IonOpticks

IonOpticks und Newomics erweitern die Zugänglichkeit der Chromatographie für Massenspektrometrie-Systeme von Agilent, Shimadzu folgt in Kürze

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire)

IonOpticks, das international führende Unternehmen für leistungsstarke Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie, freut sich, eine spannende Zusammenarbeit mit Newomics Inc. anzukündigen, das eine Schnittstellenlösung für seine Flaggschiffprodukte, die Säulen der der Aurora-Serie, und Massenspektrometrie-Systeme von Agilent, produziert hat.

IonOpticks ist für seine branchenführenden Chromatographielösungen bekannt, insbesondere die Aurora-Serie, die für ihre Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit im Bereich der Proteinaufreinigung und -analyse gefeiert wird. Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben von IonOpticks, seine wegweisenden Chromatographie-Technologien für ein breiteres Feld zugänglich und anwendbar zu machen.

Dank der innovativen Entwicklung der UniESI Source von Newomics sind die Säulen der Aurora-Serie von IonOpticks jetzt nahtlos mit Agilent-Massenspektrometern kompatibel. Diese neuen Verbesserungen eröffnen Forschern und Laboren, die Agilent-Massenspektrometer verwenden, neue Wege, die erstklassige Leistung der Säulen der Aurora-Serie zu nutzen und die Vorteile und Möglichkeiten der Nano- und Mikrodurchflussmethoden zu entdecken.

Die Säulen der Aurora-Serie haben sich bewährt und steigern die Leistung der führenden Massenspektronomie-Systeme von Marken wie Thermo, SCIEX und Bruker. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt im Bestreben von IonOpticks, alle Forscher mit den besten Chromatographie-Systemen auszustatten, ungeachtet der Massenspektrometer, die sie verwenden. Auch für Massenspektrometer von Shimadzu wird in Kürze eine vergleichbare Lösung verfügbar sein.

Dr. Jarrod Sandow, Leiter der Produktentwicklung bei IonOpticks, betont, wie wichtig diese Entwicklung ist: „Durch die Zusammenarbeit mit Newomics setzen wir neue Möglichkeiten in der LC-MS-Technologie frei. Dieser Schritt erweitert nicht nur die Kompabilität der Säulen der Aurora-Serie, sondern schafft auch neue Chancen für die Forschung in der Proteomik."

„Wir setzen neue Standards bezüglich der Sensibilität und Effizienz und versetzen Wissenschaftler in die Lage, komplexe biologische System tiefergehend zu ergründen und bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Wir sind überzeugt, dass dies ein Wendepunkt ist, der es ermöglichen wird, das Potenzial der Massenspektronomie in der Forschung und in klinischen Anwendungen voll auszuschöpfen", fügte Dr. Sandow hinzu.

Die Zugänglichkeit der Säulen der Aurora-Serie von IonOpticks durch die UniESI Source von Newomics eröffnet Verwendern von Agilent-MS-Systemen aufregende Chancen für eine gesteigerte Sensibilität, Tiefe und Reproduzierbarkeit, die diese Säulen bieten. Dadurch können sie das volle Potenzial ihrer Massenspektrometer.

Dr. Daojing Wang, Gründer und Geschäftsführer von Newomics, sagte zu der Zusammenarbeit: „Wir freuen uns darauf, mit IonOpticks zusammenarbeiten und ihre wegweisenden Chromatographie-Produkte mit unserer UniESI Source zu verknüpfen, und diese langfristig Anbietern von Massenspektrometern zugänglich zu machen, sodass unsere UniESI Source für die breite Öffentlichkeit nutzbar wird."

Forscher und Wissenschaftler können weitere Informationen zu den IonOpticks-Säulen für Agilent-Massspektrometer erhalten, indem sie eine E-Mail an communications@ionopticks.com senden.

**ENDE**

Informationen zu IonOpticks

IonOpticks produziert leistungsstarke Nanodurchflusschromatographie-Lösungen für die internationale Forschungsgemeinschaft. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und die Herstellung von Säulen für analytische Anwendungen in der Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie (LC-MS) und hochwertige Proteomik spezialisiert. Ihre hochreproduzierbaren Methoden bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Sensibilität der Probenanalyse mit Massenspektronomie zu verbessern, sodass Wissenschaftler und klinische Anwender mehr über ihre Proben erfahren können. Das Team von IonOpticks besteht aus Experten für eine breite Palette von LC-MS-Plattformtechnologien. Sie streben danach, die Leistung der Chromatographie zu verbessern, um eine noch nie dagewesene Datenqualität und tiefgehende Proteomik-Abdeckung zu erlangen. Die Säulen von IonOpticks werden für zahlreiche Anwendungen im Bereich der biologischen und medizinischen Forschung verwendet, einschließlich Medikamentenforschung, Phosphoproteomik und Shotgun-Proteomik. Mit der Unterstützung von IonOpticks sind die Möglichkeiten endlos.

Informationen zu Newomics

Newomics Inc. ist Vorreiter für innovative Plattformen und Lösungen für Präzisionsmedizin. Seine M3-Produktlinie und die MEA-Technologie (Mehrfachdüsen-Emitter-Array), Gewinner des renommierten R&D 100 Preises des Jahres 2012, sind Beispiele für das Engagement des Unternehmens für Innovation. Newomics hat großen Einfluss in der Branche und gehört zu den 100 wichtigsten Unternehmen für wissenschaftliche Forschung in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen macht kontinuierlich Fortschritte in der Entwicklung von Multiomics-Diagnose-Arrays und mikrofluidischen Gerät für kritische Gesundheitsanwendungen.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ionopticks-und-newomics-erweitern-die-zuganglichkeit-der-chromatographie-fur-massenspektrometrie-systeme-von-agilent-shimadzu-folgt-in-kurze-302009526.html

Original-Content von: IonOpticks, übermittelt durch news aktuell