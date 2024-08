Plusnet

Plusnet engagiert sich im Handballsport - lokal, regional und bundesweit

Köln (ots)

Engagement am Heimatstandort Köln beim Longericher SC Köln - im Kinder- & Jugend- sowie Erwachsenenbereich

Partnerschaft mit Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim im Jugend- und Männerbereich

Unterstützung für Handballnachwuchs in Glasfaser-Ausbaugebieten in NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern

Der Kölner Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter Plusnet GmbH, Tochtergesellschaft der EnBW, weitet sein Engagement auf den gesellschaftlichen Bereich aus und unterstützt zukünftig Handballteams im Nachwuchs-, Breiten- und Spitzensportbereich - lokal, regional und bundesweit. Dazu hat das Unternehmen langfristige Partnerschaften mit Traditionsvereinen geschlossen.

Partnerschaft mit Kölns Nummer eins im Handball: LSC Köln

Der Traditionsverein Longericher SC Köln - beheimatet im Nachbar-Viertel der Plusnet GmbH - ist seit Jahren Aushängeschild des Kölner Handballs: aufgrund seines gesellschaftlichen Engagements, insbesondere für mehr Bewegung bei Kindern, seiner nachhaltig erfolgreichen Jugendarbeit mit insgesamt 15 weiblichen und männlichen Teams sowie seiner hochklassigen Männermannschaft in der dritten Liga des Deutschen Handballbunds. Plusnet unterstützt den Verein ab der Spielzeit 2024/25 durch Sponsoring bei seinem breiten Engagement für Kinder und Jugendliche sowie auf dem Weg, Bundesliga-Handball in Köln zu etablieren.

Kooperation mit Bundesligist SG BBM Bietigheim

Zudem kooperiert Plusnet mit einer weiteren Handballhochburg in Deutschland:

der SG BBM Bietigheim. Als Talentschmiede-Partner unterstützt Plusnet die männlichen A- bis C-Jugend-Teams des Traditionsvereins in Baden-Württemberg. Zudem wird der Kölner B2B-Anbieter ab der Bundesligaspielzeit 2024/25 Exklusiv-Partner der Bietigheimer Erstliga-Männer-Mannschaft. Damit wird Plusnet mit seiner Marke auf dem Trikot sowie weiteren Werbeflächen im Umfeld der HBL, der stärksten Handballliga der Welt, präsent sein.

Handball bewegt Deutschland, den Mittelstand und Plusnet

"Plusnet ist ein dynamisches Unternehmen und die Telekommunikationsbranche ist ständig in Bewegung. Daher passen Projekte zu uns, die Menschen in Bewegung bringen und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Handball ist das ideale Betätigungsfeld dafür, denn Handball bewegt und ist zudem im Herzen des deutschen Mittelstands verankert. Dort schlägt auch das Herz von Plusnet als der Partner für mittelständische Unternehmen in der digitalen Transformation. Deshalb engagieren wir uns - über unser Kerngeschäft hinaus - sehr gerne gemeinsam mit dem Longericher SC Köln und der SG BBM Bietigheim für Jugend- und Breiten- und Spitzenhandball", hebt Plusnet CEO Ulrich Hoffmann hervor.

Unterstützung von Jugendhandball-Teams auch in Glasfaser-Ausbaugebieten

Ergänzend zu den Aktivitäten am Heimatstandort sowie in der Handball-Bundesliga wird Plusnet Kinder- und Jugendhandball auch regional fördern - sprich in jenen Kommunen, in denen das Unternehmen selbst im Glasfaserausbau aktiv ist. Handballvereine in den in Ausbaugebieten von Plusnet - vorwiegend in NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern - können sich unter www.plusnet.de/sponsoring für ein Trikot-Sponsoring bewerben.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

Original-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuell