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Architektur, Marken, Menschen: So meistern Sie die Drittrechteklärung

Ein Webinar der news aktuell Academy

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Hamburg (ots)

Egal ob bei der Nutzung von Pressefotos oder bei aufwendigen Eigenproduktionen: Wer visuellen Content professionell einsetzt, muss die Klärung von Drittrechten beherrschen. Dabei geht es um weit mehr als nur das Urheberrecht des Fotografen: Marken, geschützte Architektur und Persönlichkeitsrechte müssen systematisch geprüft werden. In diesem Webinar zeigen Kathrin Schael und Alexander Karst, wie Sie die Drittrechteklärung von Anfang an richtig angehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie souverän entscheiden, Freigaben einholen und so die Basis für eine rechtssichere und erfolgreiche Kommunikation schaffen.

Termin: Montag, 11. Mai 2026, 15:00 - 16:30 Uhr

Wie Sie die Rechteklärung bei Pressebildern und Eigenproduktionen professionell steuern

Für Redaktionen ist der Hinweis "Pressefoto" ein Indiz für eine gesicherte Quelle - für die Marketing-Abteilung oder die PR-Agentur ein Showstopper. Es stellt sich die entscheidende Frage: Darf dieses Pressefoto überhaupt für Werbung oder Marketing eingesetzt werden? Darf diese Person ungefragt gezeigt werden? Welches Risiko steht im Raum? Warum steht an einem günstigen Stock-Bild: Editorial use only?

Pressebilder sind ein zentraler Bestandteil moderner Kommunikation. Sie transportieren Aktualität, schaffen Vertrauen und eignen sich hervorragend, um Botschaften visuell zu verstärken. Gleichzeitig unterliegen sie klaren rechtlichen Rahmenbedingungen. Während ihre Nutzung in redaktionellen Kontexten häufig unproblematisch ist, gelten für Werbung und kommerzielle Kommunikation andere Voraussetzungen.

Gerade hier entsteht in vielen Marketing- und Kommunikationsteams Unsicherheit: Ab wann wird aus PR rechtlich gesehen Werbung? Welche Nutzungsrechte müssen vorliegen? Und welche Risiken bestehen, wenn Persönlichkeitsrechte, Markenrechte oder andere Drittrechte nicht ausreichend berücksichtigt werden?

Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis erläutern Alexander Karst und Kathrin Schael typische Entscheidungssituationen aus Kampagnen, Social Media, Anzeigen oder Referenzprojekten und zeigt, worauf Unternehmen und Organisationen bei der Nutzung von Pressefotos achten sollten.

Programm:

Redaktionelle Nutzung vs. Werbung: Wo die rechtliche Grenze verläuft

Persönlichkeitsrechte, Markenrechte und weitere Drittrechte

Risiken bei der werblichen Nutzung von Pressefotos und selbst erzeugter Inhalte

Praxisbeispiele aus Social Media, Anzeigen und Kampagnen

Best Practices für eine saubere Rechteklärung

Unsere Experten:

Alexander Karst arbeitet seit 1994 in der Werbung. 1998 wechselte er in die Bildbranche - als Web- und PR Manager für PhotoDisc, dann für Getty Images und seit 2002 als Bildbeschaffer. Er gründete im Jahr 2008 Die Bildbeschaffer GmbH: eine Agentur für Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazu gehörige Dienstleistungen und Seminare. Er schult und trainiert Unternehmen und Agenturen im Umgang mit Bildern, Bildrechten und den vielen Facetten rund um Bilder, Film und Medien.

Kathrin Schael ist Geschäftsführerin von Rights.Partners und Expertin für Rechteklärung, geistiges Eigentum sowie Celebrity Booking. Sie berät internationale Marken, Agenturen und Medienunternehmen zur rechtssicheren Nutzung von Persönlichkeits- und Bildrechten in Werbung und Entertainment. Mit ihrer Expertise löst sie komplexe Rechtefragen, verantwortet die Klärung von Nutzungsrechten und fokussiert sich auf die sichere Umsetzung von Celebrity-Partnerschaften. Ihr internationales Netzwerk sichert wirkungsvolle Markenkommunikation.

Das Webinar richtet sich an Fachleute aus Unternehmens-, Produkt- und Markenkommunikation, die visuellen Content nutzen und sich einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen verschaffen möchten. Besonders geeignet ist es für Mitarbeitende aus PR, Marketing, Social Media und Content-Management - sowohl in Unternehmen als auch in Agenturen -, die wenig oder keine juristische Vorerfahrung haben.

Key Facts

Termin: Montag, 11. Mai 2026, 15:00 - 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

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