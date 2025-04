Green Planet Energy eG

Neuer Windpark Erftstadt-Erp: Grüner Strom für 11.000 Haushalte

Bild-Infos

Download

Hamburg/Erftstadt (ots)

Im nordrheinwestfälischen Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis entsteht ein neuer Windpark. Künftig sollen im Ortsteil Erp sechs Windenergieanlagen vom Typ Nordex N131/3600 mit einer Gesamthöhe von 164,5 Metern, einer Leistung von insgesamt 21,6 MW und einem Energieertrag von rund 38.000.000 kWh pro Jahr grünen Strom für insgesamt über 11.000 Haushalte produzieren. Umgesetzt wird der Windpark von der größten deutschen Energiegenossenschaft Green Planet Energy und der österreichischen oekostrom AG. Der Baubeginn ist für Mitte dieses Jahres geplant.

Nils Müller, Co-Vorstand bei Green Planet Energy, erklärt zu dem Projekt: "Gemeinsam mit der oekostrom AG haben wir bereits in Österreich erfolgreich einen Windpark realisiert. Ich freue mich, dass wir nun auch im nordrhein-westfälischen Erftstadt zusammen grünen Strom produzieren werden. Uns eint unsere Gründungsgeschichte aus der Umweltbewegung und unser aktiver Einsatz für eine ökologische und nachhaltige Zukunft."

Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG sagt: "Der Windpark Erftstadt-Erp steht für gelebte Energiewende über Grenzen hinweg. Mit Green Planet Energy treiben wir eine klimafreundliche, dezentrale Stromversorgung voran. In Krisenzeiten braucht es klare Entscheidungen für echten Klimaschutz und eine Zukunft, die Mensch und Umwelt dient."

Rund 60 Prozent des geplanten Windparks gehören der Green Planet Projects, einer 100-prozentigen Tochter der Green Planet Energy und rund 40 Prozent gehören der oekostrom Produktions GmbH. Ab Frühsommer beginnen die ersten vorbereitenden Bauarbeiten für Zuwegungen und Kranstellflächen. Noch vor dem Herbst dieses Jahres werden die Fundamente gebaut. Die Errichtung der Windkraftanlagen ist für Anfang des kommenden Jahres vorgesehen. Mitte 2026 soll der Windpark ans Netz gehen.

Über Green Planet Energy eG: Die Energiegenossenschaft Green Planet Energy eG, 1999 von Greenpeace gegründet, gehört ihren mehr als 45.000 Mitgliedern und versorgt rund 200.000 Haushalte und Geschäftskund:innen mit innovativen Ökostrom- und Gasprodukten. Dabei setzt Green Planet Energy auf Stromerzeugung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien: Die Genossenschaft betreibt Wind- und Solarparks sowie Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff (Windgas) und bezieht Strom ausschließlich aus Direktlieferverträgen - garantiert ohne Kohle- oder Atomstrom. Green Planet Energy unterstützt Kund:innen, Unternehmen und Kommunen bei ihrer Energiewende - von der eigenen Wärmepumpe über PV-Anlagen und Mieterstromprojekte bis hin zur kommunalen Wärmeplanung. Als nicht profitmaximierende Genossenschaft engagiert sich Green Planet Energy auch politisch für eine sozial gerechte Energiewende. green-planet-energy.de

Über oekostrom AG - für eine saubere Energiezukunft

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG den Umbau in eine saubere Energiezukunft als Vorreiterin voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet, ist die oekostrom AG heute mit über 3.100 Aktionär:innen die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 % sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Der Strom kommt aus österreichischen Kraftwerken, von mehr als 2.000 Sonnenenergieanlagen der Kund:innen und aus eigenen Windrädern. Die oekostrom AG setzt sich transparent, partnerschaftlich und fair für eine saubere Energieversorgung in Österreich ein. www.oekostrom.at

Original-Content von: Green Planet Energy eG, übermittelt durch news aktuell