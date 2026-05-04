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#UseTheNews und treffpunkt verein starten Projekt für Vereine zur Demokratiebildung

Auftakt zum Tag des Lokaljournalismus mit IPPEN.MEDIA und Lensing Media

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Dortmund/München (ots)

Anlässlich des Tages des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 haben die von Philipp Lahm initiierte Plattform "treffpunkt verein" und #UseTheNews zusammen mit regionalen Medienpartnern ein neues Veranstaltungsformat an der Schnittstelle von Breitensport, Lokaljournalismus und Demokratiebildung ins Leben gerufen. In Dortmund und München gibt es rund um den Aktionstag zwei Pilotveranstaltungen in Kooperation mit IPPEN.MEDIA und Lensing Media, aus denen ein nachhaltiges Eventformat für weitere Regionen entstehen soll.

Im Mittelpunkt bei diesen Club-Foren steht die Frage, wie Vereine und ehrenamtlich Engagierte auf Polarisierung, digitale Falschinformationen und Verschwörungserzählungen reagieren können. Dabei soll in Kooperation mit regionalen Zeitungsverlagen auch die Rolle des Lokaljournalismus sichtbar gemacht werden, insbesondere seine Bedeutung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und verlässliche Informationen vor Ort. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Lokalsport-Berichterstattung, die einen direkten Bezug zum Alltag der Teilnehmenden herstellt.

Die Auftaktveranstaltung fand am 4. Mai 2026 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Moderiert vom langjährigen "Sport Bild"-Chefredakteur Pit Gottschalk kamen rund 70 Amateurfußballerinnen und -fußballer, Funktionärinnen und Funktionäre sowie Ehrenamtliche zusammen. Mit Vertretern von treffpunkt verein, #UseTheNews, Lensing Media und Trainerlegende Peter Neururer diskutierten sie über persönliche Erlebnisse mit Desinformation und Spaltung sowie mögliche Gegenstrategien.

Am 5. Mai 2026 ist eine Podiumsdiskussion in München in Kooperation mit dem Münchner Merkur und tz von IPPEN.MEDIA geplant, bei dem DFB-Ehrenspielführer und Fußball-Weltmeister Philipp Lahm vor Ort sein wird. Auch hier steht der Dialog über Medienvertrauen und gesellschaftliche Verantwortung im Sport im Fokus.

Ziel beider Veranstaltungen zum Tag des Lokaljournalismus ist es, ein Format zu etablieren, das sich später von lokalen Medienhäusern und Amateurvereinen in weiteren Regionen übernehmen lässt. Bis Ende des Jahres planen treffpunkt verein, IPPEN.MEDIA und #UseTheNews weitere Nachrichtenkompetenz-Workshops in ganz Deutschland.

"Fußballvereinen gelingt es, sich trotz der gesellschaftlichen Spannungen unserer Zeit als niedrigschwellige lokale Gemeinschaftsräume zu behaupten und Menschen unterschiedlichster Milieus und Bildung zusammenzubringen. Diese Stärke wollen wir nutzen, um der destruktiven und polarisierenden Wirkung von Desinformation und Propaganda etwas entgegenzusetzen", sagt Vanessa Bitter, Chief Operatig Officer der UseTheNews gGmbH.

"Mit der Plattform treffpunkt verein wollen wir Vereine und die dort ehrenamtlich Engagierten unterstützen und damit in einer Zeit der Polarisierung und Unsicherheit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. In Sportvereinen über bewusste Mediennutzung und die Bedeutung des Journalismus für unsere Gesellschaft zu sprechen, ist für uns daher ein sehr guter Ansatz. Ich freue mich, dass wir diese Idee nun gemeinsam mit tollen Partnern umsetzen werden", so treffpunkt verein-Initiator Philipp Lahm.

Florian Jamer, Director Sport bei IPPEN.MEDIA: "Der Fußball hat in Deutschland eine einzigartige gesellschaftliche Kraft. Er verbindet Millionen Menschen. Deshalb berichten wir bei IPPEN.MEDIA mit Leidenschaft und journalistischer Professionalität über Amateur- und Profifußball. Gerade in Zeiten wachsender Fake News kommt Qualitätsjournalismus dabei eine zentrale Rolle zu: Wir ordnen ein, schaffen Vertrauen und liefern verlässliche Informationen rund um den Sport. Der Tag des Lokaljournalismus bietet das passende Spielfeld, um klare Akzente zu setzen - und Philipp Lahm ist die ideale Persönlichkeit, um wichtige Denkanstöße zu geben und neue Impulse zu verleihen."

"Lokaljournalismus schafft Orientierung - gerade dort, wo Gemeinschaft entsteht: in unseren Vereinen," sagt Dr. Wolfram Kiwit, Chefredakteur bei Lensing Media zum Start des Projektes.

Über den Tag des Lokaljournalismus

Mit Aktionen im gesamten deutschsprachigen Raum zum "Tag des Lokaljournalismus" am 5. Mai 2026 wollen zahlreiche regionale Zeitungsverlage ihre Bedeutung und Leistungsstärke in einer zunehmend digitalen Medienwelt unter Beweis stellen. Initiatoren sind IPPEN.MEDIA sowie die dpa Deutsche Presse-Agentur und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Die Aktion wird sowohl vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) als auch dem Verlegerverband Schweizer Medien und dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) unterstützt. Weitere Partner sind die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit ihrem Lokaljournalistenprogramm, die Initiative Tageszeitung (itz) und die Initiative18 der Werbe- und Medienwirtschaft.

Über treffpunkt verein:

treffpunkt verein ist eine digitale Plattform für Vereine, die im Jahr 2025 von DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm gestartet wurde. Sie richtet sich direkt an die Menschen, die sich in Vereinen engagieren und kennt deren Bedürfnisse: Anerkennung, Vernetzung und Bildung. Das sind die Ergebnisse des deutschlandweiten Beteiligungsprozesses, den Philipp Lahm als Turnierdirektor der EURO 2024 in Deutschland initiiert hatte. Tausende Vereinsmitglieder haben im Vorfeld des Turniers ihre Wünsche und Ideen geäußert.

treffpunkt verein bietet Hilfe zur Selbsthilfe und setzt Projekte um, die den Vereinsalltag erleichtern und ehrenamtliches Engagement wertschätzen und sichtbar machen. Im Rahmen von Kooperationen mit Partnern stärkt die Plattform die Vereine in den Säulen Gesundheit, Nachhaltigkeit, Demokratie und Finanzen. Mehr unter www.treffpunktverein.de.

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien sowie Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

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