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„Journalismus macht Schule“: WDR tritt in Dialog mit Schülerinnen und Schülern in NRW

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Köln (ots)

Wie erkennt man, ob ein TikTok-Video Fake News enthält? Warum sind manche Quellen verlässlich – und andere nicht? Und was hat Pressefreiheit eigentlich mit dem eigenen Alltag zu tun?

Über diese Fragen sprechen WDR-Journalistinnen und Journalisten ab Mai 2026 direkt mit Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen. Der WDR beteiligt sich seit diesem Jahr als Kooperationspartner des Vereins „Journalismus macht Schule“. WDR-Medienprofis aus den verschiedensten Programmbereichen besuchen im Zuge dessen Schulklassen im ganzen Land.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Pressefreiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie steht heute mehr denn je unter Druck. Deshalb bin ich allen Kolleginnen und Kollegen dankbar, die sich die Zeit nehmen, in Schulen zu gehen und ihre Arbeitserfahrung mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen. Sie erklären nicht nur, wie Journalismus funktioniert – sie hören zu, diskutieren, stellen sich Fragen. Genau so entsteht Vertrauen in unsere Arbeit. Pressefreiheit lebt davon, dass Menschen verstehen, warum unabhängiger Journalismus so wichtig ist.“

Statt Frontalvorträgen setzen die WDR-Schulbesuche auf Austausch. Vor jedem Termin wird gemeinsam mit den Lehrkräften besprochen, welche Themen die Klasse beschäftigen und welche Vorkenntnisse es gibt. Im Klassenzimmer selbst geht es dann um den journalistischen Alltag: um Recherche, Quellenprüfung, um Desinformation – und um die Frage, warum unabhängiger Journalismus gerade heute unverzichtbar ist. Clips werden angeschaut, Beispiele diskutiert und gemeinsam eingeordnet. Immer mit Blick auf die Lebenswelt der Jugendlichen.

Conny Raupold, Redakteurin und Moderatorin bei WDR 2, wird auch dabei sein: „Ich finde es total wichtig, jungen Menschen zu begegnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir reden darüber, wie guter Journalismus funktioniert und wie man verlässliche von unseriösen Quellen unterscheidet. Das ist keine Einbahnstraße: Ich nehme aus diesen Gesprächen selbst unglaublich viel für meine Arbeit mit. Denn gutes Programm können wir nur machen, wenn wir mit den Menschen reden – und dazu gehören Jugendliche ganz ausdrücklich.“

Ein besonderer Termin findet am Internationalen Tag der Pressefreiheit, dem 3. Mai in Solingen statt: Auf Einladung der Initiative „Journalismus macht Schule“ und in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium besucht Jörg Schönenborn am Dienstagvormittag eine Schule in seiner Geburtsstadt. Der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern findet gemeinsam mit dem Schulleiter statt.

Über „Journalismus macht Schule“

Der gemeinnützige Verein vernetzt Medienschaffende und Lehrkräfte und fördert Medienkompetenz an Schulen durch praxisnahe Einblicke in den journalistischen Alltag. Er organisiert die Schulbesuche seit mehreren Jahren und setzt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Nachrichtenkompetenz, Desinformation und Pressefreiheit. Die Schulbesuche der WDR-Mitarbeitenden sind von nun an ganzjährig buchbar.

Hier geht es zur Anmeldung:

https://journalismus-macht-schule.org/journalistinnenbesuche/

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