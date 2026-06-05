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Journalistische Recherche und Themenplanung mit KI

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Hamburg (ots)

In diesem halbtägigen Online-Workshop erläutert Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, wie Sie KI-Tools gezielt einsetzen, um Themen strategisch zu entwickeln, Trends frühzeitig zu erkennen und Formate passgenau zu konzipieren. Denn relevante Themen entstehen nicht zufällig - sie sind das Ergebnis strukturierter Analyse, klarer Zielgruppenorientierung und durchdachter Planung.

Wie Sie die strategische Themenentwicklung und Redaktionsplanung mit KI-Tools professioneller gestalten

Aus ersten Ideen tragfähige Konzepte entwickeln - für Redaktion, Content-Strategie oder für die professionelle Kommunikation. Ann-Marie Utz von dpa erklärt in diesem Webinar, wie KI als strukturierendes und analytisches Werkzeug in der Themenplanung eingesetzt werden kann. Der Fokus liegt nicht auf automatischer Textproduktion, sondern auf strategischer Vorbereitung: Recherche, Priorisierung, Formatentwicklung und langfristige Planung.

Sie lernen:

wie Sie KI für systematisches Brainstorming nutzen.

wie sich Zielgruppenanalysen vertiefen und schärfen lassen.

wie Themen identifiziert und bewertet werden können.

wie aus einer Idee ein durchdachtes Formatkonzept entsteht.

wie Formatideen entstehen und direkt Feedback bekommen.

Anhand konkreter Beispiele aus Redaktion und Kommunikation entwickeln die Teilnehmenden eigene Ansätze und übertragen die Methoden direkt auf ihre Arbeitsrealität. Gleichzeitig reflektieren wir die Grenzen von KI in kreativen und strategischen Prozessen.

Programm:

Themen-Brainstorming: Wie KI Ihnen hilft, aus vagen Ideen konkrete, umsetzbare Story-Konzepte zu entwickeln

Zielgruppen-Analyse: Mit KI verstehen, welche Aspekte Ihre Leser wirklich interessieren und wie Sie sie ansprechen

Format-Entwicklung: Von der Grundidee zum fertigen Konzept - für Artikel, Videos, Podcasts oder interaktive Formate

Redaktionsplanung: Themen strategisch verknüpfen, Serien entwickeln und langfristige Content-Strategien aufbauen

Der Workshop bietet viele Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Trainerin, so dass Sie auch individuelle Fragen einbringen können.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Dieser Workshop richtet sich an Redakteurinnen und Redakteure und Ressortverantwortliche. An CvDs und Themenplaner, Mitarbeitende in Social-Media-Redaktionen und in Investigativ-Teams. Gleichzeitig ist dieser Workshop geeignet für Kommunikations- und PR-Verantwortliche, die sich aus journalistischer Perspektive mit dem Thema Recherche und Themenplanung beschäftigen wollen: Pressesprecherinnen und Pressesprecher, Content- und Kampagnen-Strategen, Marketing- und Public-Affairs-Teams, Policy-Abteilungen sowie Monitoring und Research-Teams in Unternehmen, Verbänden und Organisationen.

Grundlegende Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini sind empfehlenswert, um aus diesem Workshop den vollen Nutzen ziehen zu können.

Unsere Expertin Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.

Leo Stahlberg, Redakteur im Faktencheck-Team der dpa, flankiert diesen Workshop.

Key Facts

Termin: Mittwoch, 24. Juni 2026 von 09:00 - 12:30 Uhr inkl. Pause

Teilnahmegebühr: Standardticket 295 Euro zzgl. MwSt. / 351,05 Euro inkl. MwSt.

Zur Anmeldung

Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 24 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten

Stornierung: kostenfrei möglich bis 14 Tage vor Durchführung (10.6.26)

Durchführung via MS Teams

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