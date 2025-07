Michaela Goll GmbH

Meetings, Druck, Chaos – So bringst du wieder Struktur in dein Unternehmen

Der Kalender ist voll, To-dos stapeln sich und am Ende des Tages bleibt trotzdem das Gefühl: Ich habe nichts wirklich geschafft. Viele Unternehmer stecken in einem Strudel aus Meetings, Feuerlöschen und Dauerstress – weil klare Strukturen fehlen.

Viele Geschäftsführer und Führungskräfte arbeiten permanent im Unternehmen, aber nicht am Unternehmen. Wer keine Systeme hat, verliert den Überblick – und damit auch Effizienz, Fokus und Wachstumspotenzial. In diesem Beitrag lesen Sie, wie Sie mit einfachen Methoden wieder Ordnung in Ihr Tagesgeschäft bringen und Ihr Unternehmen zurück in die Spur führen.

Warum geraten viele Unternehmen in den Dauer-Krisenmodus?

Viele Unternehmen wachsen – mit mehr Mitarbeitern, komplexeren Abläufen und neuen Anforderungen. Doch oft bleibt dabei der Moment aus, in dem Strukturen und Prozesse nachgezogen werden. Es fehlt ein System, das sicherstellt, dass jede Rolle klar definiert ist, Aufgaben erledigt und Ergebnisse erzielt werden. Es gibt keine klaren Workflows, keine Alarmmechanismen oder passenden Kennzahlen, die anzeigen, wenn etwas nicht läuft – wie zum Beispiel ein einfaches Ampelsystem.

Mitarbeiter wissen häufig nicht ausreichend, welche Aufgaben sie wie erledigen sollen. Neue Kollegen werden eingestellt, aber niemand weiß, wie sie effektiv eingearbeitet und weiterentwickelt werden. Statt gezielter Führung herrscht operative Hektik – Entscheidungen bleiben beim Geschäftsführer hängen, weil Zuständigkeiten nicht genügend geregelt sind. Führung findet nicht systematisch statt, sondern aus dem Bauch heraus. Genau aus diesem Grund sollte sich jedes Unternehmen über ein Führungssystem Gedanken machen.

Diese Aspekte umfasst ein gutes Führungssystem

Ein Führungssystem ist der strukturierte Rahmen, in dem Führung innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation stattfindet. Es legt fest, wie geführt wird, wer Verantwortung trägt, welche Ziele verfolgt werden, welche Werte und Prinzipien gelten und wie die Wirksamkeit von Führung überprüft wird. Ein gutes Führungssystem umfasst unterschiedliche Aspekte, die gemeinsam ein stabiles Fundament für erfolgreiche Führung bilden:

Ein Führungsleitbild: Ein Führungsleitbild beschreibt das grundlegende Verständnis von Führung innerhalb eines Unternehmens. Es dient als gemeinsamer Kompass für alle Führungskräfte und gibt Orientierung im täglichen Handeln.

Führungsprozesse: Führungsprozesse sind die Abläufe, durch die Führung konkret umgesetzt wird. Dazu zählen beispielsweise Regelkommunikation, Zielvereinbarungen, Feedback- und Entwicklungsgespräche. Diese Prozesse schaffen Verbindlichkeit und Transparenz und geben sowohl den Führungskräften als auch den Teams Sicherheit und Struktur im Arbeitsalltag.

Rollen und Verantwortlichkeiten: Damit Führung effektiv funktioniert, muss klar geregelt sein, wer welche Verantwortung trägt. Ein gutes Führungssystem definiert deshalb präzise Rollen – also zum Beispiel, welche Aufgaben eine Person erledigen soll und in welchem Rahmen Entscheidungen getroffen werden dürfen.

Führungskompetenzen: Führungskompetenzen beschreiben die Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die eine Führungskraft beherrschen muss, dass das Team funktioniert und macht, was es soll. Dazu gehören unter anderem zielgerichtete Kommunikation, Entscheidungsfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz oder strategisches Denken.

Instrumente und Tools: Die Führungskräfte müssen wissen, was im Team läuft und was nicht. Wo müssen sie einschreiten, wo läuft es gut. Sie dienen dazu, den Überblick zu haben und zu wissen, wo sie mit dem Team handeln oder korrigieren müssen.

Controlling: Das Unternehmen hat den Überblick, wo was passiert. Es geht hier vor allem darum, dass die Mitarbeiter umsetzen und ihre Ziele erreichen. Dafür muss die Führungskraft sorgen. Sie hat Zahlen vor Augen und weiß an Hand derer, systematisch Ergebnisse zu produzieren. Sie kann daraus ebenso ableiten, wo Handlungsbedarf ist, wo Mitarbeiter entwickelt werden müssen oder wo man sich von Mitarbeitern trennen sollte. Dies sind sichere Ergebnisse.

Warum braucht man ein Führungssystem?

Ein Führungssystem ist dabei weit mehr als ein organisatorisches Hilfsmittel – es ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Es schafft Orientierung und Klarheit, denn Mitarbeiter und Führungskräfte wissen genau, was von ihnen erwartet wird – sowohl im Verhalten als auch in Entscheidungen und der Kommunikation. Durch einheitliche Standards wird Führung verlässlich und sichert die Umsetzung sowie die Zielerreichung. Das sorgt für Produktivität und hilft dabei, dass Mitarbeiter an den richtigen Themen arbeiten.

Gleichzeitig steigert ein gutes System die Effektivität, indem es die Grundlage für leistungsfähige und engagierte Teams schafft. Am Ende geht es Geschäftsführern um eine Sache: Mitarbeiter setzen um, sie denken mit und mit dem bestehenden Team kann man Umsatz machen. Das spart auf lange Sicht Personalkosten.

Kurz gesagt:

Ohne Führungssystem wird "nach Gefühl geführt" – das funktioniert in keinem Team, ist maximal ineffizient und verbrennt Zeit und Geld. Wer ohne System führt, überlässt vieles dem Zufall: Mitarbeiter haben Nachfragen, arbeiten ineffizient oder in die falsche Richtung, weil weder Ziele noch Prozesse klar sind. Das Unternehmen funktioniert nur durch ständiges Eingreifen des Chefs – statt durch selbstständig handelnde Teams. Ein echter Kreislauf aus Stress, Rückfragen und Reibungsverlusten. Mit einem klaren System hingegen wird Führung zur echten Unternehmensressource, die gesteuert, verbessert und wirksam eingesetzt werden kann. Das führt dazu, dass produktiv gearbeitet wird und man kein Geld verbrennt, dass Mitarbeiter mitdenken und einen guten Job machen.

Über Michaela Goll

Michaela Goll ist Expertin für Mitarbeiterführung und Vertrieb mit über 20 Jahren Praxiserfahrung. Als Inhaberin der Michaela Goll GmbH ist ihr Ziel: Kosten sparen, effizient arbeiten, die Gewinne erhöhen und erfolgreiche Teams aufzubauen. Dabei ist für sie klar: All das ist lange kein Nice to have mehr, sondern entscheidet über die finanzielle Lage eines Betriebs. Gute Mitarbeiterführung erhöht die Produktivität um 28 Prozent. Mehr Informationen unter: https://michaelagoll.de/

