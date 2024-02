Motor Presse Hamburg WOMEN'S HEALTH

Laura Malina Seiler im Gespräch mit Women's Health: "Für alle Frauen: Du musst sagen, was du willst!"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit ihrem Podcast und ihren Büchern, bei Vorträgen und Life-Events hat Laura Malina Seiler inzwischen tausende Menschen inspiriert, die eigenen Träume ernster zu nehmen und Ziele daraus zu entwickeln. Im Gespräch mit dem Magazin Women's Health ist ihre wichtigste Botschaft dazu, gerade für Frauen: "Du muss sagen, was du willst!" Nur dann könne man es auch bekommen. Das macht für sie auch die Bedeutung von Strategien aus, für die man konkret formulieren oder bildlich visualisieren muss, was man sich wirklich wünscht.

Das erfordert auch, sich selbst gut zu kennen und zu verstehen, wer man wirklich ist: "Gerade weil du so oft gesagt bekommst, wie du zu sein hast. Viele von uns sind so stark getrennt von sich selbst, von dem, was wichtig ist." Doch zu entdecken, was man will, kann immer nur der erste Schritt sein - der nächste erfordert, es auch zu benennen: "Aber da ist die Angst vor Konsequenzen, wenn etwas ausgesprochen wird." Laura Malina Seiler will den Menschen Mut machen, sich genau das zu trauen. Ihre zweite Botschaft: Beim Anstreben der eigenen Ziele liebevoll mit sich selbst umzugehen - gerade dann, wenn es nicht wie gewünscht läuft. "So viel Druck, wie wir uns machen, ist gar nicht nötig. Der entsteht durch einen inneren Antreiber, der denkt, dass Liebe gleich Leistung ist."

Das ganze Interview erscheint in der aktuellen Ausgabe von Women's Health (2/24), die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).

Original-Content von: Motor Presse Hamburg WOMEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuell