und die zielgerichtete Abstimmung im Sanierungsteam und mit dem Investor für die zeitnahe Lösung gesorgt", so Simon Leopold.

Die allgemeine Krise wurde zur Herausforderung

Die AURICON Technische Dienste GmbH hat sich über die Jahre neben der Lieferung und Montage von Gebäudeautomationsanlagen auch auf Klima-, Elektro- und IT-Datentechnik spezialisiert. Doch selbst diese umfassende Fundierung des Geschäftsmodells konnte das Unternehmen nicht vor den Herausforderungen der letzten Jahre bewahren: Auf den Wegfall eines zentralen Partners - und der damit verbundenen Aufträge im Bereich Schaltschrankbau - folgten die Einschränkungen und Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie. Zudem war das Unternehmen in den letzten Monaten stark durch Lieferengpässe bei Vorprodukten wie Kabeln, elektronischen Bauteilen und Chips betroffen. Dies führte zu Projektverzögerungen, Mehrkosten und verspäteten Umsätzen. Verschärft wurde die Krisensituation durch Fehlentscheidungen innerhalb eines Großauftrags, so dass es dem Unternehmen kurzfristig nicht mehr möglich war, seinen Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich nachzukommen und die Restrukturierung außergerichtlich fortzusetzen.

Nach dem erfolgten Insolvenzantrag und der Bestätigung durch das Amtsgericht, hatten der (vorläufige) Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus und sein Team umgehend Maßnahmen eingeleitet. So konnte der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und weiter stabilisiert werden. Daneben wurden auch die Löhne und Gehälter der Belegschaft durch das Insolvenzausfallgeld bis einschließlich Februar gesichert. Zeitgleich wurde an einer langfristigen Perspektive für das Unternehmen und seine Gläubiger gearbeitet, die mit der Übernahme durch den Investor nun schließlich gefunden wurde.

Über die AURICON Technische Dienste GmbH

Das Unternehmen wurde 2011 mit Focus auf den Geschäftsbereich Gebäudeautomation gegründet. Seither ist es solide gewachsen, hat seine Expertise kontinuierlich ausgebaut, betreibt vier Standorte und beschäftigte zuletzt über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Auszubildende. Neben der Bereitstellung von Lösungen in der Gebäude- und Prozessautomation sowie Service- und Wartungsleistungen in diesem Bereich, bietet das Unternehmen seinen Kunden weitere umfassende Dienstleistungen: in der IT-Datentechnik, der Elektrotechnik, der Klima- und Kältetechnik sowie dem Schaltschrank- und Verteilerbau. Innovative Lösungen, Qualität und Kundenzufriedenheit bestimmen die Kultur von AURICON ebenso wie hochwertige Ausbildung, Mitarbeiter-Qualifikation und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen: www.auricon-tech.de

Über die Kanzlei VOIGT SALUS.

Die in Berlin beheimatete und an mehreren Standorten in Deutschland ansässige Sozietät VOIGT SALUS. ist bereits in mehr als 2.500 Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren als Berater, Eigenverwalter, Sachwalter und Insolvenzverwalter tätig gewesen. Kanzleigründer Joachim Voigt-Salus und sein engagiertes Team verfügen über die nötige Erfahrung, um auch bei der Krise großer Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen Sanierungsprozess erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Unterstützt wird Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus im aktuellen Mandat von seinem Kollegen Rechtsanwalt Jakob Krischer und seiner Kollegin Rechtsanwältin Stephanie Hotopp.

Über die ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

ABG Consulting-Partner hat sich seit mehr als 20 Jahren auf die Unterstützung von Unternehmen in Krisensituationen und deren ganzheitliche Sanierung spezialisiert - außergerichtlich und gerichtlich. Ziel ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und die Neuausrichtung der Unternehmen für den Restart am Markt. Die Leistungen reichen dabei von der strategischen Beratung über die kaufmännische Begleitung und die Entwicklung von Sanierungsplänen bis hin zur Investoren- oder Finanzierungssuche. Durch die Zugehörigkeit zum Beratungsverbund ABG-Partner mit seinen eigenständigen Gesellschaften in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie in Marketing, Recht und Wirtschaftsprüfung kann jederzeit auf umfassende Fachexpertise zurückgegriffen werden.

Über die LIVOS Gruppe

Die LIVOS Gruppe wurde 2005 von ihrem Gesellschafter gegründet und ist seitdem als Investor in der Immobilienwirtschaft aktiv. In Deutschland hält die Gruppe Liegenschaften im Wert von über EUR 1,1 Mrd. im Bestand. Dieses nachhaltig und effizient bewirtschaftete Portfolio umfasst nahezu alle Asset-Klassen. Als strategischer Partner beteiligt sich die LIVOS Gruppe zudem an Unternehmen in Krisensituationen oder übernimmt die Assets von Gesellschaften im Insolvenzverfahren mit dem Ziel, Synergien für die Unternehmensgruppe und ihre Wertschöpfungsprozesse zu realisieren.

Dabei verstärkt die LIVOS Gruppe zum einen ihr Engagement im Gewerbesegment, investiert gleichzeitig in die Neustrukturierung produzierender Unternehmen mit dem Ziel Arbeitsplätze zu erhalten und einen langfristigen und solventen Mieter aufzubauen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Gesellschaften mit Grundbesitz aus dem Light-Industrial-/Logistik-Segment. Durch weitere Akquisitionen sowohl auf Seiten der Immobilie als auch auf Seiten von Unternehmen wird dieses Segment stetig ausgebaut.

Das multidisziplinäres Team LIVOS Gruppe umfasst 55 erfahrene Fachleute, bestehend aus Juristen, Finanzierungs- und Controlling-Experten, kaufmännischen Projektentwicklern, Architekten und Fachplanern sowie Asset-Managern.

Original-Content von: VOIGT SALUS., übermittelt durch news aktuell