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Hamburg stärkt Nachrichten- und Informationskompetenz zum neuen Schuljahr - Startschuss für das Projekt "News-Navigator"

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Hamburg (ots)

Um die Nachrichten- und Informationskompetenz von Schülerinnen und Schülern in Hamburg nachhaltig zu stärken, starten die Initiative #UseTheNews, Hamburgs Ausbildungskanal TIDE und das Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung in Schulen (LI Hamburg) das Projekt "News-Navigator" in Hamburg. Mit einem Auftaktevent auf dem Kunst- und Mediencampus Hamburg fiel am 6. Juli 2026 der offizielle Startschuss. Das Projekt wird von der Hamburger Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung (BSFB) gefördert und in Zusammenarbeit mit Hamburger Medienhäusern und Bildungsinitiativen umgesetzt. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2026/2027 geht es in die aktive Umsetzungsphase.

Bereits im Oktober 2025 brachten Bildungssenatorin Ksenija Bekeris und Kultur- und Mediensenator Dr. Carsten Brosda rund 20 Vertreterinnen und Vertreter von Hamburger Medienhäusern und Bildungsinitiativen zusammen, um die Förderung von Nachrichten- und Informationskompetenz an Schulen gemeinsam voranzutreiben. Dabei wurde klar: Hamburg hat starke Angebote, jedoch sind diese für Lehrkräfte schwer auffindbar und wenig auf schulische Bedarfe abgestimmt. Mit dem Projekt "News-Navigator" soll künftig Orientierung geschaffen sowie Schulen, Medienhäuser und Bildungsinitiativen stärker miteinander vernetzt werden.

"Nachrichten- und Informationskompetenz ist heute ein zentraler Teil guter Bildung. Kinder und Jugendliche müssen einschätzen können, wie Informationen entstehen und woran sie verlässliche Quellen erkennen. Der News-Navigator bringt Schulen und Hamburger Medienhäuser dafür enger zusammen. Besonders wichtig ist mir, dass Schülerinnen und Schüler in den Pilotschulen selbst journalistisch arbeiten und erleben, wie wichtig ihre Themen sind. So stärken wir Medienkompetenz im Unterricht und geben jungen Stimmen mehr Raum", sagt Ksenija Bekeris, Senatorin für Schule, Familie und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg.

"Eine hohe Nachrichten- und Informationskompetenz ist Grundlage einer informierten Öffentlichkeit und damit auch das Fundament für unsere Demokratie. Mit dem News-Navigator haben sich Stadt und Medienbranche in Hamburg gemeinsam auf den Weg gemacht, die vielfältigen Angebote zur Stärkung der Nachrichten- und Informationskompetenz in unserer Stadt zu bündeln und sichtbar zu machen. Der News-Navigator hilft dabei, das Verständnis für journalistisch-redaktionelle Medien bei den Jüngeren zu fördern, und kann auf diese Weise unser demokratisches Zusammenleben langfristig stärken", betont Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien Hamburg.

Als neutrale Vermittlungsstelle soll der "News-Navigator" künftig bestehende Hamburger Angebote zur Nachrichten- und Informationskompetenz stärker bündeln und über eine Anlauf- und Beratungsstelle für Lehrkräfte besser auffindbar machen. An Pilotschulen aller Schulformen soll zudem erprobt werden, wie Medienbildung dauerhaft im Schulalltag gelingen kann. Schülerinnen und Schüler sollen dabei das Handwerk einer Redaktion von der Recherche bis zur Veröffentlichung kennenlernen. Unterstützt werden sie von medienpädagogischem Fachpersonal und Journalistinnen und Journalisten aus Hamburger Medienhäusern.

"Pressefreiheit entfaltet ihren demokratischen Wert, wenn Menschen Nachrichten für sich einordnen und nutzen können. Im Gegensatz dazu erzeugen "Soziale Medien" und Schlagzeilen zu häufig ein Gefühl der Ohnmacht. News-Navigator will das ändern: Mit dem Ansatz 'Medien einfach machen' bringen wir junge Hamburger:innen, Redaktionen und spezifische Bildungsangebote zusammen - und machen mediale Teilhabe erfahrbar", sagt Alexander Drechsel, Geschäftsführer und Chefredakteur von TIDE.

"Nachrichtenkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Der News-Navigator macht vorhandene Angebote in Hamburg sichtbarer, zugänglicher und anschlussfähiger für den Schulalltag. Hamburg setzt damit ein Zeichen dafür, wie Schulen, Medienbildung und Journalismus erfolgreich zusammenarbeiten können - mit Ausstrahlung weit über die Stadt hinaus", sagt Vanessa Bitter, Geschäftsführerin von #UseTheNews.

Beim Auftaktevent auf dem Kunst- und Mediencampus kamen am 6. Juli rund 120 Teilnehmende zusammen, darunter Lehrkräfte, Schulleitungen, Medienhäuser, medienpädagogische Akteure sowie Schülerinnen und Schüler aus ganz Hamburg. Den Auftakt bildete ein Podiumsgespräch, bei dem Hamburgs Kultur- und Mediensenator Dr. Carsten Brosda, RTL Nord-Geschäftsführerin Sonja Schwetje und Nele Meissner vom neuen Netzwerk wedium über den Umgang mit sozialen Medien und die Förderung von Nachrichtenkompetenz diskutierten. Im Anschluss präsentierten Hamburger Medienhäuser und Bildungsinitiativen ihre Angebote an interaktiven Stationen. Am Nachmittag wurden die Themen in vertiefenden Workshops weiter ausgearbeitet, bei denen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Bildung und Forschung zu konkreten Projektvorhaben vernetzten.

Über das Projekt

Der News-Navigator ist eine gemeinsame Initiative von #UseTheNews, Hamburgs Ausbildungskanal TIDE und dem Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung in Schulen (LI Hamburg). Das Projekt wird von der Hamburger Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung gefördert. Ziel ist es, Hamburger Schulen erstmals eine zentrale, digitale und persönliche Anlaufstelle für Angebote zur Nachrichten- und Informationskompetenz zu bieten, Medienhäuser und Schulen nachhaltig zu vernetzen, Praxisprojekte in Pilotschulen aufzubauen und damit journalistisches Arbeiten für Schülerinnen und Schüler erfahrbar zu machen sowie Perspektiven junger Menschen stärker in die Medienhäuser zu tragen.

Über TIDE

TIDE ist der Hamburgische Bürger:innensender und Ausbildungskanal - ein nicht-kommerzielles Medienhaus, das Hamburger:innen eine Plattform für eigene Video- und Audiobeiträge bietet. TIDE sendet ein vielfältiges und häufig zweisprachiges Programm, das von rund 400 ehrenamtlichen Produzent:innen gestaltet wird. Zusätzlich bietet TIDE Berufsausbildung und ist mit medienpädagogischen Maßnahmen wie "ElternMedienLotse" "MedienScouts" oder "MediaMinds!" sowohl schulisch als auch außerschulisch in Hamburg verankert. Als Tochter der Hamburg Media School verbindet TIDE mediale Teilhabe, Ausbildung und gesellschaftliche Bildungsarbeit.

Mehr unter: www.tidenet.de

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien sowie Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz und den Niederlanden, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Mehr unter www.usethenews.de

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