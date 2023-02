VOIGT SALUS.

Sachsen-Klinik Naunhof und Muldentalstift nutzen modernes Sanierungsverfahren

Die Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH für die Einrichtungen der Sachsen-Klinik Naunhof und des Altenpflegeheims Muldentalstift stellte am 30. Januar 2023 einen Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Leipzig. Das Gericht gab dem Antrag von Geschäftsführer Jan Heuser statt und bestellte am 31. Januar 2023 Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT SALUS. zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er daran, schnellstmöglich eine Sanierungslösung für den langfristigen Erhalt der Einrichtungen und der 178 Arbeitsplätze zu finden. Die Fachklinik für orthopädische Rehabilitation sowie das Altenpflegeheim waren durch die gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten Zeit immer mehr in finanzielle Bedrängnis geraten: Enorme Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen sowie die Unterbelegung der Betten aufgrund von Personalmangel trugen zur aktuellen Situation bei. Die festen Preisstrukturen der Kostenträger machten zuletzt die Aussichten auf eine positive Ertragslage für die familiengeführte und traditionsreiche Betreibergesellschaft zunichte.

Geschäftsbetrieb wird fortgeführt, Löhne sind gesichert

Erste gute Nachrichten gibt es bereits zu verkünden: "Der Geschäftsbetrieb der Sachsen-Klinik Naunhof und des Muldentalstifts wird vollumfänglich fortgeführt. Für Patienten, Bewohner und Angehörige gibt es aktuell keinerlei Änderungen oder Einschränkungen", erklärt der Leipziger Rechtsanwalt Stefan Wackwitz, der die Geschäftsführung bei der Einleitung des Verfahrens eng beraten hat. "Wir haben in einer Mitarbeiterversammlung am gestrigen Tag zudem bereits einen Teil der Beschäftigten informiert. Hier können wir auf eine breite Unterstützung bauen. Eine weitere Mitarbeiterversammlung wird am Freitag dieser Woche stattfinden", ergänzt Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus. Die Gehälter der Belegschaft sind bis Ende März durch das Insolvenzausfallgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Die Betreibergesellschaft profitiert im Rahmen des Verfahrens von der langjährigen Expertise der Kanzlei im Sanierungsbereich sozialer Einrichtungen und Kliniken.

Erste Verhandlungen stehen an

"Mit dem Ziel einer nachhaltigen Sanierung werden wir in den kommenden Tagen und Wochen ausführliche Gespräche mit allen Beteiligten führen. Zudem werden wir auf Kostenträger wie etwa Krankenkassen und einweisende Einrichtungen zugehen und mit dem nötigen Feingefühl Verhandlungen aufnehmen", berichtet Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus.

Über die Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH

Die Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH verantwortet den Geschäftsbetrieb der Sachsen-Klinik Naunhof und des Muldentalstifts in Naunhof. Die Klinik hat sich auf den Bereich der orthopädischen Rehabilitation mit dem gesamten Leistungsspektrum der konservativen Orthopädie, medizinischer Rehabilitationsverfahren sowie Anschlussheilbehandlungen nach orthopädischen Operationen und Unfallverletzungen spezialisiert. Das Muldentalstift kümmert sich als Altenpflegeheim um verschiedene Pflegeleistungen sowie die geistige und seelische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Über die Kanzlei VOIGT SALUS

Die in Berlin beheimatete und an mehreren Standorten in Deutschland ansässige Sozietät VOIGT SALUS. ist bereits in mehr als 2.500 Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren als Berater, Eigenverwalter, Sachwalter und Insolvenzverwalter tätig gewesen. Kanzleigründer Joachim Voigt-Salus und sein engagiertes Team verfügen über die nötige Erfahrung, um auch bei der Krise großer Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen Sanierungsprozess erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.

