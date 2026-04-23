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Gemeinsam für mehr Demokratiebildung: Grand-Mère Stiftung und #UseTheNews starten bundesweite Kooperation

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Hamburg (ots)

Angesichts von Krisen, gesellschaftlicher Polarisierung und der zunehmenden Bedeutung einer resilienten Zivilgesellschaft gewinnt die Bildung und Stärkung junger Menschen an Bedeutung. Um diesem Bedarf gezielt zu begegnen, bündeln die gemeinnützige Grand-Mère Stiftung des französisch-deutschen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi - bekannt als "Alfons" - und die Nachrichtenkompetenz-Initiative #UseTheNews ihre Kräfte. Gemeinsam wollen sie die Themen Demokratiebildung und Resilienz gegen Desinformation mit praxisnahen Angeboten bundesweit in Schulen bringen.

Die Grand-Mère Stiftung bietet Schulen ein Programm mit verschiedenen Modulen zu den Themen Demokratie und Selbstwirksamkeit. Start des Programms ist immer ein Theaterbesuch bei Alfons und ein anschließender Schulworkshop mit dem Künstler. #UseTheNews veranstaltet deutschlandweit sogenannte Newscamps, um Schülerinnen und Schüler mit Journalismus, Nachrichten und der Aufklärung über Desinformation zu erreichen, und bündelt Angebote zur Nachrichtenkompetenz-Förderung für Lehrkräfte und Schulklassen. Im Rahmen der Kooperation sollen einzelne dieser Aktivitäten miteinander verzahnt werden.

Emmanuel Peterfalvi: "In meinen Diskussionen mit jungen Menschen merke ich immer wieder, wie groß deren Bedürfnis nach vertrauenswürdigen Informationen ist - und gleichzeitig, wie groß der Mangel an echten Wegweisern im Informationsdschungel. Nachrichtenkompetenz ist ein absoluter Grundbaustein für uns alle, die wir in einer Demokratie leben wollen, deshalb müssen wir die Schulen bei diesem Thema unterstützen. Und dafür ist das Team von #UseTheNews der perfekte Partner."

Erfolgreicher Auftakt in Hamburg

Ein erster Praxistest fand Anfang April am Matthias-Claudius-Gymnasium in Hamburg-Wandsbek statt. Dort kombinierten die Partner das kulturelle Angebot der Grand-Mère Stiftung mit einem von #UseTheNews entwickelten Selbstverteidigungskurs gegen Desinformation für die Schülerinnen und Schüler. An der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen entstand nach einem Demokratie-Workshop von Alfons eine Zusammenarbeit mit dem #UseTheNews-Partner SWR, um eine Recherche zu vertiefen. Eine Zusammenarbeit ist auch für einzelne Events und weitere Schulformate beider Partner geplant.

"Mit seinem Schulprojekt bringt Alfons junge Menschen auf beeindruckende Weise über Demokratie und Toleranz ins Gespräch. An diese starke Grundlage knüpfen wir an und ergänzen sie durch konkrete Angebote zum Umgang mit Nachrichten und Desinformation", sagt Vanessa Bitter, Chief Operating Officer der UseTheNews gGmbH.

Über #UseTheNews:

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Über die Grand-Mère Stiftung:

Die Grand-Mère Stiftung gGmbH ist die gemeinnützige Stiftung für Demokratie und Menschlichkeit des deutsch-französischen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi, bekannt unter seinem Künstlernamen "Alfons". Die 2025 gegründete Stiftung wurde benannt im Andenken an seine Großmutter, "Grand-Mère", die Auschwitz überlebte und sich bis an ihr Lebensende gegen Hass und für Toleranz, Völkerverständigung und Demokratie engagierte. Dieses Engagement nimmt sich die Stiftung zum Vorbild, um für genau diese Werte einzutreten: Sie stärkt den Zusammenhalt in Deutschland und setzt sich für eine resiliente demokratische Gesellschaft ein, getragen von souverän auftretenden und verantwortungsbewusst handelnden Bürgerinnen und Bürgern. Der besondere Fokus liegt auf der Entwicklung eines umfangreichen Angebots für Schulen.

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