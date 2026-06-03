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Verifikation - Desinformationen, Manipulation und Fake News erkennen

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Hamburg (ots)

Desinformation erkennen, Falschinformationen eindämmen: Redaktionelle Techniken für den Umgang mit der Manipulation des Informationsraumes.

Julian Bohne, Verification Specialist im Team Content Creation bei dpa-Custom Content, vermittelt fundierte Grundlagen zum Umgang mit Desinformation in der digitalen Welt. Sie erfahren, wie manipulierte Inhalte entstehen und nach welchen Prinzipien sie verbreitet werden. Praxisnahe Beispiele aus dem redaktionellen Alltag der größten deutschen Nachrichtenagentur erklären grundlegende Verifikationsmethoden und -tools. Sie profitieren von konkreten Impulsen für die Verwendung von Verifikationsmethoden für den Einsatz im digitalen Umfeld Ihres eigenen Unternehmens.

Verifikationsmethoden und -tools zur Enttarnung von Falschinformationen

Der systematische, interessengeleitete Einsatz von Falschinformationen stellt Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Informationsraums vor große Herausforderungen. Zum Beispiel durch KI-generierte Videos und Deepfakes, die für Aufregung sorgen. Durch irritierende und polarisierende Falschinformationen aus dem In- und Ausland in reichweitenstarken Kanälen der sozialen Netzwerke. Und durch spalterische und nachweislich falsche Narrative, die das gesellschaftliche Stimmungsbild bis in einzelne Unternehmen hinein beeinflussen.

Journalistische Sorgfalt mit dpa-Qualität

Die grundlegenden Prinzipien journalistischer Sorgfalt haben vor diesem Hintergrund deutlich an Bedeutung gewonnen. Verifikation, Quellenkritik und Kontextualisierung sind wichtiger denn je, um authentische Inhalte von manipulierten zu unterscheiden. Julian Bohne, auf Verifikation spezialisierter Redakteur bei dpa-Custom Content, beleuchtet zentrale Wirkweisen von Desinformation und erklärt praxisorientiert, worauf es bei der Prüfung von Texten, Bildern und Videos ankommt.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen.

Die Durchführung erfolgt via MS Teams.

Neben diesem Webinar als Einstieg ins Thema Verifikation bietet die dpa-Akademie auch ein ausführlicheres Inhouse-Training für Unternehmen, Verbände und Organisationen, die sich mit Falschinformationen und manipulierten Inhalten in ihrem eigenen Umfeld auseinandersetzen wollen.

Programm:

Was ist Desinformation?

Nach welchen Prinzipien verbreiten sich gefälschte Inhalte?

Worauf sollte man bei der Prüfung von Inhalten achten?

Welche Methoden und Tools eignen sich zur Verifikation von Texten, Bildern und Videos?

Welche Rolle spielt KI in diesem Zusammenhang?

Dieses Webinar richtet sich an Pressesprecher und Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen sowie Mitarbeitende in Kommunikationsagenturen und Unternehmensberatungen, die sich mit der Erkennung und Entkräftung manipulierter Inhalte beschäftigen. Sie sind hier richtig, wenn Sie einen verantwortlichen Umgang mit Des- und Falschinformationen für ihr eigenes Unternehmen suchen.

Unser Spezialist Julian Bohne ist seit 2020 Redakteur bei dpa-Custom Content. Als Verification Specialist ist er im Team Content Creation spezialisiert auf Verifikation und redaktionelle Verfahren zum Umgang mit Desinformation. Als Journalist, Redakteur und Korrespondent mit Schwerpunkt Hörfunk hat Julian Bohne seit 2007 u.a. beim BBC World Service und bei der Deutschen Welle vielfältige Erfahrungen gesammelt. Er besitzt einen Masterabschluss in International Journalism.

Key Facts

Termin: Dienstag, 16. Juni 2026, 14:30 - 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Zur Anmeldung

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

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