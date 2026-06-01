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Das KI-Tool NotebookLM verstehen und optimal nutzen

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Hamburg (ots)

Wie Sie mit dem KI-Tool NotebookLM große Informationsmengen und Wissenssammlungen auswerten und für sich nutzen können

Ob Studien, Berichte, Dossiers oder Videoquellen: Große Informationsmengen kosten Zeit - und bergen das Risiko, zentrale Erkenntnisse zu übersehen. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, erläutert in diesem Webinar, wie Sie mit NotebookLM umfangreiche Dokumente systematisch auswerten, Zusammenhänge erkennen und aus komplexen Inhalten verwertbare Formate entwickeln.

Grundlagen von NotebookLM für eine effiziente Nutzung

Journalistinnen, Recherche-Profis, Faktenchecker und investigative Teams arbeiten regelmäßig mit umfangreichen PDFs, Studien, Reports, Protokollen oder Videoquellen und müssen zügig zu belastbaren Erkenntnissen gelangen.

Das Analyse-Werkzeug NotebookLM bietet dafür wertvolle Unterstützung und erhebliche Zeitersparnisse. Ann-Marie Utz von dpa bietet Ihnen eine strukturierte Einführung zu dessen Einsatz und Ergebnisoptimierung. Sie erfahren, wie Sie Recherchematerial schneller strukturieren und fundierte Entscheidungen auf Basis großer Datenmengen treffen können.

Ziel der Schulung ist es, Recherche- und Analyseprozesse effizienter zu gestalten, ohne an inhaltlicher Tiefe oder Sorgfalt zu verlieren. Sie lernen, wie Sie Dokumente hochladen, strukturieren und systematisch auswerten. Und wie NotebookLM Quellen transparent verarbeitet, Zusammenfassungen erstellt, thematische Cluster bildet und neue Perspektiven sichtbar macht.

Zudem bietet sich mit diesem Tool die Möglichkeit, Inhalte in neue Formate zu überführen- etwa als Audio-Zusammenfassung, visuelle Mindmap oder direkt als Podcast.

Programm:

Große Datenmengen verarbeiten: PDFs, Videos, Studien und Reports systematisch auswerten und strukturieren

Audio-Podcasts generieren: Aus Ihren Recherche-Unterlagen automatisch Podcast-ähnliche Zusammenfassungen erstellen

Interaktive Formate: Mindmaps, Quiz und andere Darstellungsformen für komplexe Themen nutzen

Muster und Trends erkennen: Wie NotebookLM hilft, in großen Datensammlungen relevante Erkenntnisse zu finden

Integration in den Redaktionsalltag: Workflows entwickeln, um schneller über die Relevanz neuer Informationen zu entscheiden

Sie haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Dieses Webinar richtet sich an alle, die im Kontext komplexer Rechercheprojekte arbeiten, z. B. Investigativ-Journalisten, Faktencheckerinnen und Newsdesk-Teams mit hohem Dokumentaufkommen.

Gleichzeitig ist die Session geeignet für Kommunikations- und PR-Verantwortliche, die sich aus journalistischer Perspektive mit dem Thema Datenrecherche und -analyse beschäftigen wollen: Pressesprecherinnen und Pressesprecher, Content-Profis und Analyse-Teams in Unternehmen, Verbänden und Organisationen.

Unsere Expertin: Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.

Key Facts

Termin: Dienstag, 9. Juni 2026 von 10:30 - 12:30Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt. Zur Anmeldung

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

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