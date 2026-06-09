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Interview-Vorbereitung mit KI

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Hamburg (ots)

Journalistinnen und Journalisten können systematisch bessere Interviews führen, indem sie KI für Recherche, Struktur und Gesprächsführung nutzen. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, zeigt Ihnen in diesem Workshop, wie Large Language Models, CustomGPTs und spezialisierte Recherche-Tools am besten funktionieren. Und wie Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.

So können Sie die Vorbereitung und Durchführung von Interviews mit KI-Tools professioneller gestalten

Ob prominente Gäste, Expertinnen oder außergewöhnliche Persönlichkeiten - die richtige Vorbereitung entscheidet über die Qualität eines Interviews.

Ann-Marie Utz von dpa erklärt, wie Sie mit KI-Unterstützung schnell passende Gesprächspartner finden, Dossiers effizient erstellen und Interviews strukturiert planen. Sie erfahren in dieser Schulung, wie CustomGPTs gezielt für die Gäste- und Themenrecherche eingesetzt werden können und wie daraus eine klare Interview-Struktur entsteht.

Praktische Übungen und Beispiele aus dem Redaktionsalltag helfen, die Methoden direkt anzuwenden.

Programm:

Gäste-Recherche mit KI : Wie Sie schnell fundierte Hintergrundinfos sammeln und spannende Gesprächswinkel finden

: Wie Sie schnell fundierte Hintergrundinfos sammeln und spannende Gesprächswinkel finden Interview-Strukturen entwickeln : Mit KI von der groben Idee zu einem schlüssigen Gesprächsaufbau kommen

: Mit KI von der groben Idee zu einem schlüssigen Gesprächsaufbau kommen Fragen formulieren : Wie KI Ihnen mit der Sparrings-Methode hilft, präzise Fragen zu stellen - für emotionale Einstiege und überraschende Wendungen

: Wie KI Ihnen mit der Sparrings-Methode hilft, präzise Fragen zu stellen - für emotionale Einstiege und überraschende Wendungen Follow-up und Nachbereitung: Transkripte auswerten, Zitate identifizieren und weiterführende Recherchewege erkennen

Sie haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Dieses Webinar richtet sich an Redakteurinnen für Online, TV, Print und Audio und Newsdesk-Teams, ebenso an Podcast-Hosts und Video-Journalisten.

Grundlegende Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini sind empfehlenswert, um aus diesem Webinar den vollen Nutzen ziehen zu können.

Unsere Experten:

Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.

Leo Stahlberg, Redakteur im Faktencheck-Team der dpa, flankiert dieses Webinar.

Key Facts

Termin: Dienstag, 14. Juli 2026 von 14:00 - 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

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