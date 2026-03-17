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KI in Unternehmen: Jede fünfte deutsche Führungskraft mahnt zu mehr Tempo

Köln (ots)

Rund ein Fünftel der deutschen Führungskräfte glaubt, das eigene Unternehmen ist zu langsam beim Thema KI und befürchtet, den Anschluss zu verlieren. Dies geht aus der siebten Ausgabe des "Expleo AI Pulse" hervor, einer monatlichen Befragung von 600 Entscheidern in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.

Konkret glauben 66 Prozent der befragten deutschen Führungskräfte, dass sich ihre Organisation beim KI-Rollout im richtigen Tempo bewegt. 21 Prozent halten ihr Unternehmen für zu langsam und acht Prozent empfinden das Tempo als zu hoch. Sechs Prozent können keine Einschätzung abgeben. Ähnliche Verteilungen zeigen sich in Frankreich und Großbritannien.

"Die Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 hat die Debatte über KI im Unternehmensumfeld grundlegend verändert", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology bei Expleo Deutschland. "Seitdem stehen Unternehmen vor der Frage: Wie schnell müssen wir KI adaptieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Dass jede fünfte Führungskraft das eigene Tempo als zu gering einschätzt, zeigt: Der Druck ist real. Die Antwort kann aber nicht einfach mehr Geschwindigkeit sein. Wer überstürzt handelt, gefährdet Qualität, Sicherheit und die Akzeptanz im Unternehmen. KI-Adoption ist kein Sprint, aber auch kein Spaziergang."

Hohes Vertrauen in die eigene KI-Kompetenz

Bemerkenswert ist, dass sich deutsche Führungskräfte trotz der Debatten über die richtige Adoptionsgeschwindigkeit ausgesprochen selbstsicher zeigen. 75 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass ihre Organisation KI erfolgreich einsetzen kann. 70 Prozent geben an, von den Möglichkeiten begeistert zu sein, die KI für ihr Unternehmen eröffnet.

Gleichzeitig hält sich die Sorge vor dem Wandel in Grenzen. Lediglich 37 Prozent der deutschen Führungskräfte machen sich Gedanken darüber, wie KI ihr Unternehmen transformiert. "Dass drei Viertel der Befragten ihrer Organisation KI-Kompetenz attestieren, aber nur 37 Prozent die Transformation als beunruhigend empfinden, ist ein starkes Signal", kommentiert Erdogan. "Die Führungskräfte haben die Potenziale erkannt und sind entschlossen, sie zu nutzen. Die Chancen überwiegen klar die Bedenken - und das ist eine belastbare Grundlage für nachhaltigen Fortschritt."

Sentiment-Index stabil: Vertrauen in KI bleibt auf hohem Niveau

Das positive Stimmungsbild spiegelt sich auch im AI-Pulse-Sentiment-Score wider: Mit 65 Punkten hielt sich der europäische Index im Februar exakt auf dem Niveau des Vormonats. Großbritannien liegt mit 66 Punkten knapp vorn, Deutschland und Frankreich folgen mit jeweils 64 Punkten.

"Ein Wert über 60 steht für echte Zuversicht - und die hält sich nun schon seit mehreren Monaten", ordnet Erdogan ein. "Wir sehen keine Ermüdungserscheinungen, sondern eine gesunde Normalisierung: Unternehmen nutzen KI intensiver, prüfen ihre Ergebnisse kritischer und gestalten den Einsatz bewusster. Das ist ein Zeichen zunehmender Reife."

Kernaussagen

66 Prozent der deutschen Führungskräfte beurteilen das Tempo der KI-Einführung in ihrem Unternehmen als genau richtig. 21 Prozent halten es für zu langsam und 8 Prozent für zu schnell

75 Prozent sind zuversichtlich, dass ihr Unternehmen KI erfolgreich einsetzen kann, und 70 Prozent zeigen sich von den Möglichkeiten der KI begeistert

37 Prozent machen sich Sorgen über die Auswirkungen der KI-Transformation

Der europäische AI-Pulse-Sentiment-Score bleibt mit 65 Punkten stabil (UK: 66 Punkte, D: 64 Punkte, FR: 64 Punkte)

Zur AI-Pulse-Studie

Die "Expleo AI Pulse"-Umfrage wird seit August 2025 jeden Monat in Deutschland, Großbritannien und Frankreich durchgeführt. Sie liefert repräsentative Stimmungsbilder zum Einsatz von KI in Unternehmen. Die aktuelle Ausgabe basiert auf der siebten Erhebungswelle (Feldphase: Februar 2026). Pro Land werden 200 Führungskräfte befragt, insgesamt sind es 600 Personen pro Monat. Die Teilnehmenden stammen aus den Branchen IT, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Handel, Ingenieurwesen sowie Transport und Logistik. Die Studie wird von der Insights-Agentur Opinium im Auftrag von Expleo durchgeführt. Umfangreiche Datensätze und zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Über Expleo

Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen begleitet führende Organisationen bei ihrer Transformation, unterstützt sie dabei, operative Exzellenz zu erreichen und ihre Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung industrieller Prozesse und der Qualitätssicherung von IT-Systemen bringt Expleo tiefes Branchenwissen und technologische Kompetenz in jedes Projekt ein. Zum Portfolio gehören Schlüsselthemen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Data Science. Ziel ist es, Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.

Als verantwortungsbewusstes und diverses Unternehmen steht Expleo für integres Handeln und arbeitet aktiv an einer nachhaltigeren und sicheren Gesellschaft.

Mit rund 19.000 Expert:innen in 30 Ländern erwirtschaftet Expleo einen Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter expleo.com.

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