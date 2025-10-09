Procfit GmbH

Von der Idee zum Produkt: Wie Start-ups teure Fehler bei der Produktion vermeiden

Der Weg vom Prototyp zur marktreifen Serie ist für viele Gründer voller Stolperfallen. Unklare Anforderungen, überteuerte Lieferanten oder fehlende Skalierbarkeit können Projekte zum Scheitern bringen, noch bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist. Dabei ließen sich viele dieser Probleme mit einer klugen Produktionsstrategie frühzeitig entschärfen.

Wer zu spät an die Fertigung denkt, zahlt am Ende doppelt, nämlich mit Geld und Nerven. Gerade bei kleinen Stückzahlen und individuellen Anforderungen ist es entscheidend, bereits in der Entwicklungsphase auf die richtige Industriepartnerschaft zu setzen. Dieser Beitrag verrät, worauf Start-ups achten sollten und wie man vom ersten Konzept aus direkt in die Serienreife denkt.

Den richtigen Produktionspartner auswählen

Gleich zu Beginn müssen Gründer eine zentrale Entscheidung treffen: die Wahl des passenden Lieferanten. Große Unternehmen neigen dazu, kleine Kunden nicht ernsthaft zu priorisieren, während sehr kleine Anbieter häufig an Kapazitäten oder Erfahrung fehlen. Daher ist ein Partner wichtig, der das Geschäftsmodell versteht, flexibel auf besondere Anforderungen eingeht und alle notwendigen Zertifikate vorweisen kann. Praktisch ist zudem eine gewisse räumliche Nähe, denn kurze Wege erleichtern Abstimmungen und verhindern Missverständnisse.

Gleichzeitig sollten Gründer klären, ob sie auf einen Systemlieferanten mit Komplettlösung setzen oder mehrere spezialisierte Einzellieferanten bevorzugen. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.

Von der Entwicklung zur Serienfertigung

In der Phase des „Design for Manufacturing“ entscheidet sich, ob ein Produkt effizient und fehlerfrei in Serie überführt werden kann. Hier ist es wichtig, dass Lieferanten technische Daten wie Zeichnungen oder Spezifikationen vollständig und nachvollziehbar bereitstellen. Häufig ergeben sich in dieser Phase Verbesserungsvorschläge, die durchaus sinnvoll sein können – sie müssen jedoch transparent kalkuliert und dokumentiert werden, um spätere Preiserhöhungen zu vermeiden.

Viele Projekte scheitern nicht an der Idee, sondern an der Überführung in die Serienproduktion. Deshalb ist es ratsam, von Beginn an ein strukturiertes Vorgehen sicherzustellen und die Produktionsschritte gemeinsam mit dem Partner detailliert zu planen.

Typische Fallstricke vermeiden

Neben der Wahl des richtigen Lieferanten gibt es eine Reihe weiterer Risiken, die Start-ups im Blick behalten sollten:

Produktionsstätten: Wer nicht weiß, wo produziert wird, läuft Gefahr, mit Qualitätsproblemen oder ethischen Bedenken konfrontiert zu werden.

Vorlieferanten: Ohne Kenntnis der gesamten Lieferkette drohen Engpässe und unerwartete Abhängigkeiten.

Preisüberwachung: Werden Einkaufspreise nicht regelmäßig überprüft, steigen die Kosten unbemerkt.

Zahlungsziele: Ungünstige Vereinbarungen können den ohnehin angespannten Cashflow zusätzlich belasten.

Prozessmanagement: Fehlende Abläufe zwischen Bestellung und Wareneingang führen zu Verzögerungen und Fehlern.

Produktspezifikationen: Unklare Anforderungen resultieren in inkonsistenter Qualität und Nacharbeit.

Expertise im Team: Ohne eigenes Know-how im Einkauf ist die Gefahr groß, schlechte Konditionen zu akzeptieren.

Verhandlung und Vertragsgestaltung

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Verhandlung. Mindestens zwei Angebote schaffen Vergleichsmöglichkeiten, stärken die eigene Position und verhindern überhöhte Preise. Ein schriftlicher Vertrag ist unerlässlich – er muss Preisgültigkeit, Zahlungsziele, Liefermengen, Umrechnungskurse und mögliche Pönalen klar regeln. Nur so lassen sich Missverständnisse und spätere Konflikte vermeiden.

Als Faustregel gilt: Von der Vertragsunterzeichnung bis zur ersten Auslieferung vergehen meist acht bis zwölf Monate. Diese Zeitspanne sollte in die Planung fest eingehen, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden.

Fazit

Die Produktion stellt für junge Unternehmen eine zentrale Herausforderung dar. Wer den Weg vom Prototypen zur Serie erfolgreich meistern will, muss frühzeitig an Lieferantenwahl, klare Prozesse und transparente Verträge denken. Eine durchdachte Beschaffungsstrategie schützt nicht nur vor unnötigen Kosten, sondern bewahrt auch vor folgenschweren Verzögerungen. So wird aus einer guten Idee Schritt für Schritt ein marktreifes Produkt – ohne vermeidbare Umwege.

Über Margot Königshofer:

Margot Königshofer ist Gründerin und Geschäftsführerin der Procfit GmbH, spezialisiert auf den Aufbau und die Optimierung von Lieferketten für Startups, junge Unternehmer und Onlinehändler. Mit mehr als 19 Jahren Erfahrung und einem Netzwerk aus 70.000 Lieferanten hat sie über 800 Projekte erfolgreich begleitet. Procfit unterstützt Unternehmen mit einem kompletten Servicepaket für Einkauf und den Aufbau ihrer Lieferketten. Mehr Informationen unter: https://www.procfit.at/

