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Grundlagenschulung: Digitale Recherche, Verifikation und Faktencheck

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Hamburg (ots)

Professionelles Basiswissen zu Tools, Vorgehensweisen und Techniken für die Suche und Bestätigung von Informationen und Entlarvung von Falschinformationen im digitalen Raum.

Faktenbasierte Information und Kommunikation stärken, Fake News entlarven und souverän mit Desinformation umgehen: Stefan Voß, Verification Officer bei dpa, vermittelt in diesem zweitägigen Online-Workshop das notwendige Know-how für digitale Recherche und journalistische Verifikation.

Digitale Recherche, Verifikation und Faktencheck

Digitale Recherche ist heute eine Schlüsselkompetenz - im Newsroom ebenso wie in Kommunikation, Monitoring oder Strategieabteilungen. In dieser Basisschulung entwickeln Sie einen systematischen Ansatz für Recherche und Faktencheck. Sie erfahren, wie Sie Informationen strukturiert finden, visuelle Inhalte überprüfen, Accounts einschätzen und KI-generierte Inhalte erkennen.

Verification mit Hilfe von Suchmaschinen

Stefan Voß von dpa vermittelt, wie Sie Suchmaschinen mit präzisen Operatoren effektiv nutzen, um relevante Informationen schneller zu finden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verifikation visueller Inhalte: Mit der Fotorückwärtssuche lassen sich Bilder auf Ursprung und Kontext prüfen.

Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Verifikation von Social-Media-Accounts: Wie lassen sich Profile einschätzen? Welche Indikatoren sprechen für Authentizität, welche für Inszenierung oder Desinformation? Ein weiterer zentraler Bestandteil ist der Umgang mit KI-generierten Inhalten. Sie lernen, typische Merkmale synthetischer Bilder und Videos zu erkennen und Risiken einzuordnen.

Gelöschte Inhalte wieder sichtbar machen

Auch die Archivierung spielt eine wichtige Rolle. Sie ist aber zunehmend mit Schwierigkeiten verbunden. Der Workshop zeigt, wie man gelöschte Inhalte finden kann und gibt einen Überblick über die eingeschränkten Archivierungsmöglichkeiten.

Der Workshop kombiniert methodische Grundlagen mit praktischen Übungen und realitätsnahen Beispielen. Ziel ist es, Routinen zu entwickeln, die sich unmittelbar in den Arbeitsalltag integrieren lassen, ob unter Zeitdruck im Newsroom oder bei strategischen Entscheidungsprozessen.

Programm

Fotorückwärtssuche und Analyse visueller Inhalte

Account-Verifikation auf Social Media

Professionelle Suchstrategien mit Suchoperatoren und erweiterten Google-Techniken

KI-generierte Inhalte erkennen und einordnen

Inhalte systematisch archivieren

Einen strukturierten Workflow für digitale Recherche entwickeln

Der Workshop bietet viele Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit dem Trainer, so dass Sie auch individuelle Fragen einbringen können.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Dieser Workshop richtet sich an Redakteurinnen für Online, TV, Print und Audio und an Investigativ-Journalisten, Faktencheckerinnen und Newsdesk-Teams. Erste Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen im Kontext journalistischer Recherche sind für eine gewinnbringende Teilnahme empfohlen.

Unsere Experten:

Stefan Voß arbeitet seit 1998 als Journalist bei dpa. Er war mehr als 10 Jahre Auslandskorrespondent, u.a. als Büroleiter in Moskau. Seit langem gilt er als ausgewiesener Social-Media-Profi und Verifikationsexperte. Seine tiefgreifende Expertise kann er in seiner aktuellen Position als Verification Officer in vielen Schulungen und Beratungsprojekten optimal ausspielen.

Leo Stahlberg, Redakteur im Faktencheck-Team der dpa, flankiert diesen Workshop.

Key Facts

Termin: Dienstag, 30. Juni & Mittwoch, 1. Juli 2026 jeweils von 10:00 - 17:00 Uhr inkl. Pausen

Teilnahmegebühr: 1.175 Euro zzgl. MwSt. / 1.398,25 Euro inkl. MwSt.

Zur Anmeldung

Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 24 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten

Anmeldung möglichst bis zum 16. Juni 2026

Stornierung: kostenfrei möglich bis 14 Tage vor Durchführung (16. Juni 2026)

Durchführung via MS Teams

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